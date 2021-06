Fluor Tomi: Szájer sem a tévé vagy a rádió miatt lett meleg

Fluor Tomi kikéri magának, hogy 2021-ben, egy európai országban elfogadjanak egy olyan törvényjavaslatot, mint amit kedden megszavazott a parlament, összemosva a pedofíliát a homoszexualitással. A Music Hungary Szövetség szintén aggasztónak és érthetetlennek tartja a történteket, és közleményükkel a Sziget Fesztivál is egyetért, amely évről évre az elfogadást és a toleranciát hirdetve, a szabadság szigeteként nyitja meg a kapuit Budapesten. Alföldi Róbert és Csonka András is megszólalt az ügyben, az RTL Magyarország és az HBO pedig közleményben reagált.

Ahogy korábban az Index is megírta, kormánypárti többséggel, illetve a jobbikos képviselők támogatásával a parlament elfogadta kedden azt a komolyan bírált törvényjavaslatot, amely a pedofíliát és a homoszexualitást összemosva vezetne be korlátozásokat. A történtek kapcsán több ismert személy, a Music Hungary Szövetség, az RTL Magyarország és az HBO is felszólalt, rámutatva a törvényjavaslat jövőbeni hatásaira.

A Music Hungary Szövetség egy közleményben adott hangot az aggodalmának a T/16365. számú törvényjavaslathoz tartozó módosítási javaslat kapcsán. Úgy vélik, a törvényjavaslat ezen része nemcsak a másságot fogja negatívan megbélyegezni, de negatívan befolyásolja a társadalmi elfogadást és toleranciát, emellett súlyosan csorbítja és korlátozza a szólás- és művészi szabadságot. Hangsúlyozzák: azzal, hogy a törvénytervezet megtiltaná a 18 év alattiak számára a homoszexualitás vagy a nemváltás ábrázolását, módosítani kellene az irodalmi és művészeti tanterveket az iskolákban, kikerülnének olyan szerzők, mint Szapphó, Pilinszky, Rimbaud vagy Verlaine művei, Frida Kahlo és Warhol képei is. Ezt a logikát követve

korlátozni kellene a fesztiválok és koncertek programkínálatát, a rádiók játszási listáit, a tévécsatornák filmkínálatát, de lényegében ugyanez történne a kultúra bármely területén is.

A szövetség kiemelte, hogy mélységesen elítéli a pedofíliát, és teljes mértékben támogatja a gyermek és fiatalkorúak védelmét, mindemellett

aggasztónak véli a bűncselekménynek számító pedofília és az alapvető emberi jognak számító szexuális orientáció összemosását.

„A szexuális kisebbségek kirekesztése a felelősségteljes és sokszínű emberábrázolást akadályozza, és cenzúrázza a művészetet, akadályozza a negatív sztereotípiák megszüntetését. A művészi és szólásszabadság ilyetén korlátozása visszaveti a zenei és kulturális szférát azokba a sötét időszakokba, amikor nem művészi érték, hanem politikai elvek mentén kellett válogatnia a rendezvényszervezőknek, tévés, rádiós és magazinszerkesztőknek, kluboknak, fesztiváloknak” – olvasható a közleményben.

Miután a Sziget Fesztivál minden évben a szabadság, az elfogadás, a sokszínűség és a tolerancia jegyében nyitja meg kapuit a világ minden tájáról érkező látogatók előtt, megkerestük a rendezvény cégvezetését, akiktől azt a tájékoztatást kaptuk, anélkül, hogy bármit hozzátennének,

egyetértenek a Music Hungary Szövetség közleményében leírtakkal.

Fluor kikéri magának, hogy ez megtörténhet

A Wellhello énekese is megszólalt az ügyben: Fluor Tomi az RTL Híradó stábjának azt mondta, lesújtónak gondolja, hogy egyáltalán felmerülhet az, hogy összemossuk a homoszexualitást a pedofíliával, mert egészen más kategória a kettő, egyik sem következik a másikból.

Kicsit az az érzésem, hogy talán az ellenzéket szeretnék ezzel megszívatni, hiszen ha ők most beleállnak ebbe, és tüntetnek a pedofiltörvény ellen, az elég csúnyán hangzik, úgyhogy talán ez is benne van

– vélekedett a zenész.

„Azt, hogy 2021-ben egy európai országban ez megtörténhet, nyilván kikérem magamnak. Én nem hiszem, hogy akkor lesz egy gyerekből boldog vagy kiegyensúlyozott felnőtt, hogyha mindent elzárunk tőle, hogyha azt érezzük, hogy az nem helyénvaló, és azt se gondolom, hogy bárkiből azért lenne homoszexuális, mert azt látta gyerekkorában.

Én azt se gondolom, hogy a Szájer gyerekkorában annyi melegdolgot nézett, hogy őt a tévé tette volna ilyenné, vagy a rádió.

Szerintem erre vagy születik az ember, vagy nem. De nem érzem azt, hogy ez egy ilyen ragályos valami lenne, hogy mész az utcán, meglátsz egy ilyet, és hirtelen a gyerekedből meleg lesz, mert látott egy melegpárt. Ennél talán ez összetettebb kérdés” – magyarázta a zenész.

Csonka András és Alföldi Róbert is reagált

Csonka András a közösségi oldalán fejtette ki gondolatait a tolerancia kapcsán, bár nem pontosította, de feltehetően a kedden elfogadott törvényjavaslatra reflektált.

