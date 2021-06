Kiengedték Istenes Bencét a kórházból, már a visszatérésére készül

Két napot töltött kórházban Istenes Bence, miután június 6-án futballozás közben súlyos vállsérülést szenvedett. Bár mostanra hazamehetett, de hosszú és fáradságos munka áll még előtte ahhoz, hogy újra hódolhasson szenvedélyének, a sportnak. Három-négy hét otthoni pihenés után még hat-nyolc hetes gyógytorna vár rá, amiről az RTL Klub Fókusz című műsorában beszélt.

A műsorvezető mindenképp szerette volna megnyugtatni az érte aggódókat, ezért egy rövid bejelentkezést tett a betegágyából.

Bízom benne, hogy a felkészüléskor már ismét ott lehetek a csapattal, az Ösküvel, és az őszi bajnokságot már velük tudom elkezdeni, ez a cél.

Istenes arról is beszélt, hogy esze ágában sincs abbahagyni a sportolást, hiszen a sportok megszállottja. Hozzátette azt is: nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy az elmúlt bő harminc évben megúszta sérülés nélkül a mozgásimádatát.

Most voltam először kórházban, és ez volt az első műtétem. Előfordul az ilyen, ha sportol az ember, ez benne van a pakliban

– emelte ki a tévés, hangsúlyozva: nem az ellenfél durvasága okozta a bajt, egész egyszerűen nagyon rosszul fogott talajt. Azt mondja, eddig egyik mérkőzésen sem voltak vele szemben sportszerűtlenek, pedig ettől azért kicsit tartott az ismertsége miatt, de a sporttársai nagyon korrektek vele.

Ahogy az Index is beszámolt róla, a fiatal tévés május elején a Veszprém megyei Garboda PV Öskü labdarúgócsapatának középpályása lett. A csapat a megyei II-ben vitézkedik, ami az ötödik osztálynak felel meg. Az egyesület a „sztárigazolásról” a Facebook-oldalán számolt be egy fotóval, melyen Bence a frissen szerzett csapattársaival látható. A csapatba ajánlással jutott be, Hornyák Ádám emelt szót érte, de az egyesület edzője elmondta, csak azért nem igazolta volna le, mert ismert személyiség, a fiú a tudásával győzte meg a mestert. Az igazolás tényét a csapat elnöke, Hornyák György is megerősített. A műsorvezető korábban nem játszott még nagypályás csapatban, arról is beszélt, tart tőle, hogy nem bírja majd erőnléttel, ám mégsem az állóképessége okozott neki problémát. Június 6-án a pályáról vitték kórházba a mentők.