Presszó nyílt volna a Gömbkilátó teraszán, de semmi nem lett belőle

Futurisztikus, lélegzetelállító, elgondolkodtató – a balatonboglári Gömbkilátó kétségtelenül az egyik legkülönlegesebb építmény a tó partján. A Várdombon álló emblematikus szerkezet, ha az állítólagosan tervezett panorámapresszót végül nem is nyitották meg a teraszán, csak úgy vonzza a látogatókat.

A Balaton partján magasodó Gömbkilátót az 1958-as brüsszeli világkiállítás sztárja, az Atomium ihlette, és eredetileg nem is kilátónak tervezték, hanem a magyar alumíniumipar nagyszerűségét hirdető reklámépítménynek, amit aztán a Budapesti Nemzetközi Vásáron mutattak be 1963-ban. Innen került később Balatonboglárra, ahol azóta a település jelképeként a turisták egyik kedvenc látványosságának számít. A MOL Nagyon Balaton és az Index közös sorozatában a Magyar Atomium gömbje, a Várdombon álló Xantus János-gömbkilátó is bekerült a Balaton legjobbjai közé.

A Kádár István mérnök tervei alapján készült, 15 méter átmérőjű, hatalmas alumíniumgömb már a bemutatásakor elkápráztatta a közönséget. A balatonboglári tanács meglátta benne a fantáziát, és megvásárolta kilátónak a boglári Várdombra. Eredetileg belső üvegburkolatot kapott volna, egy panorámapresszót kialakítva a teraszán, de arra jutottak, hogy a természeti erőkkel szemben nem lenne elég ellenálló, így ez az ötlet végül nem valósult meg. Erős szélben egyébként a gömb valamelyest kilenghet, rugalmas szerkezetének köszönhetően viszont nem kell aggódni amiatt, hogy esetleg legurul a dombról...

Gömbkilátó

A kilátó 2012 óta felújítva, pazar díszkivilágítással fogadja a turistákat. A lábánál időközben a családosok örömére egy kalandpark és egy bobpálya is nyílt, illetve az alatta fekvő rét adott otthont az első két Balaton Piknik fesztiválnak.

(Borítókép: Best of Balaton)