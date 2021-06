Külföldi sztárfellépőt jelentett be az EFOTT

Egyszerre lélegeztek fel a zeneipar szereplői, miután májusban a kormány zöld utat adott a tömegrendezvényeknek. Bár a zenés, táncos események csak védettségi igazolvánnyal látogathatók, bizakodva hirdették meg rendezvényeiket a szervezők, hogy ha a szabályozás miatt nem is lesznek annyian, de legalább működhetnek végre az élő zenés koncertek, és a nyári fesztiválok is újra megnyithatják kapuikat.

Miután a járványhelyzet miatt a külföldi zenekarok lemondták európai turnéikat, a hazai fesztiválszervezők elsősorban magyar zenekarokra építenek. Úgy tűnik viszont, hogy az EFOTT-nak sikerült egy korábban már lekötött, nemzetközi előadót mozgósítania:

augusztus 14-én Flo Rida érkezik a rendezvényre.

A Tramar Lacel Dillard néven született amerikai rapper számára a 2006-os év hozta meg az áttörést, majd 2008-ban a T-Painnel közös Low című dalával robbant be a köztudatba. Rajongótábora mostanra sem csökkent, olyan slágerek köthetők a nevéhez, mint a Whistle, a My House, a Good Felling vagy épp a Wild Ones, amelyben Sia működött közre. Nem szabad elfeledkezni a David Guettával közös Club Can't Handle Me című dalról sem, ami a 2010-es év egyik legnagyobb bulislágere volt. A több alkalommal is Grammy-díjra jelölt Flo Rida népszerűségét az is mutatja, hogy több mint 22 millió hallgatója van jelenleg a Spotifyon.

Flo Rida legutóbb a 2021-es Eurovíziós Dalfesztiválon is feltűnt: a sokszínűséget a zenén keresztül megmutató dalversenyen a San Marinót képviselő Senhit produkciójában jelent meg a színpadon – az Adrenalina című számot együtt adták elő. Jó hír, hogy augusztusban – többszöri halasztás után – a magyar közönség is láthatja élőben a rappert a Velencei-tó partján megvalósuló EFOTT nagyszínpadán.

A rendezvény szervezőcsapata az Indexnek elmondta, tavaly minden készen állt arra, hogy Flo Ridát fogadják, ám a járvány keresztülhúzta számításaikat.

A rapper viszont továbbra is kitartott mellettük, és szívesen vállalta a fellépést,

amelyet – a jelenleg érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően – védettségi igazolvánnyal látogathat a közönség. Az EFOTT csapata most azon dolgozik, hogy az éjszakai nagykoncertek után a hazajutáshoz távolsági járatokat indítsanak Velencéről, hogy senki ne maradjon le a főműsoridős koncertekről, amelyekbe Flo Rida bulija is beletartozik.

A többnapos rendezvényen persze egy csokor magyar zenész is fellép augusztus 11. és 15. között. Flo Rida előtt a Margaret Island és a Follow The Flow, az amerikai rapper után pedig Majka és Curtis produkcióját láthatja a közönség a nagyszínpadon. Az előző napok headlinerei közt olyan nevek szerepelnek, mint a Wellhello, a Halott Pénz, a Magna Cum Laude vagy a Bagossy Brothers Company,

de a többi színpadnál is komoly felhozatallal készülnek a szervezők.

Az biztos, hogy mindenki talál majd kedvére valót, hiszen a poptól a rockig, az elektronikustól a retróig mindenféle stílusban érkeznek előadók, lesz Krúbi, Ocho Macho, Honeybeast, Sub Bass Monster, sőt a nagy fesztiválkedvenc, Korda György- és Balázs Klári-koncert is. A zenei kínálat mellett persze a helyszín is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy különleges élménnyel gazdagodjon a közönség. Az EFOTT-ot a Velencei-tó északi partján rendezik, ahol a koncertek mellett többek közt strand, civil tér és mozi is várja a látogatókat. A teljes program már elérhető az esemény honlapján.

Hangolódjon Flo Rida Whistle című számával!

(Borítókép: Flo Rida Beverly Hillsben koncertezik 2018. április 20-án. Fotó: Emma McIntyre / Getty Images Hungary)