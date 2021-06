Pólókampányt indított Lakatos Márk a törvénymódosítás miatt

Pólókampánnyal tiltakozik Lakatos Márk a törvénymódosítás ellen, amely összemossa a pedofíliát a homoszexualitással. Az RTL Klub műsorvezetőjeként is ismert stylisthoz kollégája, Papp Gergely is csatlakozott, aki szerint a parlament által kedden megszavazott törvényjavaslat módosításának körülményei nemcsak a melegek, hanem minden ember méltóságát sérti.

Hiába tüntettek hétfőn a tiltakozók és fejezték ki többen is az aggodalmukat, kormánypárti és jobbikos szavazatokkal kedden elfogadta a parlament a melegellenessé átalakított pedofiltörvényt. Az új törvény kihirdetéséhez a házelnök szignóján kívül Áder János aláírására is szükség van, ezt követően lép majd hatályba a rendelet.

Ahogy korábban az Index is megírta, az ismert emberek közül többen is felemelték a hangjukat a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényjavaslat ellen, a Music Hungary Szövetség és az RTL Magyarország után többek közt az HBO, a Spektrum, a Nickelodeon, a Nők Lapja kiadója és a Katona József Színház is csatlakozott a tiltakozókhoz.

Lakatos Márk sem hallgat: az RTL Klub műsorvezetője pénteken a csatorna Reggeli című műsorában, majd az Instagram-oldalán is megmutatta azt a pólót, amellyel a jelenlegi helyzetre reagálva szeretne kampányt indítani.

A fekete felsőn egy szivárványszínű 18-as karika látható, Rainbow is the new Rambo, azaz a szivárvány az új Rambo felirattal.

A népszerű stylist által megosztott fotón Lakatos Márk mellett a csatorna másik műsorvezetője, Papp Gergely látható, aki szintén ilyen pólóban feszít.

„Ezt a pólót én találtam ki, saját dizájn – kezdte a stylist az Index megkeresésére. „Ez gyakorlatilag egy humoros reagálás arra, hogy én mint az RTL Klub reggeli műsorvezetője teljes mellszélességgel vállalom, hogy ki vagyok, mi vagyok, mi az én identitásom, akkor ha hatályba lép ez a szégyenletes törvény, amit megszavazott az Országgyűlés, konkrétan tizennyolcas karikával kerülhetek csak műsorba. Amúgy a szexualitás bemutatásának most is megvannak a szabályai, de ezeknél a szabályoknál a törvény szerint nem lehet különbséget tenni homoszexualitás és heteroszexualitás között. Főműsoridőben gyerekek számára most sem lehet erotikus tartalmat közvetíteni, ez teljesen természetes, itt magának a szexualitás bemutatásának kérdéséről van szó, nem arról, hogy homó vagy heteró-e” – magyarázta, hozzátéve: igazából még nem tudja, mi fog történni, a törvény szövege ugyanis nem egyértelmű.

Egy teljesen értelmezhetetlen szövegről van szó. Ha egy meleg ember ül a műsorban, aki amúgy másokkal beszélget, de kicsit nőiesebb és femininebb a mozgása és a beszéde, akkor az a homoszexualitás bemutatása? Akkor ilyen emberek nem lehetnek képernyőn? Totális agyrém ez az egész.

Lakatos Márk azt mondja, bármennyire is vicces dolognak tűnik az általa kitalált figyelemfelkeltő póló, összeszorult a gyomra, amikor felhúzta. Megérezte egy kicsit, mit érezhettek a holokauszt alatt rózsaszín háromszöggel a melegek vagy sárga csillaggal a zsidók.

Igazából én ennek az egésznek a humoros oldalát fogom meg, mert azt gondolom, az embernek a legnagyobb gonoszsággal, kulturálatlansággal és bunkósággal szemben is érdemes megtartania a humorát, hiszen az emberi szellemnek ez az egyik legfontosabb tulajdonsága.”

A stylist azt mondja, szeretné, ha minél több emberhez eljutna a pólókampány híre, hogy minél többen lássák és viseljék, jelezve a szolidaritásukat a melegekkel és akár azon tinédzserekkel, akiket ez a törvény megaláz és gyakorlatilag megbélyegez. Azt is hozzátette, hogy a kampányból befolyt pénzzel a Háttér Társaság munkáját fogják segíteni.

Azt gondolom, hogy alapvetően minden olyan megmozdulásnak, amellyel az emberek megmutatják, mit gondolnak egy totálisan önző politikai célból másokat megalázó törvényről, mindenképpen van jogosultsága. Ahogy ennek a kampánynak, úgy a tüntetéseknek is. A demokrácia eleve arról szól, hogy az állampolgárok kifejezik és kimondják a véleményüket még akkor is, ha ebben az országban ezt kezdik elfelejteni.

Lakatos Márk azt is kiemelte, azért beszélt erről az RTL Klub Reggeli című műsorában, mert ő is ott dolgozik, és a csatorna kiállt a melegekért ebben a helyzetben.

Ez egy teljesen álságos és hazug dolog, hogy a gyermekeket védik ezzel a törvénnyel. Ahogy azt már korábban is elmondtam, ez pont olyan, mintha a tbc-oltást és a pedofíliát egy törvény szabályozná, csak azért, mert mindkettő a gyermekekre hivatkozik. Nem szabad elfelejteni, hogy a pedofil bűncselekmények 85 százaléka amúgy a keresztény családmodellben élő heteroszexuális emberek, rokonok bűncselekménye kislányokkal szemben. Tehát ezt összekeverni a homoszexualitással egy olyan aljas dolog, hogy erre nem is nagyon vannak szavak.

Papp Gergely szerint, aki Lakatos Márkkal együtt szerepel a kampányt elindító fotón, ebben a helyzetben nemcsak a melegek, hanem minden ember méltóságát, jogait sérti.

„Ez az egész szivárványjelenség meg a törvénymódosítás már sokkal többről szól, mint a melegek jogairól vagy a méltóságuk tiszteletben tartásáról. Itt most már a teljes emberi méltóság tiszteletben tartásáról van szó. Gyakorlatilag ennek lett a jelképe, legalábbis nálam, heteró érzületű embernél mindenképp, amellett természetes, hogy maximálisan támogatom és elfogadom az összes meleg barátom nemi identitását, hovatartozását” – magyarázta a tévés, hangsúlyozva:

Most már tényleg a szólásszabadságról és az emberi méltóságról van szó.

Hogy a pólókampánnyal, amelyhez ő is csatlakozott, el lehet-e bármit is érni, abban nem teljesen biztos, de úgy gondolja, mindenképp meg kell tenni, amit lehet.

„Fél szemmel láttam ma reggel, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádiós interjújában kiemelte, hogy egyáltalán nem érez semmiféle problémát abban, hogy a melegek jogait tipornák ezzel a szerinte kifejezetten pedofíliaellenes törvénnyel, nem gondolják azt, hogy ez úgy lett szélesítve, hogy azzal más embereket nagyon is sértenek, és nem gondolják azt, hogy összemosnák a bűncselekményt elkövető pedofilokkal a nemi hovatartozással küzdő vagy azt felvállaló embereket. Ettől függetlenül vagy talán éppen ezért minden fórumot meg kell ragadni.”