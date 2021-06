Bemutatkozik a Best of Balaton

A Balaton kincseit, a legjobb éttermeket, halsütőket, szállókat és látnivalókat minden évben tucatnyi orgánum rangsorolja. Ezzel szemben a Best of Balaton egy deklaráltan személyes lista: 11 kurátor állította össze. Hiteles arcok, akiknek hihetünk, és akik hozzánk hasonlóan nagyon szeretik a Balatont. Fedezze fel 2021 balatoni legjobbjait napról napra az Indexen!

Mi a közös az eldugott kőröshegyi fagyizóban és a tihanyi apátság hajnali sétájában? A Best of Balatonból kiderül. 50 izgalmas hely, 11 Balaton-rajongó híresség és évről évre újabb felfedeznivalók. Indul a MOL Nagyon Balaton és az Index közös programja, a Best of Balaton.

Amióta világ a világ, a Balaton kincseit minden évben tucatnyi orgánum rangsorolja. Listába szokás szedni a legjobb éttermeket, halsütőket, szállókat és látnivalókat rengeteg szempont szerint: hol a szerkesztőség tagjai döntenek, hol a közönség, hol felkért szakértők.

A MOL Nagyon Balaton és az Index útjára indítja a Best of Balaton programot. Egy olyan kurátori csapatot hívtunk életre, amelynek tagjai nemcsak ismertek és hitelesek, de köztudott róluk, hogy imádják a Balatont. A célunk, hogy évente velük együtt mutassuk meg a Balaton legjavát.

És hogy kik a kurátorok? A csapat fele itt mutatkozik be, és valami igazán személyes vallomást mond el a Balatonról.

Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázs szerint Magyarország világrekorder retróban, az embernek elég belépnie egy vasútállomásra, máris kirázza a hideg a hangosbemondótól. „Sokáig a Balaton sem hagyott választást, hekk, lángos, palacsinta, és egy hónapra elintézted magad” – mondja a műsorvezető, aki szerint azonban ennek már vége. Kipróbált szárszói nyaralótulajdonosként egyre bátrabban távolodik el a vízparttól, és fedezi fel akár már 10-20 kilométeres távolságban is a Balaton rejtett kincseit. „Csak az nem talál programot, aki nem akar” – vallja.

Ördög Nóra

Ördög Nóra már tizenévesen megismerkedett a balatoni vendéglátás legmélyebb bugyraival. A műsorvezető első munkahelye ugyanis a balatonfenyvesi Vitorlás büfé volt, ahol nyaranta fagyit árult, sört csapolt, és ez elég volt ahhoz, hogy örök szerelembe essen a magyar tengerrel, akár a retró, akár a modern arcát mutatja. Balatonakarattyai nyaralójukat második otthonuknak tekinti, az év felét ott tölti a családjával, és azt is elárulta, a SUP-os csajok vagy a belegázolós típusúak kategóriájába tartozik-e.

Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert

A MOL Nagyon Balaton nyolc éve startolt el, azóta számtalan lista mutatta be a legjobb helyeket, elsősorban gasztronómiai szempontból. A két fő szervező, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert most úgy gondolta, csavarnak egyet a dolgon, és olyanokra bízzák a lista-összeállítást, akik ismertek, kötődnek a Balatonhoz, és számít a véleményük. Az ő segítségükkel egy sokkal személyesebb ötvenes lista készült két kategóriában: gasztró és minden más. Utóbbi lényege olyan pillanatok, élmények megragadása, amelyekbe egy kedvenc kilátó ugyanúgy belefér, mint a Balaton környéki fesztiválok. Ilyenekből pedig bőven van, a Balaton Magazint mindenesetre könnyedén megtöltötték a Best of válogatással.

Gyurta Dániel

Az olimpiai bajnok úszó két tucat érmet szerzett magyar színekben, egy trófeával azonban adós maradt: még sohasem úszta át a Balatont. A rendezvény ugyanis mindig egybeesett Gyurta Dániel pihenőhónapjával, amikor a nagy versenyek után nem kellett edzenie, és maximum gumimatraccal a hóna alatt ment a víz közelébe. A Balaton egyet jelent számára a tökéletes pihenéssel, ahol az év bármelyik hónapjában képes feltöltődni akkor is, ha csak egy hétvégére jut el – mint mondja, nincs még egy ilyen hely az országban.

Lábas Viki

A Margaret Island énekesnője túlzás nélkül mondhatja, hogy számára a Balaton a mindent jelenti. Fonyódon nőtt fel, az iskola strandjáról indultak evezni tesiórán, és bejárta a magyar tenger minden zugát. Pontosabban a déli parton, ugyanis az északira csak felnőttként jutott el. Azt mondja, még mindig érezhető az észak–dél ellentét, ő tősgyökeres fonyódiként mindig is a „déli gengszterekhez” sorolta magát az „északi bankárokkal” szemben. Lábas Viki azt is elárulta, egy balatoni gyereknek mikor a legszebb a magyar tenger, és hogyan éli meg a turistaszezont az, aki oda született.

Ha kíváncsi, kikből áll a kurátori csapat másik fele, olvassa az Index Nagyon Balaton mellékletét holnap is! Hétfőtől pedig mindennap egy izgalmas helyet osztunk meg Önökkel. A Best of Balaton lista mellett számos más érdekességgel, személyes vallomással, titkos úttal, élménnyel találkozhat ezen a nyáron az Indexen.

(Borítókép: Nánási Pál)