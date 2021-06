Kilőtték az űrbe a Jetlag tagjait

Miért olyan vonzó egy fiatal dalszerző számára a nyolcvanas évek zenei világa? Erre is választ kaptunk Molnár Tamástól, aki Jetlag nevű zenekarával egészen az univerzum határáig repült legújabb klipjükben. Az is kiderült, hogy a könnyednek tűnő szerzemény szövegét, amely első hallásra utalhatna akár a hosszú csend utáni feltámadásra is, dühében dobta össze az énekes.