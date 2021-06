Britney Spears az utolsó nagy csatába indul az apja ellen

2008 óta él apja gyámsága alatt a popsztár, aki már többször panaszkodott Jamie Spears túlzott kontrollja miatt. Az ügyben az énekesnő most először a bíróságon is elmondhatja a saját verzióját.

Korábban az Index is írt arról, hogy Britney Spears ismét eljárást indított, hogy végleg megszüntessék édesapja felette való gyámkodását. Ugyan Jamie Spears 2019-ben egészségügyi okok miatt hivatalosan már lemondott arról, hogy beleszóljon a lánya magánéletébe, a pénzügyeit még mindig ő intézi. Britney szeretné, ha apja helyébe Jodi Montgomery lépne, amire tavaly novemberben már kísérletet tett egyszer, ám a próbálkozásai akkor kudarcot vallottak.

A Daily Mail úgy tudja, a 39 éves popsztárt

június 23-án, szerdán, azaz ma hallgatják meg a Los Angeles-i bíróságon

apja gyámsága, illetve pénzügyi kontrollja miatt. (A kilenc óra mínuszt ne felejtsük el!) Ez lesz az első alkalom, hogy az énekesnő a bíróság előtt mondja el a saját verzióját. A vallomástétel a portál információi szerint virtuálisan történik, azt is írják, hogy Britney Spears nem valószínű, hogy a gyámság végleges megszüntetését kérné, csupán annyit, hogy apját távolítsák el, hogy ne tudja ellenőrzése alatt tartani a vagyonát.

A 68 éves Jamie Spearset 2008-ban nevezték ki Britney gyámjának, miután az énekesnő kétszer is mentálhigiénés ellátásban részesült, és az apja aggódott a lánya egészsége, illetve kábítószerezése miatt. A bírósági dokumentumok szerint az énekesnő először 2014-ben kérdőjelezte meg apja alkalmasságát a gyámságra, amikor Las Vegasba költözött. Azt akarta, hogy szüntessék meg Jamie Spears gyámsági jogát, listázta a sérelmeit, amelyek közt szerepelt apja alkoholfüggősége is. A feljegyzések szerint Jamie Spears nem sokkal azután, hogy átvette a gyámságot a lánya felett, ivott és bántalmazóan viselkedett vele, amit a házvezetőnője is tanúsított.

Később, 2016-ban készült egy jelentés arról, hogy Britney Spears szerint az apja és annak ügyvédje túl sok mindenbe beleszól, még abba is, hogy kivel jár és milyen színű a konyhaszekrénye. Arra is panaszkodott, hogy Jamie Spears túl sokat iszik, ami az ítéletre is befolyással lehet. A jelentés szerint a popsztár úgy érzi, a gyámság egy ellene szóló, elnyomó és kontrolláló eszköz, és

elege van abból, hogy kihasználják, a pénzt pedig, amit maga keres, mások ellenőrzik.

Azt is mondta, hogy az apja annyira megszállott, hogy még ahhoz is engedélyt kellett kérnie, kivel barátkozik. Panaszai ellenére azonban a bíróság akkor úgy döntött, a gyámságot nem szünteti meg.

Az énekesnő 2019-ben a korábbiakhoz azt is hozzátette, hogy az apja erőltette, hogy pszichiátrián maradjon, illetve hogy akarata ellenére fellépjen – Las Vegasban például emiatt lázasan kellett színpadra állnia. Annak ellenére, hogy a Piece of Me show dollármilliókat generált, Britney-nek állítólag heti kétezer dollárhoz volt csupán hozzáférése. Az énekesnő szerint a gyámság egy csomó félelemmel jár, és a legkisebb hibának is súlyos következményei vannak. Jamie Spears, aki 2004-ben alkoholfüggősége miatt egyébként rehabilitáción volt, köztudottan szigorú szülő, az énekesnő édesanyjától is azért vált el 2002-ben, mert problémák voltak a házasságukban.

Miért olyan érdekes Britney Spears esete a nyilvánosságnak?

Eléggé szokatlan, hogy egy ilyen korú nő, mint Britney, 13 éve gyámság alatt álljon. Az énekesnő mentális állapotáról részleteket soha nem árultak el. 2019-ben indult egy rajongói mozgalom #FreeBritney movement elnevezéssel, miután sokan úgy gondolják, az énekesnőt akarata ellenére tartják kontroll alatt. A 2021-es Framing Britney Spears című dokumentumfilm pedig még szélesebb figyelmet irányított az ügyre.