Mentsd meg a Földet, ebédelj itt!

Bele kell nyugodnunk, hogy pár év múlva a húsevés olyan lesz, mintha az Ultrabalatonon egy kétütemű Trabant lenne a kísérőautó: súlyos illetlenség. A balatonalmádi Veganeeta Home-ban azonban még a legmegátalkodottabb ragadozók is jól tudnak lakni, és ha meg nem is térnek, de rájöhetnek: a növényevés menő.

„Tudjuk, hogy a magyarok húsevők, és a pörkölt... az mindig jó. Nyáron, negyven fokban is, egy pálinkával. Ez persze nem annyira egészséges – de megértem a magyar embert, hogy rajong érte. Ez a hely viszont egy új vonulatot mutat. Érdemes megismerkedni a növényi alapú étkezéssel – főleg ha az ilyen minőségben áll a rendelkezésünkre” – mondja a Veganeetáról Gianni Annoni, a MOL Nagyon Balaton és az Index közös projektje, a Best of Balaton egyik kurátora.

Nos, a Veganeeta Home-ban semmi állati eredetű élelmiszert, sem glutént, sem pedig finomított cukrot nem kapunk. Van helyette azonban sárgabarackos piskóta, zöld tészta avokádóval, zöldségpüré zsemlegombóccal (ez az a bizonyos „majdnemvadas”), sült padlizsán, sült paradicsom csicseriborsóval és zellerrel egy lében, valamint vegán burger is.

Ezek a ház legkelendőbb fogásai.

A specialitásuk pedig a vegán tatár, amelynek filozófiája, hogy nem a hús textúrája, hanem a fűszerezés a legfontosabb egy ételnél.

Veganeeta Home

A balatonalmádi hangulatos éttermet dr. Árvai Anita vezeti. Ő az, aki kitalálta, aki üzemelteti, aki a lelket viszi bele. Anita a hárombetűs betegség miatt hajtott végre teljes életmódváltást.

A rák kezdte számomra bebizonyítani, hogy a táplálkozás az egyik legfontosabb alappillére egészségünknek. Én meg huszonnégy évesen igenis elkezdtem – akkori önmagam szent meggyőződése szerint – tudatosan étkezni. Ez a tudatos táplálkozás az évek során egyre inkább azzá vált

– írja a honlapon.

Árvai Anita tíz évig jogászként dolgozott a fővárosban, de ügyvédként nem találta meg azt a lelki pluszt, amelyet a főzés nyújt számára. A saját erős hite pedig egy egész éttermet emelt végül. Ez a Veganeeta – ha kipróbálod, visszatérő vendég leszel.

(Borítókép: Best of Balaton)