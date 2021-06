Amerika legbrutálisabb rendőreiről készít sorozatot a Drót atyja

Freddie Gray neve sosem vált annyira ismertté, mint a halálával a Black Lives Matter mozgalom jelképévé váló George Floydé. A baltimore-i, 25 éves afroamerikai férfit a letartóztatása után gerinctöréssel szállították kórházba, ahol egy héttel később, 2015 áprilisában belehalt a sérüléseibe. A hivatalos verzió szerint azért tört el a gerince, mert a rendőrségi furgonban nem kötötték be a biztonsági övét. Ugyanakkor egy videófelvétel szerint már akkor magatehetetlen volt, amikor bedobták a furgonba.

Temetése után zavargások törtek ki a városban, járőrautókat gyújtottak fel, fosztogatások kezdődtek és a tömeg összecsapott a rendőrökkel. Baltimore-ban végül rendkívüli állapot és éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, és bevetették a Nemzeti Gárdát. A helyzet olyan súlyossá vált, hogy a bandatagok és a városi tanács tagjai közösen kérték a tüntetőket, hogy

álljanak le a fosztogatással és az erőszakkal.

Pár nap alatt azonban minden elcsendesedett. A 600 ezres lakosú városban, ahol évente több gyilkosság történik, mint Magyarországon, és egyes utcák már a zavargások előtt is háborús övezetekre hasonlítottak, az egész csak múló epizódnak tűnt. A Drót című sorozatban bemutatott utcákon arra sem kapta fel senki a fejét, amikor egy évvel később minden érintett rendőrt felmentettek Freddie Gray halálának ügyében.

Hogy mi történt azután, hogy a média levonult a csatatérről, az egy Pulitzer-díjas riportkönyvből derült csak ki. Justin Fenton, a Baltimore Sun riportere a káosz első napjától az utcákat járta, és meglepő módon a két legnagyobb és egymással háborúzó banda, a Bloods és a Crips védelme alá került. Így olyan helyekre is eljutott, ahová újságíró egyébként nem teheti be a lábát. Fenton írt először a zavargások árnyékában indult terrorról, amelyet

a baltimore-i rendőrség elitosztaga indított a szegénynegyedek lakói ellen.

Miközben a rendőrség vezetői valósággal könyörögtek a fekete közösségeknek, hogy fékezzék meg az erőszakot, a Gun Trace Task Force tagjai szabad prédának tekintették a város egyes negyedeit, válogatás nélkül rabolva és fosztogatva.

A csapat vezéralakja Wayne Earl Jenkins volt, aki 2016-ban az osztag vezetését is átvette. Az embereivel civileket rabolt ki, ártatlan embereknél helyezett el kábítószert, a lefoglalt drogot és fegyvereket pedig eladta. Egy díler tippjei alapján rohanta le osztagával a legnagyobb készletekkel rendelkező drogkereskedőket, de civilekre is lecsapott, ha pénzt szimatolt. Házkutatási parancs nélkül törtek be otthonokba, és gyakorlatilag bárkit letartóztattak, aki megpróbált ellenállni.

Félmillió dollárt kaszált, mire az FBI végül őrizetbe vette 2017 tavaszán, és egy évre rá 25 évre ítélték.

Justin Fenton Pulitzer-díjat kapott a tudósításaiért, amelyeket könyvbe szerkesztve We Own This City – A True Story Of Crime, Cops And Corruption címmel adott ki. A riportkönyv kapcsán többen is megjegyezték, hogy olyan, mintha a minden idők legjobb sorozatának tartott Drót (The Wire) jelenetei elevenednének meg, és nem csak azért, mert az HBO szériája is Baltimore-ban játszódik. Az ugyancsak egy Baltimore Sun-os újságíró, David Simon (The Corner, Treme, Fülledt utcák, Összeesküvés Amerika ellen) által jegyzett sorozat minden korábbinál realisztikusabban mutatta be a drogháborút, évadonként más-más elemére fókuszálva.

A Drót az HBO aranykorában került képernyőre, amikor a „három David királysága” – Simon mellett David Chase (Maffiózók) és David Milch (Deadwood) – teljesen megváltoztatta a tévésorozatokról alkotott képet. A tucatszériák mellett megjelentek a komplexebb témákat és karaktereket bemutató, moziszerű élményt nyújtó sorozatok. Igaz, az út rögös volt: Simonnak folyamatosan könyörögnie kellett az HBO vezetőinek, hogy ne kaszálják el a szinte senki által nem nézett, és csak a bemutatása után évekkel kultstátuszba emelkedő Drótot. A széria végül öt évad után búcsúzott, olyan színészek karrierjének adva lökést, mint

Michael B. Jordan,

Idris Elba vagy

Michael K. Williams.

A tervbe vett, de soha el nem készült hatodik évad miatt búslakodó rajongók most elég komoly hírt kaptak: az HBO bejelentette, hogy David Simon készít sorozatot a We Own This City alapján. A Drót csapatából visszatér íróként George Pelecanos, színészként pedig Jamie Hector, aki ezúttal nem drogdílert, hanem rendőrt alakít majd. Ő kapta Sean Suiter szerepét, azé a baltimore-i nyomozóét, akit egy nappal azelőtt lőttek fejbe, hogy tanúskodott volna a Wayne Earl Jenkins és osztaga ellen.

(Borítókép: A rohamfelszerelésben lévő baltimore-i rendőrök visszalökik a tüntetőket a Reisterstown Road mentén a Mondawmin Mall közelében 2015. április 27-én. Fotó: Drew Angerer / AFP)