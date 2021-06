Németh S. Szilárd: Volt, aki időt kért az ATV-től, amíg elül a vihar

A járvány ellenére sikeres évet zárt az ATV Csoport, pedig nemcsak a pandémia, hanem a csatorna körüli negatív hírek is nehezítették a körülményeket. A korábban a Hit Gyülekezete által működtetett tévé májusban a hírek szerint Németh Sándoré lett, ami újabb kérdéseket vethet fel az ATV irányára vonatkozóan, a cégcsoporthoz tartozó Spirit FM pedig átköltözött a Klubrádió frekvenciájára, amit voltak, akik nehezményeztek. Interjú Németh S. Szilárddal, az ATV vezérigazgatójával.

2020 márciusában beszélt az ATV működéséről az Indexen. A csatorna akkor még a Hit Gyülekezetéé volt, májusban viszont bekerült a tulajdonosi körbe az édesapja, Németh Sándor. Azóta történt markáns változás? Megfogalmazott bármiféle elvárást az édesapja, beleszól az operatív dolgokba, esetleg a személyi kérdésekbe?

Kapcsolódó Kiderült, hogy Németh Sándor megszerezte az ATV-t Az egyik legnagyobb magyar tévé elvesztette közvetlen hitgyülekezeti jellegét és magánjellegű lett.

A tulajdonosi lapon édesapám személyesen csak ötszázalékos tulajdonrésszel rendelkezik, azaz nem kizárólagos tulajdonos, ez tévesen jelent meg a sajtóban. Nyilván az egész céghálót figyelembe véve többségi befolyása van az intézmény működésére. A lényeg az, hogy sokan azt hiszik ebben a városban, az ATV úgy működik, hogy Németh Sándor jár-kel a folyosón, odahajol a szerkesztők nyakához, és a fülükbe súgja, hogy bizonyos ügyekkel hogyan kell foglalkozni. Amikor látnak esetleg valamilyen kifogásolható tartalmat a televízióban, akkor mindig azt gondolják, hogy ezt Németh Sándor vagy a Hit Gyülekezete kérte. Ezzel szemben az igazság az, hogy

szerintem a kollégák 90 százaléka még nem találkozott Németh Sándorral személyesen.

Nem is emlékszem az idejére, mikor volt utoljára a televízióban. Most egy felújított, szép irodában ülünk, amit ő például még nem is látott, tehát az Index munkatársai előbb látták ezt az irodát felújítva, mint ő saját maga. Így működik az ATV, és én a többi intézménynek is azt kívánom Magyarországon, hogy ilyen szabadságban tudjon működni. Nyilván kérdést vet fel, hogy köztünk van egy vérségi kapcsolat, de ettől függetlenül van egy generációs különbség is. Bizonyos dolgokat máshogy látunk az életben, és én nagyon örülök annak, hogy nagyobb szabadságot kaphatok abban, hogy a kollégáimmal meghatározzam a tévé irányultságát, mint ahogy más intézményekben van. Ilyen szempontból az itt dolgozók részéről sem látni nyilvános kritikákat, hogy a tulajdonos kézivezérli a csatornát.

Van-e bármi, amibe beleszól? Mi az ő szerepköre?

Az ő szerepköre tulajdonképpen az, hogy annak idején, amikor ebben a tévében megjelent, ez egy csődközelben lévő televízió volt, amin a Vidám vasárnap című műsor futott, az akkori tulajdonos pedig úgy döntött, hogy ezt a televíziót neki és az ő érdekkörének adja át. Ez a tévé azóta kinőtte magát, de ilyen szempontból olyan különleges igényeket nem fogalmazott meg az intézménnyel kapcsolatban.

És ön? Mi az, amibe vezérigazgatóként beleszól?

A napi hírműsorokba szinte egyáltalán nem szólok bele, de azért szoktunk egyeztetni a kollégákkal az aktuális ügyekről. Bednárik Imre hírigazgatóként a televízió vezetője, Korvin Tibor és Vogyerák Anikó vezetik a Spirit Rádiót, Gavra Gábor pedig az atv.hu főszerkesztője. Ők felelnek a szakmai munkáért, én alapvetően az üzleti ügyeket viszem.

Visszajelzést azért ad önnek az édesapja?

Az üzleti ügyekben igen. Elégedett volt azzal, ahogy az eredmények zárultak.

