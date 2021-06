Íme az igazság II. Erzsébet elmegyógyintézetbe zárt unokahúgairól

Kevés olyan nap volt idén, amikor nem volt miről beszélni a brit királyi családot illetően. Meghan Markle és Harry herceg drámája mondhatni örökzöld téma, jelenleg azért is, mert hónap elején kiderült, emberi csontokat találtak kaliforniai villájuktól nem messze, majd minden másról elterelve a témát megszületett Lilibet Diana nevű kislányuk is.

A brit királyi család múltja azonban jócskán tartogat rémisztő részleteket az éppen aktuális hírek takarásában. Nemrég egy hatvanas évekből származó dokumentum került elő, amely alátámasztotta, hogy a Buckingham-palotában bizony bevett szokás volt a faji megkülönböztetés. Emellett pedig van egy másik (illetve másik kettő) kellemetlen titka is az udvarnak, amelyről kevesen beszélnek: II. Erzsébet beteg unokatestvérei.

Eltitkolt rokonság

A Bowes-Lyon nővérek a brit királyi család legféltettebb titkai voltak. Az anyakirályné testvérének, John Bowes-Lyonnak és Fenella Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusisnak a lányai majdnem az egész életüket egy elmegyógyintézetben töltötték, ez időben beszélni sem igen volt szabad róluk, majd hamisan a halálhírüket keltették, miközben akkor még mindig az intézetben éltek – állítólag teljesen elfeledetten.

Nerissa Bowes-Lyon 1919-ben, a húga, Katherine pedig 1926-ban született, utóbbi néhány héttel később, mint a jelenlegi brit uralkodó, II. Erzsébet királynő. A lányokról 2011-ben hozott nyilvánosságra egy dokumentumfilmet a Channel 4, amelyből kiderült, hogy a lányokat 1941-ben a saját anyjuk döntése alapján küldtek a redhilli Royal Earlswood Asylum szanatóriumba. A Daily Mail feljegyzéseiben említést tettek Nerissa orvosi kartonjairól, amelyben orvosa arról számol be, hogy a lány értelmetlen hangokat hallat és gyermeteg szavakat gügyög. A hivatalos jelentések szerint a család egyetlenegyszer sem látogatta meg a lányokat, még karácsonyi képeslapot sem kaptak, ezt egy őket kezelő nővér is elmondta – írta meg az Express.

A látogatásra és az ajándékokra vonatkozó részt a királynő egyik névtelen bizalmasa cáfolta nem sokkal azután, hogy a dokumentumfilmet felkapták.

Katherine-t és Nerissát rendszeresen látogatta a család, de beszélni egyikük sem tudott, egész életükben egy négyéves értelmi szintjén voltak. Képtelenek voltak felismerni a látogatókat, gyakran feszengtek, amikor megpróbálták kideríteni, ki van velük. Rendszeresen kaptak ajándékokat is, főleg karácsonykor. Egyik nővér sem tudta, kitől származnak az ajándékok, de örültek neki

– mondta az ismeretlen forrás, hozzátéve: II. Erzsébetet felháborítják azok a valótlanságok, amelyeket a film állít. A Tatler magazin ezzel szemben azt írta, hogy mindkét lány egy hatéves mentális szintjén állt, nem tudtak beszélni, és testi fogyatékosságuk is volt. Diagnózisuk kétséges, orvosaik akkor kegyetlen módon és nemes egyszerűséggel hülyének titulálták őket. Ami a királynőt illeti, a nyolcvanas évek végén kiadott nyilatkozata szerint ismerte unokahúgai helyzetét, de úgy vélték, ez a Bowes-Lyon családra tartozik.

Papíron eltemetve

A brit nemesség családfájával is foglalkozó Burke’s Peerage kiadó 1963-ban arról számolt be, hogy a két lányt 1961 óta elhunytként tartják nyilván. Mint kiderült, ekkor még egyikük sem halt meg, továbbra is az említett elmegyógyintézetben éltek. Nerissa végül 1986-ban halt meg, a sírját egy újságíró találta meg a létesítmény birtokán: emlékét mindössze egy műanyag címke őrizte a nevével és egy számmal ellátva. A dokumentumfilm szerint a sír feltárása után a műanyagot rendes sírkőre cserélték egy jótevő adományának hála – írta meg az Oprah Daily. A nyolcvanas évek végén nagy botrány kerekedett abból is, hogy úgy hírlett, II. Erzsébet másik három unokatestvérét is ugyanabba az intézetbe zárták, mint a Bowes-Lyon nővéreket. Arról cikkeztek, hogy a lányok édesanyja és annak nővére, Harriet közösen döntöttek arról, hogy szanatóriumba adják a gyerekeiket. Utóbbi Edonia Elizabeth, Rosemary Jean és Etheldreda Flavia Fane nevű lányát záratta be. A redhilli Royal Earlswood Asylum egyébként 1997-ig működött, Katherine ezután egy másik otthonba került, ott is halt meg 2014 februárjában.

A nővérekkel a Korona című sorozatban is foglalkoztak egy epizód erejéig, ám a készítők némi fantáziát is belevittek a történetbe a drámai hatás kedvéért. A negyedik évad Örökösödési elv című részében az anyakirályné azt mondja Margit hercegnőnek (aki akkor szerez tudomást arról, hogy beteg unokatestvérei életben vannak), hogy a Bowes-Lyon nővéreket rettegve dugták el a kíváncsi szemek elől, ugyanis ha kitudódna a létezésük, az emberek kételkedni kezdenének a brit uralkodói család vérvonalában, amiből botrány lenne. Ez a beszélgetés azonban feltehetőleg tényleg csak a készítők fantáziájának szüleménye – ahogyan az is, hogy Margit látogatót küldött a nővérekhez.

Konspirációk árnyékában

Ami az összeesküvés-elméletek kedvelőit illeti, a Bowes-Lyon-rejtély tökéletes táptalajt adott azoknak, akiknek a szokottnál kicsit élénkebb a fantáziájuk: egyesek szerint ugyanis az Egyesült Királyság jelenlegi uralkodója, II. Erzsébet királynő valójában Katherine Bowes-Lyon. Hogy miért? Azért, mert II. Erzsébet betegen jöhetett világra, ezért a szülők gyorsan elcserélték a csecsemővel, aki néhány héttel utána született. És hogy ez miért nem valószínű? Azért, mert eredetileg sem II. Erzsébet, sem pedig az apja, György király nem volt várományosa a brit trónnak. Utóbbira bátyja, VIII. Eduárd jóvoltából szállt a korona, aki az uralkodás helyett egy elvált amerikai hölgyre vágyott. György király rövid ideig uralkodott, ez idő alatt is az anyakirályné tartotta benne a lelket. II. Erzsébet 1952 február 6-án, 26 éves korában lépett trónra. Ennek fényében tehát a fentebb említett teória nem lehet releváns, az viszont továbbra is kérdés, miért taszították el a Bowes-Lyon nővéreket. A választ nagy valószínűséggel II. Erzsébet királynő magával viszi a sírba.

(Borítókép: II. Erzsébet 2010. április 27-én. Fotó: Chris Jackson / Getty Images Hungary)