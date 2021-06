A királynő kamerán keresztül láthatta először a család legkisebb tagját, nem sokkal azután, hogy Harry herceg és Meghan Markle hazatértek a kórházból kaliforniai otthonukba. A büszke mama egyébként nem most dédunokázott először online.

A kis Lilibet Diana Mountbatten-Windsor még alig jött a világra, máris nagyon fontos találkozóra volt hivatalos. Nem kisebb személlyel volt meetingje, mint az Egyesült Királyságok uralkodójával, akit ő nagy valószínűséggel nem II. Erzsébet királynőként, csupán csak dédiként fog emlegetni, ha nagyobb lesz.

Nem sokkal azután, hogy Meghan Markle és Harry herceg hazatértek a a Santa Barbara-i kórházból, máris videóhívást kezdeményeztek, hogy a királynő is megismerkedhessen a várva várt legkisebb dédunokájával – adta hírül a People.

Ahogyan a lezárások alatt sokan, úgy II. Erzsébet is megtapasztalta, milyen kamera segítségével kapcsolatot tartani a rokonokkal. A kis Archie-val például többször is beszélgetett már Zoomon keresztül, akiről Meghan Markle egy évvel ezelőtt osztotta meg az utolsó olyan felvételt, ahol a kisfiú arca is látszott.

Lilibetről egyelőre nem készült hasonló, és kétséges, hogy fog-e valaha. Azt lehet róla eddig biztosan tudni, hogy ő az első a brit királyi család tagjai közül, aki az Egyesült Államokban született, így kettős állampolgár – ennek ellenére azonban hercegnői cím nem jár neki. Egyelőre legalábbis, persze a dédi még dönthet másként.