Augusztusban azt mondta, nem válik kormánypártivá a csatorna attól, hogy a tulajdonosa, Németh Sándor menekültkérdésben inkább a kormány álláspontját osztja, illetve ha az ATV körül olyan körülmények alakulnak ki, amelyek csicskasorsot jelentenek, akkor felállnának. Azóta sincsenek arra utaló jelek, hogy bármiféle nyomást próbálnának gyakorolni önökre?

Nincsenek. Menekültüggyel nem is kellett annyira foglalkoznunk, amit személy szerint annyira nem bánok, mert amikor ez volt a fő topik Magyarországon, a nézettségünk nem volt túl acélos. Hogy ez így elmúlt, nekünk jót tett.

Azért felmerülhet a kérdés, hogy a nemrég alapított Németh Média Kft. egyfajta menekülési útnak számít, ha esetleg mégis nyomásgyakorlást érzékelne.

Kapcsolódó Új életre készül az ATV vezérigazgatója Ami az új cég tevékenységi körét illeti, elég hosszú a lista.

Sokan beleláttak ilyesmit ebbe, aminek az újságírók nagy jelentőséget tulajdonítottak. Engem a média gyerekkorom óta érdekelt, élvezem, amit csinálok, de nem biztos, hogy a televízióban akarom leélni az egész életem. Vannak más tevékenységek is, amikbe bele szeretnék vágni. Érdekel a reklámfilmgyártás, a produceri munka, de online befektetések is vannak a terveim között.

Van olyan projekt, amibe már belekezdett a cégével?

Olyan még nincs, amiről kommunikálnék. De aktív a cég, tehát nem egy passzív tevékenységről van szó, és veszek fel dolgozókat is. Egyébként jól kiszúrtam magammal, mert az eddigi 8-9 órás munkaidőm most szépen felugrott 13-14 órára. Tehát az, hogy ezzel a céggel is elkezdtem foglalkozni, jelentősen megnövelte a leterheltségem, plusz még ugye a rádiót is bevállaltunk. Most sokkal több projektben vagyok benne, mint tavaly márciusban.

Az ATV-hez visszakanyarodva, korábban azt mondta, ha az utca emberét megkérdezik, egyértelműen az ellenzékhez vagy a kormánykritikus oldalra sorolják a csatornát, és hozzátette: szeretnének kilépni ebből az egyoldalú szerepből egy hitelesen kritikus középmezőnybe, de a csatorna múltját nem tudják megtagadni. Ezt kifejtené?

Az a meggyőződésem, hogy volt az ATV-nek egy korszaka, amikor érhette olyan kritika az intézményt, hogy egy törzsi tábor része, mert sokkal közelebb volt a pártpolitikához. Ebből mostanra kimozdult a csatorna, és cél is, hogy eltávolodjon ettől a véleményem szerint nehéz örökségtől. Azt viszont határozottan ki tudom jelenteni, hogy nem az a cél, hogy egy másik törzsbe beszálljon. Ha valaki megnézi a műsorainkat, akkor nem azt látja, hogy ellentétes üzenetek mennek az ATV-n, mint régen. A közreműködők pártsemlegesek, nincsenek pártszerződéseink, vagy ilyen bekötéseink.

Hogyan sikerült ezt elérni?

Személyváltozásokkal például, illetve strukturális átalakításokkal. Tíz év alatt gyakorlatilag teljesen kicseréltük a műsorvezetői garnitúrát, illetve voltak, akik önként távoztak, de nem feltétlenül ilyen okokból. Ha összevetjük a régi és a mostani tévét, teljesen más az összetétele. Vicces, hogy néha a szórakoztatás miatt támadnak minket, pedig a csatornán ez midig is jelen volt, csak tíz éve Fásy Ádám adta a mulatóst, vagy Hajdú Péter Névshowr és Frizbi című műsorát láthatták a nézők. Nagyon régen pedig törzsi háborúk is voltak: lement egy műsor egy baloldali karakterekkel hétfőn, majd ugyanaz a műsor, ugyanazokkal a témákkal, de jobboldali megmondóemberekkel később. Az ATV-nek tehát a sokszínűség szempontjából is van tradíciója.

A szórakoztatás azért most már mindenhol jelen van.

