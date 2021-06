Kalapács alatt Mick Jagger fellépőzakói

A Christie's aukciósház eseménynaptárát azért is érdemes követni, mert mindig felbukkanak érdekes tételek. Most úgy tűnik, Mick Jagger gardróbja lesz szegényebb két kultikus darabbal.

Két, teljes egészében flitterrel kivarrt zakó is szerepel a londoni Christie's aukciósház tételei közt, amelyek a L'Wren Scott Collection részei. Noha az aukción zömében nagyestélyik kerülnek kalapács alá, lévén a 2014-ben elhunyt New York-i divattervező alapvetően az amerikai elit hölgytagjait öltöztette, Jagger két ikonikus zakója is kikerült a kezei közül, mert volt idő, hogy ők ketten egy párt alkottak – írja a The Gentleman's Review luxusmagazin.

A zenész 2015-ben ösztöndíjat hozott létre elhunyt barátnője emlékére, amelyet a világhírű divatiskola, a londoni Central Saint Martins mesterképzésen részt vevő hallgatók nyerhetnek el. A június 9. és július 1. között online zajló aukción 55 tételre lehet licitálni, köztük 2006–2014 közt tervezett haute couture különlegességekre, amelyeket Madonna, Sarah Jessica Parker vagy Naomi Campbell viselt. A magas sarkúban több mint 2 m magas tervező darabjai az alakkövető, nyúlánk sziluettjeikről és flitteres csillogásukról ismerhetők fel.

Fotó: Christie's

Bár a depresszióval küszködő tervezőnő öngyilkosságát akkoriban sokan rocker párja számlájára írták, az aukció apropóján Jagger azt nyilatkozta, hogy nagyon örül, hiszen egykori szerelme és szellemi öröksége megkapja most végre az őt megillető figyelmet, nem mellesleg a bevételt teljes egészében a fent nevezett londoni iskola kapja ösztöndíjprogramokra.

A Jagger által felajánlott darabokat a páros együtt tervezte, az egyiknek a tölgyfalevélmintáját kifejezetten a világsztár kérte, csak hogy legyen valami brit motívum rajta a 2013-as Glastonbury fesztiválon. Ez, és a 2013-as Hyde Park-beli 'Stones-koncerten viselt pillangós darab kel majd el valószínűleg a legtöbbért, a szakértők 20-30 000 fontra becsülik ezeket a zakókat. (A lepkéknek egyébként nem csupán az a funkciójuk, hogy jól nézzenek ki, a Miss You című dal alatt viselte az énekes, amikor is a kivetítőkön is pillangók tűntek fel, megemlékezve ezzel az ugyanitt rendezett 1969-es koncertre, amikor lepkék elengedésével búcsúztak a zenekar elhunyt tagjától, Brian Jonestól.)