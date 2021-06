Kim Kardashian tíz év után milliárdosként tér vissza a szinglipiacra

A Kardashian-klán leghírhedtebb tagját lehet szeretni vagy gyűlölni, de az nem kérdés, hogy Kim Kardashian megcsinálta a szerencséjét. Rivaldafényben és pénzben is fürdőzik, a házassága azonban harmadjára is befuccsolt, exe pedig már tovább is lépett Irina Shayk oldalán.

Kim Kardashian a közélet azon alakja, akiről nem túlzást azt állítani, hogy a világon mindenki ismeri a nevét, aki legalább öt percig használta már az internetet. A botrányairól is bőven hírhedt celebritás az utóbbi években, házasságának idején jócskán visszavett a polgárpukkasztásból, sőt időként még ő fogta a fejét férje indokolatlan megszólalásaiért.

A kezdetek

K. K. a kétezres évek elején robbant be a köztudatba, a szintén botrányhősnő Paris Hilton oldalán. A lányok barátnők voltak, rendszeresen buliztak együtt, a paparazzók pedig fáradhatatlanul vakuztak körülöttük, fürösztve őket a rivaldafényben. Kim nagy beköszönésére 2007-ben került sor, volt barátja ugyanis feltette az internetre egy évekkel korábbi szexvideójukat. Az ember azt hinné, ezután végleg visszavonult a közszerepléstől, ő azonban épp az ellenkezőjét tette: előnyt kovácsolt a hirtelen figyelemből.

Ugyanabban az évben, amikor a fél világ a csupasz fenekét nézte, Kim és családja feltűnt a tévében, méghozzá a K, mint Kardashian című valóságshow-ban, amely tizennégy éven át futott, húsz évadot megélve. A sorozatnak hála a családot az is megismerte, aki nem volt rájuk kíváncsi. Ma is sokan hangoztatják, hogy nem értik, mihez ért a Kardashian–Jenner-klán, valamihez viszont biztosan, ugyanis szép summát sikerült összeszedniük eddigi pályafutásuk alatt, amihez képest a világhír talán csak mellékes – ahogyan az is, hogy az alak, amelyet Kim Kardashian jó pár plasztikai beavatkozással és egy másik adag sminkkel megálmodott magának, mára ideálnak számít, még ha nélkülözi is a természetesség kvázi összes aspektusát.

A celebritás médiában aktív évei alatt háromszor is belekóstolt a házasságba, de egyszer sem ízlett neki eléggé – Kanye West esetében közel tíz éven át úgy tűnt, hogy a kapcsolat mindent kibír, idén azonban biztossá vált, hogy Kim Kardashian harmadszorra is a válás mellett dönt. De mi vezetett idáig?

Barátság extra tanácsokkal?

Kim Kardashian és Kanye West 2003-ban futottak össze először. A rapper figyelmét rögtön felkeltette a telt idomú örmény hölgy, így a kiléte felől kezdett érdeklődni. Még a nevét sem tudta pontosan, zenész barátjánál Kim Kardajanként utalt rá, a közös ismerős azonban felvilágosította Westet. A páros barátként kezdte, éveken át meg is maradtak ezen a szinten. 2010-ben a rapper váratlanul fel is tűnt a K, mint Kardashian egyik epizódjában, de ekkor még senki sem sejtette, hogy West nem véletlenül legyeskedik a leghíresebb Kardashian körül – aki egyébként ekkor még az NBA-kosaras Kris Humphries barátnője volt. Kanye West mindent el is követett, hogy kiszemeltjét lebeszélje az elhamarkodott frigyről, az esküvő napján is bepróbálkozott, ekkor csúnyán megöregedett kosarasokról küldött neki képeket, mondván, bizony rá is hasonló kínok várnak újdonsült ura mellett. A közös élet nem is tartott soká, Kim és Kris Humphries 72 nap múlva benyújtotta a válókeresetet, aminek többek között minden Kardashianok anyja, Kris Jenner is örülhetett, hiszen elég egy Kris a családba.

Rákapcsoltak

Egy évvel később már nem csak a madarak csicsergik, hogy Kanye Westnek sikerült becserkésznie vágyának tárgyát, 2012-ben már maga Kim Kardashian nevezte magát büszke barátnőnek, decemberben pedig bejelentették: gyermeket várnak. Az események ezután meglehetősen gyors fordulatot vettek. A celebritás legnagyobb félelme ebben az időben az volt, hogy a rapperrel közös kisbabája még azelőtt megszületik, hogy a bíróság hivatalosan is kimondja a válását volt férjétől. Az aggodalma azonban elillant, amikor a papírok benyújtása utáni 536. napon végre szabadon távozhatott a kellemetlen frigyből. Nem sokkal ezután világra is jött a várva várt gyermek, akinek a nevével a fél világot sokkolták a szülők. A kislány a North West, azaz az Északnyugat nevet kapta. 2013 októberében Kanye West a celebritás születésnapján ereszkedett térdre, hogy feleségül kérje. Mindezt egy hatalmas San Franciscó-i stadion füves pázsitján valósította meg, hatalmas igennel a látványos ceremónia végén.

2014-ben ismét port kavartak, ők voltak ugyanis az első fekete-fehér pár, aki szerepelt a Vogue címlapján. A felháborodást azonban nem ez váltotta ki, hanem az, hogy a nívós magazin egy botrányhősnőt és egy véleményét sosem palástoló rappert tett a borítóra. A közélet grimaszolása azonban hamar elült, hiszen következett a duó impozáns menyegzője.

