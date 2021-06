Szétment Palik László és Marsi Anikó, de válni már nem akarnak

Hiába a költözés, a bíróságra már nem menne Marsi Anikó és Palik László. A Blikk informátora szerint a pár a legfontosabbról fiaik felügyeleti jogáról már megegyezett egymással Mivel közös vagyonuk nincs és a válást is csupán egy papírnak tartják, így egyelőre még nem adták be a szükséges dokumentumokat.

Igazából minden úgy működik náluk, mint az eddigi években, csak most nem kontinensek választják el őket egymástól, hanem csak pár kilométer. Az viszont biztos, hogy Anikó nem fog kibékülni Lacival, boldog, hogy sikerült békésen lezárniuk ezt a kapcsolatot

– jegyezte meg a bulvárlap informátora.

Nemrég Palik László is beszélt a felröppent hírekről: A mi házasságunknak van egy íve, amitől jól működik. A tizenhat év sok, hullámvölgy is volt benne bőven. Nem voltunk mindig boldogok egymás mellett, nem is mindig volt könnyű, de az sosem volt kérdés, hogy lesz majd megint jobb – mondta sportkommentátor.