Mi lehet a balatonszemesi Kistücsök titka?

Több mint húsz éve várja a vendégeket a balatonszemesi Kistücsök étterem, amely a balatoni gasztroforradalom epicentrumának számít. A tulajdonos, Csapody Balázs mindig hitt abban, hogy a tó körül is fontos a minőségi gasztronómia, amelyet a klasszikus, kisvendéglős miliőt megtartva igyekszik biztosítani.

A Kistücsök étterem sztorija nem Csapody Balázzsal kezdődött. Balatoni retró fotógyűjteményeket böngészve nemegyszer szembejön egy-egy kép, talán a hetvenes évekből, rajta az étterem, homlokzatán egy hatalmas tücsköt formázó cégérrel. A gigatücsök ugyan már nincs meg, de a Kistücsök nevét biztos, hogy az is hallotta, akitől távol áll a gasztronómia körüli felhajtás.

Csapody Balázs még 25 éves sem volt, amikor 1992-ben kibérelte a balatonszemesi éttermet, aztán 1997-ben meg is vásárolta, hogy tudatos építkezéssel eljuttassa az ország legjobb vendéglői közé. Csapody Balázsnak mindvégig az volt a célja, hogy megőrizze a klasszikus, otthonos magyar vendéglői miliőt, miközben színvonalban messze túlszárnyalja a sültes tálas-ragadós kockás abroszos szintet.

Kistücsök Étterem

1992 novembere volt, amikor először kinyitottuk az étterem ajtajait. Én akkor 23 éves voltam. Tudtam, hogy mi az, amit biztosan nem szeretnék. Nem szeretnék szezonális éttermet, nem szeretnék olyan éttermet, ami csak a turistákra épül – főleg a külföldi turistákra –, és nem szeretnék olyan éttermet, ahol nem érzem jól magam

– mondta Csapody Balázs, akinek a törekvései akár rosszul is elsülhettek volna, de nem így történt: a Kistücsök bravúrosan találta meg az arany középutat a kisvendéglős feeling és a topéttermek feszengős hangulata között. Külön öröm, hogy mindezt nem egy bárhol a világon elsüthető világkonyhával teszik: a Kistücsökben Somogy megye ízei és alapanyagai kerülnek a tányérunkra.

Mi egy igazi, polgári vendéglő vagyunk, ami nagyon épít a helyi alapanyagokra, és ezt mind szezonálisan. Szeretjük azokat az alapanyagokat felhasználni vagy akár azokkal a borokkal dolgozni, amelyeknek szezonjuk van.

A vendéglőben kínált ételek alapanyagait a környékről szerzik be, megmutatva ezáltal a Balaton ízeit. A tulajdonos Észak-Olaszországban tapasztalta meg, milyen az, amikor egy étterembe sorra érkeznek a helyi beszállítók, a kosárban friss gombával, salátával – azóta ő is valami hasonlót kíván elérni a Kistücsökkel. Csapody Balázs szeretné, ha a falubeli, illetve a környékbeli emberek ugyanúgy élveznék azt, hogy bekapcsolódnak az általuk kitalált koncepcióba, mint ők, és ezáltal minél több beszállítójuk lenne. Hogy ez nem csupán egy vízió, az abból is látszik, hogy például a borászok esetén korábban még csak tíz volt, mára hetven beszállítójuk van.

Nem is tudnám megmondani, hány díjunk van, de nem is ez a lényeg. A lényeg a törzsvendégeink szeretete

– mondta Csapody Balázs.

Vannak olyan vendégeink, akik közel harminc éve idejárnak, sőt ezeknek a vendégeknek már a gyerekei jönnek. Annyi törzsvendég van! Ez az igazi nagy élmény, amikor egy ember étteremtulajdonosként dolgozik.