Persze, ez kihagyhatatlan. Az online felületeken is ez hozza a kattintást, a tévé esetén pedig a kereskedelmileg fontos korcsoportot. Szerintem Magyarországon túl kicsi a piac ahhoz, hogy tisztán hírjelleggel, piaci körülmények között meg lehessen élni. Ha valaki a piacról akar megélni, kénytelen szórakoztatni, abból lesz reklámbevétel. A politika sok szempontból taszítja a hirdetőket, egyrészt a hírműsorok egy idősebb generációt foglalkoztatnak, másfelől a politikai kötődéstől a nagy cégek félnek. Nem mernek a pártcsatákba belefolyni, és ha úgy érzik, részévé válnak, ha pártkötődést vagy direkt politikai beavatkozást látnak, azok a cégek, amelyek nagyon érzékenyek a brandjükre, elmenekülnek. Egy ilyen jellegű csatornánál erre nagyon figyelni kell, és pont ezért az ATV-nek építenie kell azt a fajta hitelességet, hogy nem része a törzsi háborúnak.

A nézettségi adatok is azt mutatják, hogy a közéleti témákat legyűri a szórakoztatás?

A fiatalok körében a televízió már egyre kevésbé számít elsődleges tájékozódási pontnak, mint mondjuk az idősebb generációnál. Mi is látjuk, hogy ugyan a hírműsoraink össznézőszáma nem csökken, sőt az utóbbi években egyébként erősödött is, a nézőközönségük viszont kezd kiöregedni a kereskedelmileg fontos korcsoportokból. A szórakoztató műsoroknál ez nem így van. Készítettünk egy táblázatot a legnézettebb műsorainkról a 60 évnél fiatalabb korosztályra vonatkozóan, és nagyon érdekes adatok jöttek ki. Nyilván a szórakoztatás sokkal jobban dominál és nagyon erős az infotainment, a Heti Napló és a #Bochkor messze a legnézettebb az ATV-n. Ezzel szemben azokat, amelyekben kicsit egyoldalú a vendégkör – ami nem feltétlenül a csatorna hibája –, jobban bünteti ez a korosztály. Viszont ahol vita van, mint például a Csatt vagy az Öt című műsor, szintén jól teljesít a fiatalabb generációknál is. Ezenkívül vannak olyan tartalmaink, amelyek az online felületeken nagyon erősek. Nem árulok el nagy titkot, de például a Puzsér Róbert által fémjelzett műsorok ilyenek. Ezek az online bevételeinket is erősítették.

Mindig jó egy olyan arcot megfogni, akinek egyébként is nagy a közönsége.

Igen, és mi azért új platformokban is gondolkodunk. Podcastekben például, ami most nagy divat a médiapiacon, Puzsér Róbert pedig egy kiváló alany ilyen szempontból, nagyon jól értékesíthető személyiség, nagyon eredeti és nagy rajongótáborral rendelkezik. Érdekes, hogy milyen fiatal rajongói vannak. Múltkor, egy péntek esti koccintásnál, a saját szememmel láttam, ahogy odajönnek hozzá 18 és 20 év közötti hölgyek, hogy szeretnének vele közös fotót készíteni.

Ha már közönség, tavaly még azt mondta, a baloldali és a liberális értelmiség magáénak érzi a csatornát. Azóta viszont a Spirit FM, ha ideiglenesen is, de átvette a Klubrádió frekvenciáját, ami okozott némi bonyodalmat az ATV körül.

Októberig kaptuk meg ideiglenesen az állomást, egyébként egy elnémult frekvenciáról van szó. Ezt nagyon fontos tisztázni. Én értem, hogy ennek a frekvenciának a Klubrádió és a Médiahatóság közötti konfliktusok miatt lett egy szimbolikus jelentősége, másfelől viszont ezen a frekvencián szólt már másik rádió is a Klubrádió előtt. Ezek alapvetően állami frekvenciák, amikre pályázni kell, és nyilván olyan pályázatot kell beadni, ami megfelel a kiírásoknak. A mi esetünkben is volt egy olyan kizárás, ami miatt azért kevesebben hördültek fel, pedig meggyőződésem szerint ez a kizáró ok vitathatóbb volt, mint azok, amelyek a Klubrádió esetén fennálltak, és amiket a bíróság meg is erősített. Ettől függetlenül nem érzem, hogy a baloldali és a liberális értelmiség egyöntetűen az ATV Csoport ellen fordult volna. Vannak olyan személyek persze, akikben mindez kétségkívül indulatot keltett.

Például Tamás Gáspár Miklós.

Például ő, akit egyébként őszintén továbbra is nagyon tisztelünk.

Annak, hogy Tamás Gáspár Miklós emiatt az ATV bojkottjára és a munkatársak felmondására tett felhívást, volt bármiféle hatása?

