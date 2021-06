Egy balatoni kúria, ahol minden bornak sztorija van

A MOL Nagyon Balaton és az Index a következő hetekben ötven olyan helyet, éttermet és látnivalót mutat be a tó körül, amelyek között igazi rejtett kincsek is találhatók. A best of lista egy igazi személyes válogatás, amelyet a projekt Balaton-rajongó kurátorai, Sebestyén Balázs, Gyurta Dániel, Ördög Nóra, Lábas Viki, Lobenwein Norbert, Fülöp Zoltán, Till Attila, Marsalkó Dávid, Trokán Nóra, Gianni Annoni és Vecsei H. Miklós állítottak össze. A mindszentkállai Kő fagyi? és a Tihanyi Bencés Apátság után most Csopak következik.

A Szent Donát Borkúria

Bor és gasztronómia szerves egységet képez a családi alapítású és üzemeltetésű Szent Donát Borkúriában. A birtokközpontként funkcionáló csopaki kúria épületében található mind a pince, mind a panorámás terasszal rendelkező birtokkonyha, amelynek modernbisztró-felfogásban készülő ételeit a borok ízvilágára hangolják a séfek. Hiszen a lényeg a terroir: Kovács Tamás borász valószínűleg fejből fel tudná mondani a termőhelyek kőzetrétegeit, és ez a szakértelem a borokban is megmutatkozik. A birtok alapjait 1994-ben rakta le a Kovács család, bár felmenőik kapcsolata a szőlőtermesztéssel és a borkészítéssel jóval korábbi eredetű.

Szent Donát Borkúria

A terület mára 16 hektárosra nőtt, főként csopaki és paloznaki, kisebb részt pedig tihanyi, szentbékkállai dűlőkön gazdálkodnak szigorú ökológiai szemlélettel.

Kis birtok vagyunk, de nagyon profi csapatunk van, mindent magunk csinálunk a szőlőben. Kipattantak a rügyek, elindultak a vesszők, mostantól folyamatos lesz a munka egészen a szüret végéig

– mondja Kovács Tamás, aki azt is elárulta, hogy a borokat a lehető legkisebb emberi beavatkozás mellett, szűretlenül, derítetlenül készítik, a minél gazdagabb ízek megőrzése érdekében. A borász a Csopaki kódex névre keresztelt minősítő rendszer egyik alapítója és jelenlegi ügyvivője is egyben, amelyet a magas minőségű csopaki olaszrizlingek védjegyezésére hívtak életre. Biztosak lehetünk tehát benne, hogy ha ilyen védjeggyel ellátott bor kerül a poharunkba, garantált a különleges borélmény.

Kovács Tamás felesége évekkel ezelőtt hagyományt teremtett, amikor egy különösen nehéz évjárattal küzdöttek, és krétával mosolygós jelet rajzolt a hordókra. A bor heteken belül helyrejött, és azóta minden hordóra felkerül a smiley.

A Szent Donátban a birtokkonyha is a megszokott magas minőségen működik – a hirdetett balatoni-bakonyi gasztronómia mentén, a szezonalitásra szigorúan ügyelve. Akár étkezni, akár bort kóstolni érkezünk, előzetes asztalfoglalás nélkül nem fog menni. Igaz ez a nagy sikerű nyári rendezvényükre, a Kékszalag reggelire is, amely évek óta fontos kísérőrendezvénye a híres vitorlásversenynek.