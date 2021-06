Miért szeretjük a közel két évtized után újramelegített káposztát?

A múlt században nagyon másként működött a bulvársajtó. A celebmagazinok fénykorában még szó sem volt internetről, a pletykákra éhes közönség az újságosoknál állt sorba, hogy lecsaphasson kedvenc lapjára, megszerezve azokat a színes információmorzsákat, amiket ma már egyetlen kattintással fellelhetünk. Ebben az érában élte virágkorát a celebpárok kultusza, amit szerte a világon imádtak, megvoltak azok a jolly joker nevek, akikkel akár egyetlen interjú is megoldotta a havi szükséges bevételt.

Az említett sztorik még nagyobbat mentek, ha két ilyen nevet is sikerült összehozni. A legcsillogóbb lehetőség a celebpárok magánéletében rejlett, akik időnként szívesen beszéltek is arról, mi van velük. Ha pedig ehhez nem volt kedvük, megtették helyettük a lesifotósok, akik annak idején szinte minden hollywoodi bokrot képesek voltak megszállni azért, hogy lőhessenek néhány fotót az aktuális időszak kedvencéről. Nem is volt ez véletlen, hiszen akkoriban egy-egy fotóért dollármilliókat is hajlandóak voltak fizetni.

A fényes címlapok aranykora

A 2000-es években nem lehetett mellélőni egy Angelina Jolie és Brad Pitt, Britney Spears és Kevin Federline, vagy éppen egy Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatát körülszaglászó sztorival. Az időszakban legtöbbet hozó celebpárok zöme azonban már rég különvált – szakításaikkal természetesen hatalmasat kaszálhattak a lapok –, így a Bennifer néven emlegetett páros is, esetükben azonban most fordult a kocka: Az Oscar-díjas színész és JLo élete ismét keresztezte egymást, a legfrissebb információk szerint már azon is túl vannak, hogy az összeköltözésen gondolkodjanak. De mit hoz nekünk kettejük megmikrózott szerelme?

Nem próbálkoztunk azzal, hogy nyilvánosan éljük meg a kapcsolatunkat. Egyszerűen csak összejöttünk, éppen akkor, amikor a bulvárlapok megszülettek. Istenem, mekkora nyomás volt rajtunk!

– emlékezett vissza 2016-ban az énekesnő, akinek azóta jócskán volt ideje megszokni a rivaldafényt, ami pedig a kapcsolatát illeti, jelenleg a vállrándítós technikát alkalmazza, így nem erősíti meg hivatalosan, de bizony nem is cáfolja, hogy újra együtt van Ben Affleckkel, és akkor sem zavartatja magát, amikor paparazzók kattintgatnak körülötte.

Bennifer újratöltve

Azoknak, akik már 17 évvel korábban is aktívan részt vettek a társadalmi életben (és nem vetik meg a bulvárhíreket), egyfajta kellemes érzés lehet, hogy egy korábban is szépnek tűnő jelenség a mai világban is működik, talán jobban is, mint anno. Ezzel szemben viszont azok is kíváncsiak a szóban forgó románcra, akik a kezdetén még pelenkában kolbászoltak otthon. Ennek valószínűleg az az oka, hogy Jennifer Lopez ma is hatalmas névnek számít a popkultúrában. Sokan úgy hivatkoznak rá, mint egy valódi ikonra, aki az ötödik x után is bomba formában van, a karrierje dübörög, és mellé most még a régi szerelme is visszatért hozzá. Akárcsak egy jól megkomponált hollywoodi romantikus film.

Ben Affleck ehhez képest kicsit hátramaradt a ranglétrán az utóbbi években. Szakmai sikereit ugyan kevesen vitatták, az Oscar-díjas színész magánélete nem volt éppen szeplőtlen. Meggyűlt a baja az alkohollal, így kétszer is az elvonón kötött ki, majd amikor nyilvánosan elítélte Harvey Weinstein tetteit, Rose McGowan hazugnak nevezte arra való tekintettel, hogy voltak idők, amikor Affleck maga is riporternők melleit tapogatta. Aztán ott volt a jó öreg dadusbotrány is, amire egyébként utólag Jennifer Garner azt mondta, hogy az állítólagos kavarás idején már nem voltak együtt. Bár a színész az utóbbi évben összeszedte magát, jóval halványabban csillogott, mint egykori kedvese, Jennifer Lopez. Ennek fényében a Guardian cikkében megemlítik, hogy az újramelegített románc mindkettejük részéről kívánatos volt a karrierjük szempontjából is – Ben Afflecknek talán duplán is.

A jövő zenéje

Hogy a kapcsolat hogyan alakul innentől, csak a jövő zenéje, nehéz megjósolni, hogy Bennifer együtt sétál-e el a naplementében. Egy 2009-es tanulmány szerint egyébként nagyon is nagy esély van arra, hogy a fiatalon együtt járó, majd szakító párok évekkel későbbi újraegyesülése pozitív hatással van a kapcsolatukra. Mi több, az Independent cikkéből az derül ki, az Egyesült Államokban végzett felmérés szerint azok a párok, akik fiatalon szakítottak egymással, majd legalább öt külön töltött év után ismét összegabalyodtak, 76 százalékos eséllyel végezték boldog házasokként, tehát sokkal magasabb valószínűséggel, mint a lakosság többi része, akiknél 40 százalékos volt ez a ráta. Ez persze nem jelenti azt, hogy JLo és Ben Affleck feje fölött már csilingelnek is az esküvői csengők, de nem kérdés, hogy rendesen rákapcsoltak: a neten keringő információk szerint ugyanis februárban kezdtek e-mailezgetni egymással, most pedig összeköltöznek. Ha a tanulmányt vesszük alapul, meglehet, hogy valóban bepótolják a 17 évvel korábban elmaradt menyegzőt – ha ez valóban így alakul, sokan örülhetnek. Ki azért, mert fiatalkora szerelmes ikonjait láthatja egy meséhez hasonló boldog befejezéssel, az új generáció pedig azért, mert ki ne szeretné a fehérbe öltözött Jennifer Lopezt, és a végre őszintén mosolygó Ben (Sad) Afflecket.

(Borítókép: Ben Affleck és Jennifer Lopez az Apja lánya című film forgatásán 2002. november 7-én. Fotó: Arnaldo Magnani / Getty Images Hungary)