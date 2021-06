Johnny Depp még a születésnapján is az ügyvédeivel agyalhat

A színész végtelen hosszúságúra nyúlt persorozata ma is tart, fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy bebizonyítsa, volt felesége szörnyű ember. Ugyanezzel van elfoglalva Amber Heard is az ő irányában, a színésznőt azonban nemrég egy bírónő is figyelmeztette, hogy ha színleléssel rabolja az idejét, megütheti a bokáját.

Johnny Depp ma ünnepli 58. születésnapját, legalábbis naptár szerint. Az egykor imádott színész kemény éveket tudhat maga mögött. Hosszú ideje pereskedik volt nejével és még most sem látni, meddig húzódnak és hogyan érnek véget vitás ügyeik.

Csúnya válás, sok-sok per

Johnny Depp 2011-ben találkozott a nála 23 évvel fiatalabb Amber Hearddel, akivel hamar egymásba is szerettek, majd 2015-ben összekötötték az életüket. Noha hivatalosan 2017-ben elváltak, azóta is pert perre halmoznak, miközben minden erejükkel azért küzdenek, hogy bizonyítsák a saját igazukat. Ez Amber Heardnek sok év után végül sikerült is. A Sun ugyanis megnyerte a pert, amelyet Johnny Depp indított a lap ellen, (illetve volt felesége ellen is), amiért asszonyverőnek nevezték egy cikkükben. A perben Heard is a Sun mellé állt, így övé is volt a győzelem, amikor a bíróság kimondta, hogy a cikkben nem történt valótlan állítás, ezzel hivatalosan is elismerést nyert az asszonyverő titulus.

Depp karrierjét jócskán megtépázta az éveken át tartó bíróságra járás és a fel-felröppenő pletykák, a szerződésbontások pedig érthető módon az ítélethirdetés után sem ritkultak. A színész azonban a mai napig sem adta fel.

Jótékonykodási kérdés

Amber Heardnek még a válás idején ítélt meg hétmillió dollárt, azaz közel kétmilliárd forintot a bíróság, amelyet Johnny Depp ki is fizetett volt nejének. A színésznő azt állította, az utolsó fillérig jótékony célokra fordítja majd az összeget, ezt azonban meglehet, hogy nem teljesítette maradéktalanul. Johnny Depp csapata ezerrel dolgozik azon, hogy bebizonyítsa, exfelesége egy aranyásó, aki csak a pénz miatt bútorozott össze vele. Ezen állítását elő is terjesztette korábban, a bíró azonban azt mondta, az, hogy Amber Heard végül mihez kezdett a neki ítélt pénzzel, nem releváns abban az ügyben, hogy Depp bántalmazta őt, vagy sem.

A színész csapata azonban nem engedte el a dolgot, és nemrég be is perelték az American Civil Liberties Union nevű szervezetet, amelyre Heard állítása szerint a teljes összeget átruházta – írta meg a Vanity Fair. Az intézménynél év elején úgy döntöttek, nem segítik Depp ügyvédeinek munkáját, mondván, bizalmas információkról van szó. Eközben kiderült, hogy a színésznő ugyan valóban adományozott a szervezet részére, de a szóban forgó pénzösszeg a neki ítélt hétmillió dollár felét sem érte el. Januárban Heard ügyvédje úgy nyilatkozott, hogy ügyfele a teljes összeget jótékony célokra fogja fordítani a jövőben, azonban azt se felejtse el a publikum, hogy a nőnek dollármilliókba került az exférje elleni védekezéssorozata a bíróságon. Depp csapata taktikát váltott, azt várják, hogy az ACLU ellen indított per során a szervezet nyilvánosságra hozza, mennyit teljesített Heard az ígéretéből, aki körül szorulni látszik a hurok, miközben továbbra is azon dolgozik, hogy volt férjét megbuktassa.

Új bizonyíték a láthatáron, vagy mégsem?

Bár a Sun elleni pernek vége, a felek továbbra is jogvitában állnak egymással. Amber Heard például korábban visszaperelte Johnny Deppet, tetemes sérelemdíjat követelve azért, mert a színész véleménye szerint meghurcolta őt a nyilvánosság előtt. Bár Depp legutóbbi fellebbezése süket fülekre talált, a Bild című német lap azt az információt kapta a színész ügyvédjétől, hogy a Los Angeles-i rendőrség nyomozást indított Amber Heard ellen, egészen pontosan az érdekli őket, hogy a színésznő igazat mondott-e akkor, amikor azt állította, exférje egy telefont vágott az arcához, illetve felforgatta közös otthonukat, többek között vörösbort öntve a falra. A rendőrség testkamerás felvételei ennek éppen az ellenkezőjéről tanúskodnak, állítólag az első két kiérkező járőr is arról számolt be, hogy nem láttak borfoltokat a falon, és a ház egyáltalán nem látszott bűnügyi helyszínnek – írja angol fordításában a We Got This Discovered című oldal. A lap szerint Amber Heard esetében felmerült a hamis tanúzás gyanúja, ami miatt, ha bebizonyosodik, akár négy évre is börtönbe kerülhet. Johnny Depp csapata a Daily Mailen keresztül nyilvánosságra hozta azokat a kamerafelvételeket, amelyeket a kiérkező rendőrök testkamerái rögzítettek.

Amber Heard és a barátja, Rocky Pennington együtt rendezték meg a május 21-i bűntett helyszínét, hogy bizonyítsák a Johnny Depp elleni állítólagos vádakat. A Los Angeles-i rendőrség testkamerái és a helyszínre érkező járőrök nyilvánvalóan teljesen ellentmondanak Amber Heard állításainak. A helyszín egy hatalmas hazugság volt

– közölte Johnny Depp ügyvédje.

A Radar Online eközben megírta, hogy Amber Heard ügyvédei megcáfolták, hogy ügyfelük ellen eljárás folyna, ahogyan a Los Angeles-i rendőrség is, akik a lap megkeresésére azt felelték, nem hallottak róla, hogy nyomozás folyna a színésznő ellen. A Radar emellett beszámolt arról is, hogy Heard harmadik alkalommal is szeretne változtatásokat eszközölni az ellenperében, amelyet még akkor nyújtott be, amikor Johnny Depp először perelte rágalmazásért. A bíróság végül megadta az engedélyt, azzal a kitétellel, hogy a színésznő június 14-e előtt eljuttat a bírósághoz egy 25 oldalas aktát. A bírónő hozzátette, hogy ha Heard színleléssel pazarolja az idejét, annak most már szankciói lesznek.

(Borítókép: Johnny Depp a Gyilkosság az Orient expresszen című film premierjén 2017. november 2-án. Fotó: John Phillips / Getty Images Hungary)