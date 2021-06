Britney Spears megszólalt: börtönbe küldené az apját

Éveken át nem mondott igazat az énekesnő, amikor azt állította, minden rendben vele. Hogy valójában hogy érzi magát, arról nyilvánosan most beszélt először a bíróságon, ahová azért fordult, hogy édesapja, aki 2008 óta gyámkodik felette, ne kontrollálhassa többé az életét.

Korábban az Index is írt arról, hogy Britney Spears ismét eljárást indított, hogy végleg megszüntessék édesapja felette való gyámkodását. Ugyan Jamie Spears 2019-ben egészségügyi okok miatt hivatalosan már lemondott arról, hogy beleszóljon a lánya magánéletébe, a pénzügyeit még mindig ő intézi. Britney szeretné, ha apja helyébe Jodi Montgomery lépne, amire tavaly novemberben már tett is kísérletet, ám a próbálkozása akkor kudarcot vallott.

A 39 éves popsztárt június 23-án meghallgatta a bíróság. A vallomástétel virtuálisan zajlott, a történtekről pedig elsőként a The Hollywood Reporter számolt be. Britney Spears először beszélt nyilvánosan a 2008 óta tartó gyámsági ügye kapcsán. A portál azt írja, az énekesnő dühös, depressziós és állítása szerint hazudott a rajongóinak. Heves beszédében a régóta tartó gyámságára vonatkozóan azt mondta a bírónak:

Az a vágyam és az álmom, hogy ennek vége legyen.

A hír, hogy Britney megjelenik virtuálisan a bíróságon, nagy érdeklődést váltott ki. Bár az énekesnő ügyvédje, Samuel D. Ingham III által augusztus 31-én beadott kérvényben az szerepel, hogy a gyámság önkéntes, a popsztár köréhez tartozó források korábban többször említették a sajtónak, hogy Britney-t ez a megállapodás boldogtalanná teszi, amit a New York Times birtokában lévő dokumentumok is megerősítettek. Az énekesnőtől viszont ilyesmit sosem lehetett hallani, egészen mostanáig.

Mint ismert, Spears a pszichiátriai kezelése után, 2008-ban került apja gyámsága alá, ami két részre oszlik, személyi és vagyoni felügyeletre. Jamie Spears 2019 szeptemberéig volt mindkettőben illetékes, mikor is Jodi Montgomery vette át a személyes ügyeket. Az énekesnő apja évek óta az ügyvédjével, Andrew Wallettel, most pedig már a Bessemer Trust céggel együtt kezeli az üzleti és pénzügyeket, ami a korábbi információk szerint a lányának nem igazán tetszik.

Mint mondta, apjának börtönben lenne a helye azért, amit vele tett.

Hogy az énekesnő korábban miért nem adott írásbeli nyilatkozatot az ügyben, arra az ügyvédje októberben annyit mondott a bírónak, azért, mert nem volt képes azt aláírni. Most azonban eljött a pillanat, Britney részt vett a szerdára leegyeztetett meghallgatáson, ahol elmondta, mit érez. Míg Montgomery ügyvédje, Laurian Wright kérte, annak érdekében, hogy az énekesnő magánéletét és gyermekeit védjék, a meghallgatás legyen privát, Britney félbeszakította azzal, hogy nyilvánosat akar.

Jó munkát végeztek abban, hogy tönkretegyék az életem. Azt gondolom, a meghallgatásnak nyilvánosnak kell lennie, hogy hallják, amit mondok

– kezdte az énekesnő, majd sebtiben felolvasott egy előkészített nyilatkozatot. Elmondta, hogy sok minden történt az elmúlt két évben, amióta utoljára a bírósághoz fordult, hozzátéve, nem hiszi, hogy legutóbb figyelembe vették volna az állításait. A vallomását azzal kezdte, kényszerítették, hogy a 2018-as turnéját megcsinálja, ahogy azt is, hogy változtasson a gyógyszerein. A családja semmit sem tett, és az apja állt az egész mögött.

Hazudtam, és azt mondtam az egész világnak, hogy jól vagyok és boldog vagyok

– jelentette ki Birtney, hozzátéve: „Ha eleget mondogattam volna, talán azzá válok... Sokkban voltam. Traumában... Olyan dühös vagyok, ez őrület.” Az énekesnő azt állítja, sokáig fogalma sem volt arról, hogy kérvényezheti a gyámság megszüntetését.

Félek az emberektől. Nem bízok senkiben azok után, amiken keresztülmentem

– mondta Spears. „Az nincs rendben, hogy kényszerítenek valamire, hogy akarjam megtenni ... Én tényleg azt gondolom, hogy ez a gyámság bántalmazó. Nem érzem úgy, hogy teljes életet élhetek.”

Spears azt is elmondta, szeretne férjhez menni, gyerekeket szülni, de spirálja van, és nem kapott rá engedélyt, hogy elmenjen az orvoshoz és levetesse. Emellett azt is szeretné, ha a színész barátjával, Sam Asgharivel körbekocsikázhatná a várost, és visszaszámolhatna végre a terápiában, ahova hetente jár. Azt is szeretné, hogy a terapeutája az otthonában látogassa, elkerülve a paparazzók akcióit.

Brenda Penny bíró azt mondta Britney ügyvédjének, hogy kitölthet egy kérvényt a gyámság megszüntetésére, ám ennek a részleteit nem volt hajlandó megbeszélni, attól tartva, hogy megsérti az ügyvéd-ügyfél privilégiumát. Wright egyetértett abban, hogy Spears gondozási tervét felül kell vizsgálni, figyelembe véve az énekesnő óhajait, de ez nem az a fórum, ahol ezt megtehetik, ismételten hangsúlyozva a magánélet védelmének fontosságát.

Spears ügyvédje azt is kiemelte, hogy az énekesnő édesanyja szeretné, ha ezek a kérdések megoldódnának, amilyen gyorsan csak lehet, az édesapja ügyvédje pedig időt kért, míg reagál arra, amit a popsztár mondott. Mikor visszajöttek, az ügyvéd ismertette Jamie Spears nyilatkozatát, miszerint

sajnálattal hallja, hogy Britney szenved és ilyen sok fájdalma van. Nagyon hiányzik neki a lánya.

A bíró ezek után megismételte, hogy az érintett feleknek komolyan kell venniük az énekesnő aggodalmait, ám a gyámság megszüntetéséhez, vagy bármiféle változtatáshoz írásbeli nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Ingham azt mondta, most, hogy az énekesnő megosztotta a világgal a sztorija saját oldalát, készen áll arra, hogy bizonyos eljárásokat lezárjanak.