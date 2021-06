Magdi anyus nem szellemként tér vissza a Barátok köztbe

Nem újdonság, hogy a széria egyik legikonikusabb karaktere az utolsó részeire visszatér, azonban azt eddig nem lehetett tudni, hogy Magdi anyust milyen módon tervezik visszacsempészni a képernyőkre. Most már viszont ez sem titok: Fodor Zsóka karaktere nem szellemként, hanem egy fiktív életúttal tér vissza, amelyből azt is megtudhatják a nézők, hogy mi lett volna, ha Magdi anyus nem hal meg.

Fodor Zsóka erről egyébként a Reggeli adásában beszélt, és többek között azt is mondta, hogy örömmel vállalta, hogy két epizód erejéig visszatérjen a barátok közé.

„Amit most írtak nekem és amit most fognak látni hétfő-kedden a nézők, hát az, aki eddig nem szerette Magdi anyust – az a két-három ember – az most igencsak megszereti, mert csodálatos lesz. És nem szellem vagyok, ezt elmondhatom. Nagyon jó szerep” – részletezte.