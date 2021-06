Fenséges kapcsolatok, hétköznapi történetek

Klasszikus értelemben sokan keresik a hercegüket és a hercegnőjüket, ám vannak, akik a szó szoros értelmében is nemesi párt találnak maguknak. II. Erzsébet királynő például erejének és támaszának nevezte néhai férjét, aki a héten ünnepelte volna századik születésnapját. Fülöp herceg már nem élhette meg az említett alkalmat, királynője azonban nem feledkezett el róla: újfajta, nemesített rózsákat ültetett a tiszteletére. De hogyan is kezdődött kettejük több mint hetven éven át tartó szerelme?

Tiniszerelemből fenséges házasság

Erzsébet és Fülöp nagyon fiatalon ismerkedett meg. Első találkozásukkor az Egyesült Királyság jelenlegi uralkodója mindössze 13 éves volt, amíg néhai férje 18. A jóképű tengerészkadét rögtön felkeltette a fiatal Erzsébet érdeklődését, állítólag különösen tetszett neki az, hogy Fülöp átugrotta a teniszhálót. A találkozás másnapján meg is hívták a királyi család jachtjára, ahol a Parade információi szerint Erzsébet nagyon szégyenlős volt, de alig tudta levenni a szemét a csinos katonáról. Miután Fülöp a csendes-óceáni és a földközi-tengeri hadszíntéren kezdett szolgálni a második világháborúban, a fiatalok levélben tartották a kapcsolatot, temérdek üzenetet váltottak. 1943-ban Fülöp már a királyi családdal ünnepelte a karácsonyt, három évvel később pedig megkérte Erzsébet kezét – bár az eljegyzést VI. György király kérésére egy évig titkolták, ugyanis lánya ekkor még nem volt 21 éves. Ami a szerelmeseket illeti, rokoni kötelék is összefűzte őket: Viktória királynő révén harmad unokatestvéri, míg Dánia királyának, IX. Krisztiánnak oldaláról másod unokatestvéri kapcsolatban álltak. Frigyük nem volt előre elrendezett, valójában az volt a szerencséjük, hogy Erzsébet apja kedvelte vő-jelöltjét. Az esküvőre így 1947. november 20-án került sor, ezen a reggelen szívta el egyébként Fülöp az utolsó szál cigarettáját, káros szenvedélyét kedvese kérésére tette le.

Erzsébet ezzel szemben férje nevét vette fel, egészen pontosan a Mountbattent. Erre azért volt lehetősége, mert házasságkötésükkor még nem volt az Egyesült Királyság királynője. A család életrajzírója szerint kettejük legszebb évei Máltához köthetők. Itt éltek ugyanis 1949 és 1951 között, mivel Fülöpöt az ország fővárosához kötötte tengerésztiszti hivatása. Erzsébet készséggel követte férjét, első gyermeküket, Károlyt pedig ez idő alatt nagyszülei felügyeletére bízták Nagy-Britanniában. Ekkoriban még az ifjú feleség vállát sem nyomta az uralkodói tevékenységek súlya, Fülöppel folyamatosan mozgásban voltak, így pici gyerekeikkel csak kevés időt tudtak együtt tölteni. 1953-ban azonban korona került II. Erzsébet fejére, teljesen megváltoztatva a boldog házasok életét.

Fülöp hercegnek félre kellett tennie tengerésztiszti karrierjét, amit – bár fájó szívvel, de – megtett, ellenben az nagyon bántotta, hogy a gyerekei nem viselhették a nevét.

Én vagyok az egyetlen férfi ebben az országban, aki nem adhatja a saját nevét a gyerekeinek. Nem vagyok több, mint egy átkozott amőba

– mondta az elkeseredett herceg.

Mivel II. Erzsébet tudta, mennyire szenved a férje, 1960-ban úgy rendelkezett, közös gyermekeik felvehetik édesapjuk családnevét, de a királyi család továbbra is Windsor-házként maradt ismert. Ami az éjszakai időtöltéseiket illeti, a királynőnek és férjének külön hálója volt, ezek között azonban közvetlen átjárók nyíltak, hogy a szerelmesek bármikor átmehessenek egymáshoz.

II. Erzsébetet a legtöbben Őfelségeként emlegetik, néhai férje azonban sajátos beceneveken szólította. Amikor kedveskedni szeretett volna, Lilibetnek hívta kedvesét – igen, ezt a nevet kapta Harry herceg és Meghan Markle újszülött kislánya is –, de gyakran előfordult az is, hogy nemes egyszerűséggel káposztámnak vagy kolbásznak szólította a királynőt. Utóbbinak állítólag azért, mert II. Erzsébet korábban is gyakran vágott morcos arcot, és egy ízben férje véletlenül azt mondta neki:

kolbászkám, ne légy ilyen szomorú.

A becenév megmaradt, ahogyan kettejük szerelme is egymás iránt egészen addig, amíg Fülöp herceg el nem hunyt tavasszal – de meglehet, hogy a síron túl is.

