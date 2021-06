Los Angelesben, két hét kórházi kezelést követően, május 26-án meghalt Nicolas Cage édesanyja. A táncművész-koreográfus Joy Vogelsang a The Sun információi szerint évtizedek óta mentális betegséggel, skizofréniával és súlyos depresszióval küzdött, és a családhoz közeli források szerint az utóbbi időben úgy tűnt, nem érzi jól magát. A szomorú hírről Cage bátyja, Christopher Coppola tájékoztatott a Facebook-oldalán.

Egész nap vele voltam, de néhány órára el kellett mennem, így nem tudtam a szeretetemet adva fogni a kezét, mielőtt a béke földjére utazott

– írta a bejegyzésében a filmrendező, hozzátéve, mentális problémái miatt az édesanyjának nagyon kemény élete volt, de még ebben a fájdalmas érzelmi káoszban is megtanította egy mérhetetlenül fontos dologra: rámutatott, mennyi gyengédség van benne, és hogy a szeretetünket kifejezni milyen jó dolog. Ezt akkor, gyerekként még nem igazán értette, mert akárhányszor így tett, az osztálytársai nevettek rajta. Időközben rájött, hogy a gyengédség igenis számít, amit szerinte csak egy anya tud megtanítani. Példaként felhozta, mennyire fontosnak tartja, hogy a kézfogások, a csókok és ölelések mindig szeretetteliek és őszinték legyenek.

A rendező egy fotót is megosztott az édesanyjáról, majd egy későbbi bejegyzésében leírta, valójában azért érezte fontosnak, hogy Joy Vogelsang halálát tudassa, mert az asszonyt egész életében híres emberek anyjaként emlegették, és szerette volna, ha legalább a távozása napján ragyog, és megismeri a nevét a világ.

A The Sun egy családhoz közeli forrásra hivatkozva azt írja, elsősorban a koronavírus-járvány miatt nem temették még el az asszonyt, illetve Nicolas Cage sem tartózkodik otthon – az 57 éves színész épphogy elkezdte forgatni a The Retirement Plan című filmet a Kajmán-szigeteken, amikor az édesanyja elhunyt. A meg nem nevezett forrás azt is kiemelte, hogy Joy Vogelsang egy karizmatikus, gyönyörű nő volt, akit mérhetetlen büszkeséggel töltöttek el a fiai és mindaz, amit elértek.

Az asszonynak egyébként három gyermeke volt, Nicolas, Christopher és Marc, aki rádiós DJ-ként dolgozik. Apjukkal, August Coppolával (aki a híres rendező, Francis Ford Coppola testvére) 1960-ban házasodott össze. 1976-ban váltak el, amikor Nicolas Cage (eredeti nevén Nicolas Kim Coppola) 12 éves volt. Az Oscar-díjas színész 1996-ban a Playboynak adott interjújában beszélt arról, hogy édesanyja azóta mentális betegséggel küzdött, ám ennek ellenére ő volt a kreativitásának mozgatórugója. Egyetemi tanár édesapja már jóval korábban, 75 évesen, 2009-ben elhunyt, a hírek szerint szívroham vitte el.