Kapcsolódó Reagált az ATV vezérigazgatója Tamás Gáspár Miklós bojkottfelhívására Németh S. Szilárd azt kérte a hallgatóktól, a tartalma alapján ítéljék meg a Spirit FM-et.

A tévénél és a Spirit FM-nél nem történt felmondás ezért, és más miatt sem. Én ebből arra következtetek, hogy házon belül az ilyen ügyeket sokszor máshogy élik meg a dolgozók, mint ahogy az kívülről tűnik. A magyar közélet sokszor a látszatról szól, sokak szemében pedig ennek a történetnek a látszata negatív vagy vitatható. Én bízom benne, hogy akikből ez unszimpátiát váltott ki, megtalálják az értéket a Spirit FM-ben. Mi pedig továbbra is figyeljük a lehetőségeket, hátha lesz még a jövőben több rádiós frekvenciapályázat. Az a célunk ugyanis, hogy egy végleges frekvenciaengedélyt szerezzünk. Elképzelhető, hogy más frekvenciapályázaton is elindul a Spirit FM.

Nem maradnak ezen az állomáson?

Ez a döntéshozókon fog múlni, erre nincs befolyásunk. Nekünk szinte mindegy, hogy 92,9 vagy 105,9, mi csak szeretnénk valahol megállapodni. Korábban a 87,6-os frekvencián sugároztuk a műsorainkat, ami kereskedelmileg egy értékesíthetetlen frekvencia volt, minimális eléréssel. Tulajdonképpen csak 3-4 kerületben lehetett fogni a rádiót, ezért ez egy zsákutca volt számunkra. Rájöttünk, hogy minden egyes forint, amit a Spirit FM-re elköltünk, kidobott pénz, hiszen nem érünk el a hallgatókhoz. Ezt a hat hónapot most úgy fogjuk fel, hogy van lehetőségünk megmutatni a rádiót tartalmilag a külvilágnak. Kíváncsian várjuk, hogyan alakulnak a hallgatottsági adatok. Nyilván ennek fényében is döntünk majd arról, hogyan tovább. De tényleg vannak olyan műsorokat a Spirit FM-en, amelyeket jó szívvel tudunk mindenkinek ajánlani, Tamás Gáspár Miklósnak is.

Beszélt vele a felhívása óta?

Nem. Hadházy Ákossal beszéltem telefonon. Ő volt még ugye, akinek a frekvenciaváltás a nemtetszését váltotta ki. Mi igyekszünk olyan rádiót gyártani, ami szakmailag akár még azokat az embereket is meggyőzi, akiknek ez az indulás nem tetszett.

Hadházy Ákossal mire jutott?

Nem vagyok feljogosítva rá, és nem vagyok olyan típus, aki egy magánbeszélgetést kiad. Akkor sem fogok ilyet tenni, ha ez számomra kedvezőbb helyzetet teremtene. Olyasvalakiről van szó, akire sokan hiteles emberként tekintenek. Ilyen esetben én azt gondolom, az a bölcsebb, ha nem a konfliktust élezzük, hanem megpróbálunk érvelni, vagy akár jó értelemben elnyerni a szakmai tiszteletet legalább.

Előfordult, hogy valaki Tamás Gáspár Miklós felhívása miatt nem jött el az ATV-be?

Nem tapasztaltunk ilyet. Volt egy-két ember, aki azt mondta, nem akar részt venni semmilyen viharban, adjunk neki időt. Ezekről a nyilvánosság is tudott, mert ha rólunk bárhol negatív megjegyzés hangzik el, azt a sajtó előszeretettel meg is írja. Ezt egyébként megértem, hiszen ezeket a cikkeket szereti kattintani az internet népe. Nem látok benne rosszindulatú, ellenséges hozzáállást a sajtó részéről, egyszerűen arról van szó, hogy

az ATV és a Spirit FM körüli események mindig érdekesek voltak és lesznek a nyilvánosság számára.

Ez így volt tíz évvel ezelőtt is, amikor az ATV reggeli műsora megszűnt, és Rónai Egon lett a csatorna új reggeli műsorvezetője. Akkor is sokan negatív folyamatot láttak emögött, és valamiféle rossz irányváltásra gondoltak. De Rónai Egon és a hozzá csatlakozó reggeli műsorvezetők a teljesítményükkel meggyőzték a nézőket arról, hogy az általuk készített tartalom szakmailag magas színvonalú. Nem volt olyan interjú a műsorban, ami politikai befolyásra engedne következtetni. A reggeli műsor pedig ma már sokkal nézettebb, mint tíz évvel ezelőtt. Azt gondolom, ezek a viharos váltások, a kockázatos és merész döntéseink általában úgy sülnek el, hogy a közönség elégedett lesz egy idő után. Ha meg nem erről van szó, nyilván mi sem feszítjük végtelenségig a húrt, hajlamosak vagyunk a korrekcióra.

