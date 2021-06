Kő fagyi? Mindszentkállán borízű gombócokat is kaphat

A fülledt nyári délutánok, bármerre is jár az ember, szinte elképzelhetetlenek fagylalt nélkül. Abban talán mindenki egyetért, hogy a hűsítő desszert elkészítéséhez leginkább az olaszok értenek, de ma már nem kell csak azért a tengerhez utaznunk, hogy hasonlóan izgalmas ízvilággal találkozzunk, a mindszentkállai Kő fagyi? mestere ugyanis Olaszországból hozott tudással keveri a különféle nyalánkságokat. A Best of Balaton kurátorait teljesen levette a lábukról a családi vállalkozásban működő fagylaltozó, amely fel is került az idei év legjobbjainak ötvenes listájára.

Ha egy nyári napon Mindszentkállára bekanyarodva terméskőfalaknak támasztott biciklikre és csaknem nagyvárosi forgalmi dugóra leszünk figyelmesek, egészen biztosan ott vagyunk valahol a Kő fagyi? környékén. Már négy év is eltelt azóta, hogy az egykor informatikus Biszku Ferenc megjelent a Káli-medencében a babakék Piaggio Ape furgonjával és a döbbenetesen finom, néha egészen merész ízvilágú fagylaltjaival. Párjával, Krisztinával egy mindszentkállai parasztház udvarán nyitották meg fagyizójukat, miután egy olasz mestertől megtanulták a szakma fortélyait.

Desszertjeik igazi különlegességnek számítanak:

a mákfagyi a legnagyobb favorit,

a mandula itteni termésből készül,

a termékeikhez a hosztóti tehenészettől szállítják a tejet,

a leheletnyi bort is tartalmazó gombócokhoz pedig a badacsonytördemici Skizo borászattól hozzák a rozét és a muskotályt.

Biszkó Ferenc azt mondja, a párja ötlete volt, hogy indítsák el a vállalkozást, a névválasztás pedig a lányának köszönhető. Először maga is nevetett az egészen, ahogy a környezete sem vette komolyan, hogy fagylaltot árulnak majd a Káli-medencében, de egyáltalán nem bánták meg, hogy belevágtak a bizniszbe. Biszkó Ferenc azt is megmutatta, hogyan készül a borfagyi néven ismert büszkeségük.

Biszku Ferenc szerint ha valaki belekóstol a fagyijukba, mindig meglepődik, mert nem számít rá, hogy ilyen ízeket érez majd.

Nekem nagyon sokat adott és ad most is, amikor látom az emberek arcán elömleni a mosolyt

– mondta, hozzátéve, pont azért, mert az eperfagyi eperből, a borfagyi pedig borból készül, a termékeik nagyon őszinték. Párja azt is hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha az üzletük családi fagyizó maradna, ugyanezzel a léptékkel, megőrizve a személyes hangulatot. Ez persze nem egyszerű, hiszen egyre többen keresik az általuk kínált ízeket. Bár a járványhelyzet miatt az előző évben félig elviteles rendszerben működött az üzletük, és a belső teret még most sem nyitották meg, mivel nem lehetett külföldre utazni, tavaly több vendégük volt, mint bármikor, ami számukra is nagyobb terhet jelentett.

Szeretnénk továbbra is kicsik maradni, és ez nagyon nehéz

– hangsúlyozta Krisztina, akinek érthető az aggodalma, ugyanis már nagyon sokan megkeresték őket, hogy szeretnék a fagyijukat árulni vagy gyártani. Kő fagyi?-franchise azonban a meglévő budapesti fagyizón kívül nem lesz.

Több helyen nem tudunk jelen lenni, és a Kő fagyi? név már hozzánk kötődik. Ezért leválasztottuk a termékünket, és a fagyink Kálberry néven kapható az ország különböző pontjain. Próbáljuk csak olyannak odaadni, akiről feltételezzük, hogy hasonlóan kezeli majd a terméket, mint mi.

A pár azt is hozzátette, hogy a mindszentkállai Kő fagyi? termékei között új ízek biztos nem lesznek idén, mert egyrészt nincs is elég hely a pultban, a tavalyi slágert, a mákfagyit pedig egyszerűen nem lehet levenni a kínálatból.