Hiszek az emberségben, a toleranciában, az elfogadásban, a méltóságban, mindenekfelett a szeretetben! Nem tudok és nem is akarok mit kezdeni a bigott gyűlölettel, a szűklátókörűséggel, az ostobasággal, a kirekesztéssel. Hívő ember vagyok, és az érzéseim is ehhez alkalmazkodnak. Hiszek abban, hogy mindenkinek joga van ahhoz az élethez, amit választ, amit Isten kijelöl neki, viszont senkinek nincs joga abba beleavatkozni. Egymást segítenünk és támogatnunk kell, másképp semminek nincs értelme! Abban reménykedem, hogy megértitek, miért írom ezeket a sorokat, abban még inkább, hogy Ti is így gondolkodtok, mert csak így lehetünk igazi közösség

– írta a színész-műsorvezető a közösségi oldalán.

Alföldi Róbert szintén Facebook-oldalán emelte fel a hangját a törvényjavaslat ellen. A Nemzeti Színház egykori igazgatója a történteket a politikával magyarázta, úgy fogalmazott: „Közelednek a választások, muszáj találni újabb csoportokat, hogy legyen kit kipécézni, lehessen kiket utálni, és ez lehetőség szerint elvonja a figyelmünket minden másról.”

Igazán társadalomépítő törvényjavaslat, ami elősegíti a következő generációk egészségét, személyiségfejlődését, hogy erős, önazonos, boldog emberek építhessék a jövő évtizedekben magyar hazánkat. (Ha nem lenne világos, ez a törvény pont azt fogja elérni, hogy még több felnőtt, 60 éves honfitársunk kényszerüljön hazugságban leélni az egész életét, és menekülni önmaga elöl egy csatornán lecsúszva. ) A szexuális irányultság és a nemi identitás összemosása a pedofíliával pedig a legaljasabb módszer, amit egy hatalom használhat.

Azt is hozzátette, éppen egy olyan darabot próbál a Budaörsi Latinovits Színházban, melynek kapcsán nagyon sokat beszélgettek arról, milyen fontos lenne, hogy minél több középiskolással lehessen beszélgetni a homoszexualitásról, hogy feltehessék a kérdéseiket, tájékozottak és boldogok legyenek, és mondjuk ne legyenek öngyilkosok, ha rájönnek, hogy a saját nemükhöz vonzódnak.

Ez a törvény büntetné, büntetni fogja, ha egy osztályfőnök elhozza erre az előadásra a diákjait. Mint ahogy azt is, ha egy 18 év alatti fiatal megnézi Az őrült nők ketrecét. Mert nehogy együttérzéssel, megértéssel, szolidaritással, szeretettel találkozzon a színházban. Mert e szerint a törvény szerint, ha megnézi az előadást, akkor attól és ATTÓL meleg lesz. Ezt gondolják a hatalmon lévők. És komolyan ezt gondolják. Kedves Selmeczi Gabriella, ön el tudja képzelni, hogy ha kamaszkorában megnézi Makk Károly Egymásra nézve című filmjét, akkor attól leszbikus lesz? (És félreértés ne essék, nem a leszbikusságon van a hangsúly.) Magyarország, 2021. És csodálkozunk, hogy a pápa vonakodik találkozni...

– hangsúlyozta a színész-rendező, aki később interjút is adott a Partizánnak, ahol részletesen is elmondta, mit gondol a pedofiltörvény homoszexualitással való összemosásáról.

A tévézésre is hatással lehet a melegellenessé tett pedofiltörvény

Ahogy korábban megírtuk, a televíziós csatornák közül az RTL Klub hétfőn kiadott egy közleményt, részletezve, milyen következményei lehetnek, ha a parlament megszavazza a pedofiltörvény módosítását. A csatorna úgy véli, a tervezet aránytalanul és az alapvető szabadságjogokat figyelmen kívül hagyva korlátozná a homoszexualitás bárminemű megjelenítését a médiában, és tiltaná, hogy a kiskorúak eltérő nemi identitású emberekkel találkozzanak a műsorokban, filmekben, vagy akár csak a reklámokban.

Felhívták a figyelmet rá, hogy a tervezet alapján csak késő este, 18 éven felülieknek lehetne olyan alkotásokat bemutatni, mint például a Billy Eliott, a Philadelphia, a Bridget Jones naplója, vagy akár a Harry Potter-filmadaptációk egyes részei, és tiltólistára kerülnének olyan sorozatok is, mint a Modern család, a Jóbarátok, vagy éppen a Szomszédok és a Barátok közt számos epizódja. A törvénymódosítás emellett jelentős gazdasági károkat okoz a médiapiac minden hazai szereplőjének, és minden állampolgár számára megnehezíti egyes tartalmak elérését, de ami ennél is fontosabb, hogy kirekeszti a szexuális kisebbségeket a tömegmédiából, ezzel ellehetetleníti a velük szemben a társadalomban élő negatív sztereotípiák elleni küzdelmet.

Az RTL Magyarország hangsúlyozta, büszke rá, hogy munkatársainak közössége sokszínű, ahogy a társadalom is, így számos heteroszexuális munkatársa és nézője is van. A csatorna miattuk is úgy érzi, tiltakoznia kell a tervezet ellen, amit azzal is jeleztek, hogy az RTL logóját szivárványszínűre változtatták.

Az HBO Magyarország is reagált a törvényjavaslat elfogadására az Index szerkesztőségéhez eljuttatott közleményben, amelyben az HBO és anyacégük, a WarnerMedia hivatalos állásfoglalása olvasható.

A WarnerMedia nem tolerálja a homofóbiát, az előítéletességet és a diszkriminációt.

Hozzátették: visszautasítjuk a homofóbia, az előítéletesség és a diszkrimináció összes formáját, és büszkén hisznek egy olyan befogadó és együttműködő társadalomban, amelyet sokféle egyéni hang és élmény gazdagít. Történeteik nem múló ereje ugyanis abban rejlik, hogy kinyitják szemüket a világra, egymásra és új, eltérő nézőpontokra.