Erzsébet királynő örököse, Károly herceg szerelmi élete már kevésbé alakult meseszerűen, mint a szüleié. Bár olyan, mintha időtlen idők óta Kamilla hercegné férje lenne, igazából kevesen vannak, akik ne emlékeznének Diana hercegnővel való zűrös frigyére, a megcsalási botrányra, majd a hercegnő halálára, amelynek körülményei a mai napig sem teljesen tisztázottak. Ellenben az ő gyerekeik...

A tökéletes páros

Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolata pontosan olyan, mint amilyen a nagykönyvben meg van írva. Mindig elegánsak, kimértek, de közben odavannak egymásért és a gyerekeikért is – tökéletes alapanyagok egy uralkodói családhoz, ami nem lehet mellékes, hiszen Károly herceg után Vilmosra száll majd a trón.

A cambridge-i herceg és hercegné megismerkedését sok pletyka övezi, egyesek úgy tartják, Katalin jó előre kitervelte, hogy megszerzi magának Vilmost, így, bár eredetileg felvételt nyert álmai egyetemére, Edinburgh-be, halasztott egy évet, majd a skóciai St. Andrews Egyetemre ment, ahol a fiatal herceg is megkezdte tanulmányait – írta meg a Marie Claire is. Akárhogy is, az ifjú hallgatók valóban az említett egyetemen ismerkedtek meg, mindez pedig azért is érdekes, mert Vilmos maga is szakított a hagyományokkal, elődei ugyanis rendre Oxfordban vagy Cambridge-ben tanultak. A herceg mégis a St. Andrews művészeti szakát nézte ki magának – majd később Kate Middletont, akivel pluszban még egy kollégiumba is kerültek. Szerencsés véletlen.

Hogy ezután mi történt pontosan, valószínűleg csak ketten tudják, 2004-ben azonban előkerült kettejükről az első közös fotó, amely közös svájci kiruccanásukon készült. Mindez a The Sun nevű bulvárlapnak volt köszönhető, amely már ekkor összerúgta a port a királyi családdal, hiszen volt közöttük egy megállapodás, miszerint nem hoznak le a hercegek magánéletével kapcsolatos információkat, hogy zavartalanul folytathassák a tanulmányaikat. Károly herceg ekkor meg is fenyegette a lapot, hogy minden kapcsolatot megszakítanak velük – írja az Elle.

A cambridge-i pár első hivatalos megjelenését Kamilla hercegné lányának esküvőjére időzítette 2006-ban, nem sokkal később azonban szakítottak. Katalin hercegné szerint a szünet jót tett, ugyanis egy évvel később visszataláltak egymáshoz, 2010-ben pedig megtörtént az eljegyzés, amely után a royálok történetének egyik legextrább esküvője következett. A ceremónia igazi celebparti volt, a meghívottak között volt a Beckham házaspár és Sir Elton John is, a zenéért pedig Ellie Goulding felelt. A teljes banzáj közel 11 milliárd forintot kóstált. A cambridge-i hercegi párnak három gyermeke született, II. Erzsébet mindhármukat hercegi és hercegnői címmel ajándékozta meg. Kettejük történetéről egyébként időnként ők maguk is elárulnak kedves részleteket. Vilmos például elmesélte, hogy egyszer egy távcsövet ajándékozott Katalinnak, amit bár ő nagyon menőnek gondolt, a hercegné kevésbé. Emellett bár eredetileg Harry herceg örökölte meg Diana eljegyzési gyűrűjét, végül Vilmos húzta fel szíve választottjának ujjára.

Vilmosék emellett a nép szemében is igen kedveltek, egy friss felmérés szerint a megkérdezettek majdnem fele örülne, ha II. Erzsébetről rögtön rá szállna a korona. Ez persze nem így lesz, előtte apja, Károly herceg ül trónra, hacsak valamilyen véletlen folytán át nem ruházza a tisztséget idősebbik fiára.

A másik véglet

Bár eleinte sok lány irigyelte Meghan Markle életútját, ma már sokan fordultak el tőle és hercegétől egyaránt. A sussexi hercegi pár nem húzta az időt, hivatalosan egy év együtt járás után máris belevágtak a házasságba, Meghan pedig hercegnéként nagyjából másfél évet bírt ki a palotában, aztán bejelentették, elegük volt az udvari életből. Ami a színésznőből lett hercegnét illeti, amióta csak feltűnt Harry oldalán, akarva-akaratlanul Kate Middleton volt a vetélytársa, ugyanis a közvélemény rendre összehasonlította kettejüket. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a hercegnékből nem lettek kebelbarátnők. Felesége szenvedéseit látva Harry hercegben is megerősödött, amit – elmondása szerint – már korábban is érzett: nem talált valódi otthonra a palotában és királyi családjában sem, és bár egy ideje bosszúhadjáratot folytat ellenük, a napokban megállt egy kicsit, elvégre mégiscsak II. Erzsébet becenevére keresztelte a kislányát. Hogy a jövőben mit tervez, azt már csak ő tudja, addig azonban minden royálnak érdemes kigyönyörködnie magát a kis Lilibet Dianában.

(Borítókép: Vilmos herceg és Katalin hercegné az esküvőjük után, 2011. április 29-én. Fotó. WPA / Getty Images Hungary)