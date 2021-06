Sárközi Ákos: Lett egy fiam

Sárközi Ákos és felesége, Éva 2019-ben házasodtak össze, szerelmük pedig azóta is töretlen. Kapcsolatuk kezdetén aggódtak, hogyan olvasztják majd össze a családjukat, hiszen a Michelin-csillagos séf egy lányt, a festőművész pedig egy lányt és egy fiút hozott magával. Kételyeik azonban már az első találkozásnál elillantak, a gyerekek ugyanis remekül kijöttek egymással, ahogy mostohaszüleikkel is, ez pedig azóta sem változott. A séf szerint a titok az, hogy meg kell várni, amíg a kisebb nyit a felnőttek felé.

A Családvarázs legújabb epizódjában Sárköziék mesélik el, hogyan lettek tökéletes mozaikcsalád. A Konyhafőnök szerint nem feltétlenül kell kemény kézzel fogni a gyerekeket, mint mondja, ő sokkal engedékenyebb is, mint a felesége. Szó esett továbbá arról is, hogy már most várja, hogy egyszer nagypapa lehessen, és elkényeztethesse az unokáit, egyfajta revánsot véve a saját gyerekein az ellene elkövetett csintalanságokért. Elmesélte továbbá, hogy feleségében igazi társra lelt, még közös tetoválást is varrattak.

Mi tényleg szerelemmel szeretjük egymást, és az, hogy ki mit gondol erről, minket nem érdekel. Én már megtanultam egy kézzel autót vezetni, mert Éva folyamatosan fogja a kezemet. Néha arra vagyok figyelmes, hogy egyszerűen már lángol a kezem, annyira meleg. Mondom, engedd el, kérlek, csak hadd fogjam meg azt a hülye sebváltót, hogy lehűtsem a kezem. Csak egy kicsit, utána újra megfoghatod majd. De mi imádjuk ezt a fajta világot

– mondta Sárközi Ákos.

Az epizód során Éva munkásságáról is beszélnek, a festőművész megmutatja műhelyét és néhány festményét. Elmondja, hogy időnként nehéz megválnia egy-egy számára kedves munkájától, de mindig érzi, ki az, akinek érdemes odaadnia a festményeit.