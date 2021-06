15 évvel fiatalabb nő jegyezte el az Orange Is The New Black színésznőjét

Az Orange Is The New Black Tiffany Doggettje nem volt éppen pozitív karakter, mi több, a legtöbben a szemünket forgatva tűrtük a jelenlétét. Bár a rasszista és homofób jegyekkel megáldott rab idővel jellemfejlődést mutatott, végül ugyanúgy a drog csapdájába esett, mint a történet kezdetén. Sorozatbeli karakterével ellentétben azonban a színésznő egy hölgynek mondta ki a boldogító igent – dacára annak, hogy korábban azt állította, bár kísérletezgetett, nem leszbikus, és a férfiakat preferálja.

Taryn Manninget egy Anne Cline nevű zenész jegyezte el, a színésznő pedig elmondása szerint sosem mondott még igent ilyen könnyedséggel, mint jelenlegi párjának. Az eljegyzésre egy floridai étteremben került sor, a TMZ által közzétett videón az látszik, hogy Taryn zenész kedvese épp a mikrofon előtt áll a színpadon, majd egyszer csak odaugrik hozzá és térdre veti magát. Tarynt elöntötték az érzelmek, először eltakarta kezeivel az arcát, végül megcsókolta a párját.

A titokzatos nőről egyébként mindössze annyit lehet tudni, hogy mi a hivatása, illetve azt, hogy 15 évvel fiatalabb Manningnél – írja a TMZ.

Ami a színésznőt illeti, esetében jóval színesebb a skála. Amellett ugyanis, hogy hosszú ideig szerepelt a fentebb említett világsikerű sorozatban, jócskán meggyűlt a baja a rendőrséggel is. Taryn Manning a civil életbe is magával vitte Tiffany Doggett agresszióját, többször is beperelték már erőszakos cselekedetért. 2016-ban a sminkese nyújtott be ellene keresetet, azzal vádolva a színésznőt, hogy megverte őt. A dokumentumok szerint Taryn nedves törülközővel csapkodta a nála 10 évvel fiatalabb alkalmazottját, ablaktisztítót fújt a szemébe és a szájába, majd fojtogatta is, miközben azt mondta neki:

Fogj egy kést! Fehér ruha van rajtam, nagyon sok vér lesz. Híres leszel arról, hogy te ölted meg Taryn Manninget!

– írta meg az Independent. A Los Angeles-i bíró végül ejtette az ügyet, mondván, az eset New Yorkban történt. Manningnek több ilyen ügye is volt már korábban: 2012-ben állítólag szintén megtámadta a sminkesét, ekkor 24 órára letartóztatták. Az ügyvédje félreértésnek nevezte az incidenst. Később egy szobatársa kért ellene távoltartási végzést, miután a színésznő azzal fenyegette, hogy meggyilkolja. Az említett nőt szintén megvádolták egyébként azzal, hogy zaklatta Manninget.

Meglehet, hogy a fentebb említett szerelem segít békésebb vizekre evezni a balhés színésznőnek, aki egyelőre hallgat közösségi oldalain, viszont az utóbbi időben kikapcsolta a kommentelési lehetőséget.

(Borítókép: Taryn Manning a 23. Screen Actors Guild-díj-átadón 2017. január 29-én. Fotó: John Shearer / Getty Images Hungary)