Súlyos baleset érte Istenes Bencét, kórházban ápolják

Komoly baleset érte az RTL Klub műsorvezetőjét. Istenes Bence a kórházból jelentkezett be, a megosztott fotón látszik, hogy súlyos vállsérülést szenvedett. A bejegyzés leírásából kiderül, hogy focizás közben történt a baj, a tévés hatalmasat esett, és olyan szerencsétlenül érkezett a földre, hogy mindhárom szalag elszakadt a vállában. Mentőt hívtak hozzá és azonnal kórházba szállították, tegnap pedig meg is operálták.

Vasárnap meccsünk volt Öskün, de nem úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztem… egy szerencsétlen esés után éreztem, hogy baj van, mert nem tudtam felkelni a földről, és amikor odanyúltam a vállamhoz, kiállt a csontom… mentővel vittek a pályáról a kórházba, a röntgen azonnal kimutatta, hogy mindhárom szalag elszakadt a vállamban. Tegnap meg is műtöttek…

– írta a fotó mellé Istenes. „Gyerekkorom óta sportolok, de hála istennek eddig minden komolyabb sérülés elkerült, ez volt az első műtétem, sőt, most voltam először kórházban, úgyhogy eléggé fostam. De végig óriási biztonságban éreztem magam! Nagyon hálás vagyok a mentősöktől kezdve Tóth Tomin át a kórházi nővérekig mindenkinek, akik az elmúlt két napban mellettem voltak, különösen dr. Erdélyi Gábornak. Köszönöm nektek!!!! Egyelőre nagyon durva fájdalmaim vannak, alig tudok megmozdulni, de a lényeg, hogy nyár végére felépül a tigris. Addig is átgondolom, hogy vajon miért kaptam ezt az élettől, vajon min kéne változtatnom…”

Ahogy korábban az Index is megírta, a televíziós munkája és a YouTube-sorozata mellett Istenes Bence május elején egy focicsapathoz igazolt: a Garboda PV Öskü középpályása lett. Játékostársai akkor egy fotóval újságolták el, hogy a tévés is beállt közéjük, amit a csapat elnöke is megerősített. Hornyák György azt is elárulta, hogy Istenes az egyik focista, Hornyák Ádám révén került a klubba.

Ádámmal jóban van a Bence, és kérdezte tőle, nem jöhetne le focizni Ösküre. Edzett velünk, és azt kell mondjam, hogy jól mozog, ügyes. Az elmúlt években nem játszott nagypályán, de korábban többször is szerepelt különböző csapatokban.

Istenes Bence a május eleji bajnokin lépett először pályára a csapattal, amikor a Garboda PV az Alsóörsöt fogadta a megye II 23. fordulójában.