Az ATV Spirit 2019-es indulásakor azt mondta, az új csatornára kerülnek a szórakoztató tartalmak, és az ATV megmarad közéleti tévének. A szintén közéleti témákkal foglalkozó Spirit FM névválasztása ebből a szempontból nem problémás?

A Spirit Rádió sem annak indult feltétlenül, ami lett. Kezdetben nem egy közéleti, hírjellegű rádió volt. Ennek volt egy evolúciója. Végül arra jutottunk, hogy abban vagyunk a legjobbak, ha hírekkel és közélettel foglalkozunk, így tudjuk a legnagyobb aktivitást, befolyást kiváltani. Hosszú távon majd meglátjuk, hogy a kettő mennyire fér meg így egymás mellett. Ha korrekcióra lesz szükség, megtesszük.

Amikor tavaly márciusban az Indexnél járt, az előző évet sikeresnek értékelte, és pozitívan tekintett a 2020-as évre. A pandémia gondolom, önöknek is egy megrázkódtatás volt. Érzik már a hirdetési piac éledezését?

2020-ban nyereségbe fordult az ATV, ilyen szempontból az a folyamat, amit akkor előre láttunk, beteljesedett. Ha nincs a járvány, akkor lehet, hogy még jobb lett volna az üzleti évünk, de így is elégedettek voltunk, mert a Covid idején nyereséget felmutatni mindenképp eredmény. Ebben az évben még azért erőteljesen tapasztaljuk a járvány hatásait. Persze most pozitív hírek jönnek, alacsony az új fertőzöttszám, de nem tudhatjuk, mit hoz az ősz. A járvány gazdasági hatásai egyébként nagyon erősek, üzletileg semmivel sem könnyebb ez az év a tavalyinál, arról nem beszélve, hogy ugye beindítottunk egy új intézményt, a rádiót. A televíziónál műszaki fejlesztést is kénytelenek vagyunk véghez vinni, ez 5-6 évente elkerülhetetlen, illetve indul az új atv.hu, a csatorna honlapja korszerűbb külsőt kap, rengeteg új funkcióval.

A műsorok tekintetében is lesz változás.

Kapcsolódó Gundel Takács Gábor: Én egy ilyen készülős pali vagyok Több év kihagyás után az ATV képernyőjén tér vissza, egy saját fejlesztésű vetélkedővel.

Két ismert televízióssal indítunk új műsort. Az egyik Gundel Takács Gábor, aki az ATV képernyőjén tér vissza ahhoz a műfajhoz, amiben az egyik legjobbnak számít. Géniusz címmel indul a tudásalapú vetélkedője, több ismert kvízbajnokkal, akiket egymás ellen fordítunk. Nyáron kezdjük forgatni és ősszel kerül adásba a műsorkínálatunk meghatározó részeként egy olyan, népszerű zsánert visszahozva a televíziós piacra, ami úgy tűnt, hogy kiveszőfélben van, ám szerintünk mindenképp helye lenne a médiapiacon. A másik új műsorunk a Jakupcsek Night, ami egy könnyed tartalmú, heti talkshow lesz Jakupcsek Gabriellával, aki ismert személyekkel beszélget majd. Azt megígérhetjük, hogy a rangjához méltó lesz a műsor, hiszen ő egy prémium műsorvezető, aki nem vállal be mindent. Nagyon vigyázni fogunk rá, hogy a csatorna prémiumkarakterét, amit az Egyenes Beszéd, a Híradó, a vitaműsorok, vagy akár Gundel Takács Gábor műsora épít, ne romboljuk le hétvégén.

A műsorok mellett egy kereskedelmi tévénél a hirdetések is fontosak. 2019 óta az Atmédia értékesíti a reklámfelületeket. Tavaly tavasszal még azt mondta, az első évben csökkent az állami hirdetések aránya. 2020-ban volt változás erre vonatkozóan?