Az ifjú pár nem bízta a véletlenre életük nagy (Kanye Westnek az első, Kim Kardashiannak a harmadik) napját. A lánybúcsút Párizsban, a próbavacsorát pedig a versailles-i kastély tükörtermében tartották. Innen utaztak aztán Firenzébe, ahol kétszáz vendég előtt mondták ki a boldogítónak remélt igent. Kim Kardashian esküvői ruhája félmillió dollárt kóstált, helyben készült csókolózós képük pedig az év leglájkoltabb fotója lett az Instagramon – a napokban egyébként többen visszakeresték a szóban forgó képet, hogy arra kérjék kommentben a párt, hozzák helyre a házasságukat.

Egy évvel később megszületett második gyermekük, a szintén különös nevű Saint. A kisfiú volt a pár utolsó gyermeke, akit a celebritás természetes módon meg tudott szülni, ugyanis ekkor és ez előtt is veszélyeztetett terhes volt, mindkétszer a méhlepényével akadtak gondok. Ez azonban nem jelentett akadályt: Chicago nevű lányuk (Kanye West szülővárosa után) és Psalm nevű fiuk béranya segítségével jött világra.

A gondok

Az első valódi probléma 2018-ban körvonalazódott, amikor Kim Kardashian elborzadt férje azon kijelentésétől, hogy az afrikai-amerikai rabszolgaság választás kérdése volt. Szerinte ugyanis ha egy társadalomban négyszáz éven át jelen van valami, azt akarják – írta meg akkor a BBC. Egy évvel később a felek megerősítették házassági fogadalmukat, de ez már nem segített. 2020 tavaszán Kanye West bejelentette, hogy Isten személyes parancsára indul az amerikai elnökválasztáson. Ekkor még felesége is támogatta a döntésben, 2020 nyarán azonban robbant a bomba: a rapper egy választási gyűlésen közölte, hogy többek között azért is abortuszellenes, mert annak idején az apja el akarta vetetni, és ha Kim el is válik tőle, akkor is elmondja, hogy amikor a celebritás terhes lett, ő még nem érezte késznek magát az apaságra, ezért ő is úgy vélte, jobb lenne, ha a baba nem maradna. A botrány tovább gyűrűzött, amikor Kanye West egy sor értelmezhetetlen, helyenként igencsak bántó Twitter-posztot tett közzé a Kardashian családról. Ezeket később törölte, és a felesége is megszólalt:

Mint azt sokan tudjátok, Kanye bipoláris zavarban szenved. Mindenki, aki maga is vagy egy szerette által érintett, tudja, hogy milyen hihetetlenül bonyolult és fájdalmas ezt megérteni.

A rapper bocsánatot kért a viselkedéséért, de ettől függetlenül különköltözött a feleségétől és a gyerekeitől. 2020 vége és 2021 eleje között rendszeresen születtek cikkek, amelyekben a család barátai azt állították, Kim már felkereste a válóperes ügyvédjét, miközben egy újabb botrány is felszállóban volt: Kanye Westet összehozták egy Jeffree Star nevű sminkes-vloggerrel. A pletyka végül nem bizonyult igaznak, a celebritás azonban valóban beadta a válókeresetet.

A felek látszólag nagyon békésen válnak, megegyeztek arról is, hogy továbbra is közösen nevelik négy gyermeküket. A válóper szerint összeegyeztethetetlen ellentétek állnak a szakítás mögött, erről a felek sem hajlandók többet mondani, és egyelőre a nevüket jellemzően elhallgató barátaik sem kotyogtak ki semmit, leszámítva azt, hogy a felek kapcsolata a karanténhelyzet alatt mérgesedett el. Ha az azóta megjelent hírekre apellálunk, kedvenc Kardashianunkat sokkal jobban megviseli a válás, mint a rappert. Kim ugyanis zokogva nevezte vesztesnek magát azért, amiért ez a házassága is széthullik, miközben Kanye West már most továbblépett. Mint mondta, kreatív művészt szeretne következő párjaként, aki nemrég meg is érkezett Bradley Cooper exének, Irina Shayknek a személyében.

Epilógus?

Sokan hüledezve meredtek a párosra, ők azonban magasról tesznek a világra, egy hétvégét már együtt is töltöttek Franciaországban. Mi több, Kanye West már ki is követte a Twitteren a Kardashian-klán összes tagját, egyedül Instagramon nem változott a helyzet: ott még mindig egyetlen embert követ: Kim Kardashiant, akit talán hamarosan ott is felvált az orosz szupermodell. A Vanity Fair információi szerint Kim nem bánja, hogy ugyan még el sem vált a férjétől, az máris egy szupermodell mellett vigasztalódik, kárpótolja ugyanis a tudat, hogy Irina a gyermeke apjától, Bradley Coopertől is nagyon szépen, csendben és tisztelettudóan távozott. Kardashian egyébként akár a pénztárcájával is megtörölheti a szemét, ugyanis nemrég felkerült a dollármilliárdosok listájára. Ez persze nem is csoda, hiszen smink- és ruhamárkája is jó pénzt hoz a konyhára a sorozata mellett, nem beszélve a számtalan szponzori megkeresésről és Instagram-munkáiról. Nála vajon ismét zenész vagy sportoló lesz a befutó?

(Borítókép: Kim Kardashian a Busy Tonight című éjszakai talkshow forgatásán 2018. december 4-én. Fotó: E! Entertainment / Getty Images Hungary)