Melania Trump kihagyta az ura 75. születésnapját

Régóta beszélik, hogy Melania Trump nem kíván tovább Donald Trump felesége lenni. Most a férje születésnapját is kihagyta.

Melania Trump minden idők legnépszerűtlenebb first ladyje volt az Egyesült Államok történelmének, és bizony ő maga sem vágyott erre a posztra. A korábban a manhattani előkelőségek életét élő hölgy nem is igen próbálta megjátszani magát, legtöbbször komor arccal tűrte, ahogyan férje, Donald Trump mellett fotózzák.

Mi több, az egykori first lady egy ideje azt sem rejti véka alá, hogy kezd elege lenni abból a pozícióból, ahol jelenleg van. Hivatalosan ugyan még nem helyezte kilátásba a válást, de már hónapok óta számtalan híresztelés szól arról, hogy elegánsan megpattanna nem minden ok nélkül kritizált ura mellől. Ha valóban meglépné ezt, annyi bizonyos, hogy nem kellene az anyagiak miatt aggodalmaskodnia, és könnyen lehet, hogy közös fiuk is nála maradna a válópert követően.

Donald Trump felesége rég nem fárad azzal, hogy a férje keze után kutasson a fotósok előtt, a Yahoo információi szerint legutóbb úgy alakult, hogy a születésnapján sem vett részt. Az exelnök 75 éves lett, a nagy napot pedig szűk körben ünnepelte: olyannyira szűkben, hogy Melania már nem is fért bele, vagy talán ő maga volt, aki nem akart jelen lenni.

Nem titok, hogy Melania egyébként szigorú időbeosztást követ, így meglehet, hogy a kötelesség szólította el a férje mellől. Az utóbbi idő történéseit tekintve ebben nem lehetünk biztosak, az egykori fist ladyről ugyanis köztudott, hogy nem vágyott a pozíciójára, férje megkérdőjelezhető akciói után pedig senki sem lepődne meg, ha valóban a váláson törné a fejét. Előbb vagy utóbb minden kiderül, hiszen Donald Trump nem elnök többé, így a feleségét már az udvariasság sem kötelezi arra, hogy kitartson mellette.

(Borítókép: Donald Trump és Melania Trump 2016. március 3-án Detroitban. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images Hungary)