Hullámzó, hogy mikor mennyi állami hirdetés van, ami az Atmedia érkezésével sem változott. Amikor márciusban az Index rákérdezett, kicsit kevesebb volt az állami hirdetés, a tavalyi évben viszont picit több volt, leginkább a pandémiával kapcsolatos hirdetések miatt. Idén lehet, hogy megint kevesebb lesz. Az állam direktben hirdet nálunk, ezért nincs összefüggés a kettő között, nem az Atmédia hozza az állami hirdetéseket, az állam rendeli be ezeket. Az Atmedia igazából nem is tudja, mennyi állami hirdetés van az ATV-ben.

Akkor ez kin múlik?

A megrendelőn. Nem én kérem az állami hirdetéseket. Ők keresnek meg minket. Nyilván, amikor olyan helyzet van, mint a koronavírus-járvány, akkor több az állami hirdetés, amikor nem történik semmi az országban, akkor meg általában kevesebb. Az állami hirdetések mértékét tehát általában az események határozzák meg, ez a mi tapasztalatunk.

Egyébként lehet tisztán a piacról finanszírozni az ATV-t?

Egy tisztán 100 százalékosan hírjellegű televíziót ekkora piacon nyereségesen fenntartani szinte lehetetlen, ehhez kompromisszumokat kell kötni, de szigorúan nem politikai, hanem szakmai kompromisszumokat – például, amire ki is tértünk, hogy beengedünk egyfajta szórakozást. Ez sajnos nem a 330 milliós Amerika, egy 9,6 milliós országban élünk, ahol rengeteg a magyar nyelvű csatorna, a hasonló méretű országokban jóval kevesebb hazai, anyanyelvi televízió működik. A nemzetközi átlaghoz képest alacsonyabbak a televíziós kábeldíjak is, ebből is kisebb bevétele van a csatornáknak. A reklámbevétel is kevesebb, és hát maga a zsáner sem feltétlenül a fiatalok kedvence. Ilyen piaci körülmények közt sikeresen működni nagyon nehéz történet. Nem a világ legjobb biznisze.

A Marketing&Média kommunikációs szaklapban megjelent rangsor szerint ön is rajta van a legbefolyásosabb médiaszereplők ötvenes listáján. Mennyire gondolja úgy, hogy valóban odatartozik?

Ez egy nagyon jó kérdés, egyáltalán, hogy mit jelent befolyásosnak lenni. Ha azt vesszük, hogy mekkora a cég, és maga az intézmény hány emberre hat, akkor a pozíció valóban annak számít, mert a televíziós hírpiacon az ATV politikai műsorai a legnézettebbek. Ilyen szempontból ez a csatornának egy elismerés. Ha viszont azt nézzük, mekkora árbevétellel működik az ATV, akkor azért látható, hogy ezen az 50-es listán olyan cégek is szerepelnek, amelyek lényegesen nagyobb összeggel rendelkeznek a médiapiacon, mint mi. De ilyen szempontból vannak olyan vezetők is, akik lemaradtak a listáról, pedig az intézményük árbevétele jóval nagyobb a miénknél. Mindemellett persze megtisztelő, mert akik szavaztak, a magyar médiapiac meghatározó személyei. Egyébként szerintem vannak olyan személyek a listán, akik amellett, hogy nagyon sikeres intézményt vezetnek, vitatható a jelenlétük. Az ilyen listák mindig vitathatók, és mindig lesznek, akik megkérdőjelezik a hitelességüket. Borzasztó közhely, hogy a gazdagok listáján például van, aki fizet azért, hogy rajta legyen, vagy épp ne legyen rajta. Igazából engem az ilyen rangsorok olyan mélyen nem érdekelnek.

Kit érez vitathatónak a sorban?

Nem mondanék nevet, inkább olyat, akinek az intézménye jelentős, befolyásoló erővel bír, és még sincs rajta a listán. Ilyen például a 444, akik velünk is sokszor kritikusak, de el kell ismerni, hogy egy befolyásos intézményről van szó, Uj Péter pedig az internetes sajtóban tulajdonképpen egy legenda, akinek jelentős a befolyása az online piacon. Vagy ott az Antenna Hungária, hogy egy teljesen más példát mondjak, ami több 10 milliárdos forgalmat bonyolít le a médiapiacon, mégsem látom a vezetőséget a sorban. Nyilván nem lehet tökéletes listát készíteni, én se tudnék olyat összerakni, meg nyilván a zsűri személyes kapcsolatai is befolyásoló tényezők.

(Borítókép: Németh S. Szilárd. Fotó: Kaszás Tamás / Index)