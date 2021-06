A magyar celebek eltussolt botrányairól rántották le a leplet

Megjelent Kordos Szabolcs könyvszériájának új darabja, a Showbusiness, Hungary. A Hungary-sorozat most debütált részében a hazai celebek életére összpontosít az író, miközben arra igyekszik választ adni, mennyit érnek a piacon Magyarország hírességei, gazdagok-e, kik és miért kerülnek a címlapokra, illetve hogy miként élik meg ismertségüket – ehhez a szakmában régóta tevékenykedő bennfentesek, esetenként pedig maguk a hírességek álltak rendelkezésre.

Szó esik többek között olyan sztorikról is, amelyek esetében csak a puszta szerencsén múlt, hogy a főszereplőjük körül nem robbant ki botrány, ami a celebiparban ugyanúgy lehet előny, mint hatalmas hátrány is. Volt, akit a kegyetlensége hajított ki kis híján a szakmából, mást az alkoholizmusa vagy a drogfüggősége, de volt olyan is, aki a szeretője miatt kockáztatott mindent.

A csillag, akivel senki sem szeret együtt dolgozni

Szakmai körökben mindenki számára ismert tény, hogy az egyik sikeres, a televíziózás korai nagy alakjának pályafutását a kollégái elleni folyamatos abúzus tette tönkre. Bár a produkciói jól mentek, és biztos megélhetést adtak neki, a műsorvezetővel senki sem szeretett dolgozni, mert olyan kegyetlenül bánt a stáb tagjaival, hogy azt már a showbizniszben edződött munkatársak sem tolerálták. Ha az illető ma lenne vezető beosztásban, akkor alighanem fellázadnának ellene a produkció dolgozói. Ő botrány nélkül lépett ki a rivaldafényből, azonban

tettei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a csillogás és a nézettség korszaka lejárt.

Büntetlenül ebben a műfajban sem lehet mindent megtenni.

Pengeélen az alkohol miatt

Mondhatni, ártatlanabb az egyik ismert zenész és médiaszemélyiség története, akinek élete néhány sötét évét kábítószer- és alkoholproblémák homályosították el. Ártatlanabb, hiszen ő nem szándékosan és szisztematikusan bántotta a körülötte lévőket, hanem a betegsége fordította ki egy időre a személyiségét. A függőséget az átlagember egy ideig leplezheti ugyan, ám eljön az a pillanat, amikor a külvilág számára is nyilvánvalóvá válik a baj. Egy színpadi ember még inkább kitett a lelepleződésnek, főleg, ha úgy viselkedik, mint történetünk alanya, aki több vidéki koncertjén is ittasan jelent meg, sokszor csak nagy nehézségek árán bírt énekelni, és akkor sem feltétlenül azt a számot, amelyet a zenészei játszottak éppen. Az i-re a pontot egy művelődési házban lezajlott eseményen tette fel, amikor az énekes

a színpadról lebukdácsolva nekiesett egy férfinak, majd hosszasan birkóztak a földön.

Az egész bizarr jelenetet felvette a biztonsági kamera, így jó esély volt rá, hogy masszív botránnyá álljon össze a történet. A sztár azonban hihetetlen szerencsével elkerülte a lebukást, és akkor fogadalmat tett, hogy megváltozik. Mentségére legyen mondva, így is tett, és ma már egyáltalán nem hallani pletykákat arról, hogy a fellépésekre vitatható állapotban érkezne, sőt még a koncert után is csak üdítőt kortyolgat.

Kávé helyett kokain

Ha már a drogoknál tartunk, jegyezzük meg, hogy a szórakoztatóipar bohémabb tagjainak a fű, a média gazdasági elitjének pedig a kokain a választott mérge, aki erről a témáról szeretne többet tudni, az író ajánlja a Hungary by Night című könyvét, amely drogügyekben is ad egy kis gyorstalpalót. Ha hinni lehet az „iparági mélytorkoknak”, akkor a képernyős drogfogyasztás mindössze egy-két ismertebb arcra korlátozódik, és ők is sikeresen elkerülték eddig, hogy lelepleződjenek. Vélhetően nem lépték túl azt a mennyiséget az öltözőben, amely miatt szétesne a viselkedésük.

Az egyik műsorvezető mindig fáradtan érkezik, aztán gyorsan felpörgeti magát a munkára. Nem szeretném tudni, hogy mivel él, de, ha lehet így fogalmazni, akkor ésszel használja

– mesélte egy informátor. A kokain és kisebb mértékben a speed jelen van a médiában, de a felvételek előtt csak kevesen szippantják fel, mint ahogy az ittasan színpadra lépő színészek legendája is idővel a múltba vész. Részeg műsorvezetést ellenben láttunk már párszor, de eddig egy-két kivétellel az esetek megmaradtak a szakmai berkeken belül, a néző legfeljebb találgathatta, hogy miért volt más egy kicsit aznap este a kedvence.

Szex és szervezkedés

Szexbotrányokban meglehetősen gyérül állunk, legalábbis a brit bulvárlapokban jóval nagyobb arányban szerepelnek balul elsült félrelépések, lebukott szédelgők, mint nálunk, de hát kis ország, kis szex, nincs ezen mit csodálkozni. Pletykák keringenek persze arról, hogy ki kivel és mikor, a bulvárszakma tapasztaltabb versenyzői képben vannak egyes hírességek múltjával és jelenével, ezek az információk azonban ritkán jutnak el a nyilvánosságig. A korábban már említett olvasóriporter miatti rettegés után, akinek van egy csepp esze, az ügyesen konspirál. Egy tapasztalt, immáron évek óta a köztudatban élő hölgy olyan aprólékosan kidolgozta a szeretőjével való találkozás menetét, hogy azt James Bond sem tudta volna jobban megoldani. A testvére nevére vásárolt egy kis autót, amelyet egy kültelki utcán hagyott. A saját kocsiját két utcával arrébb leparkolva

átült a pici és rozoga járműbe, amelyről senki sem sejtette volna, hogy egy sztárt rejt.

Innen a minden héten máshol lefoglalt Airbnb volt a következő állomás, ezt szigorúan a férfi nevére vették ki, nem éppen költséghatékony módon több napra, hogy még a tulajdonos se tudja pontosan, mikor vannak a szobában a vendégei. Az érkezést a férfi gyalog, a sztár autóval oldotta meg, minél nagyobb időeltolódással. A tény, hogy most erről az esetről írunk, jól mutatja, hogy a konspiráció nem sikerült tökéletesen, mert a szeretők lebuktak, azonban botrány soha nem pattant ki az ügyből.

