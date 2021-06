Best of Balaton: Till Attila a déli partra, Trokán Nóra az északira esküszik

A Balaton kapcsán mindenkinek megvannak a személyes élményei. Nincs ez másképp olyan ismert arcok esetén sem, mint Till Attila, Trokán Nóra vagy Marsalkó Dávid. A Best of Balaton kurátorcsapatát erősítve ők is segítettek összeállítani azt a listát, amely a következő hetekben 50 izgalmas tippet ad a tó környékén.

Elindult a MOL Nagy Balaton és az Index közös programja, melynek keretében érdekes helyeket, éttermeket és látnivalókat mutatunk be több héten keresztül a Balaton körül tizenegy ismert arc ajánlásával, akikről köztudott, hogy rajonganak a tóért. Ahogy az már tegnap kiderült, a Best of Balaton kurátorai közt Sebestyén Balázs, Gyurta Dániel, Ördög Nóra, Lábas Viki, Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán is szerepel, akik mindnyájan örömmel vállalták, hogy a személyes tapasztalataik és élményeik alapján segítenek összeállítani egy ötvenes listát a Balaton idei legjobbjairól.

Most a tizenegyes csapat másik feléről is lehull a lepel: az alábbi videókban

Till Attila,

Marsalkó Dávid,

Trokán Nóra,

Gianni Annoni és

Vecsei H. Miklós

vallanak arról, mit jelent számukra a Balaton, és honnan ered a rajongásuk a tóért. Hétfőtől kezdődően pedig megmutatjuk azt az 50 izgalmas helyet, amelyet a kurátorok szerint mindenképp érdemes meglátogatni, ha különleges és maradandó élményekre vágyik az ember.

Till Attila

„Én déli parti vagyok, az északi partosokkal nagyon sok baj van” – állítja Till Attila, aki a papucsos, sörös, hekkes strandolásra esküszik jó nagy tömegben, ami szerinte elsősorban a Balaton déli részére jellemző. A műsorvezetőnek egyébként rengeteg gyerekkori élménye van a környékről, a szüleivel ugyanis gyakran nyaraltak a tónál, ahogy az a rendszerváltás előtt megszokott volt, vállalati üdülőkben. Később, amikor családja lett, a feleségével közösen talált vissza a Balatonhoz, akivel a ’90-es évek óta rendszeresen nyaralnak ott, ez már szinte hozzátartozik az életükhöz.

Marsalkó Dávid

Marsalkó Dávid számára a Balaton fiatal felnőtt korában vált igazi szerelemmé. Életének abban a szakaszában talált rá, amikor a természetközelség, illetve az, hogy kikapcsoljon, valóban fontossá vált számára. Olyannyira beleszeretett a tóba, hogy ha ott van, nem is akar visszajönni Budapestre, azt mondja, még a levegőt is másnak érzi a parton. „Én az a típus vagyok, akit a víz látványa megnyugtat” – vallja a Halott Pénz énekese, aki azon dolgozik, hogy idővel egyfajta bázist alakítson ki a tónál.

Trokán Nóra

Trokán Nóra családjában a balatoni nyaralásnak régi hagyománya van. A színésznő azt mondja, a szülei már azelőtt is rendszeresen pihentek Siófokon, hogy a nővérével világra jöttek volna. Később persze őket is vitték magukkal, azok a nyaralások pedig mind a mai napig felejthetetlenek maradtak számára. Azóta már egy nyaralójuk is van Paloznakon, amit az édesapja épített, és Trokán Nóra igazi menedéknek tart. Épp ezért nagyon közel áll a szívéhez ez az északi parti település, ahol a természetben tett óriási sétákat szerinte az teszi igazán különlegessé, hogy szinte mindenhonnan látható a Balaton.

Gianni Annoni

Gianni Annonit már az első alkalommal lenyűgözte a Balaton, ahol az ő kis olaszországi strandjához képest szerinte sokkal több a látnivaló, ráadásul itt bizonyosodott meg arról is, hogy valóban a magyar nők a legszebbek a világon. Azt mondja, bár mi a saját tengerünket látjuk a tóban, és ezáltal a többség inkább a nyári időszakhoz köti, szerinte télen is gyönyörű például a jeges víz vagy a sok korcsolyázó látványa, és akkor is szép, amikor inkább csendes, mint zajos. Az olasz mesterszakács azt is elárulta, hogy ő maga a Balatonon ismerte meg a traubi szódát és a meggy márkát is, de ott tanulta meg többek közt, hogy mennyire fontos a fröccs, és milyen jó egy palacsintát a strandon elfogyasztani.

Vecsei H. Miklós

„Vitorláson lenni a Balaton közepén és hallani azt a csendet, ami ott van, életre szóló élmény, receptre lehetne felírni” – mondja Vecsei H. Miklós, aki szerint ha az ember úgy érzi, minden szétesőben van körülötte, jó döntés lehet a tóhoz menni. A színész családjának egyébként Káptalanfüreden van egy nyaralója, amit még a dédnagyapja épített, és ahol gyerekkorában rengeteg időt töltött. De most is ugyanúgy rajong a tóért, amelynek már a gondolata is megnyugtatóan hat rá, viszont számára csak a barátaival együtt értelmezhető. Ha a Balatonnál van, csak az ottani élmények léteznek, legyen szó társasozásról, meccsnézésről, hekkezésről vagy strandolásról, a lényeg, hogy együtt éljék meg.

(Borítókép: Till Attila. Fotó: MOL Nagyon Balaton)