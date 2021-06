Úgy kellett ez a balatoni pékség, mint egy falat kenyér

Horváth Péter mindent hátrahagyva a Balaton déli partján találta meg azt, amire mindig is vágyott. Az egykori ingatlanfejlesztő most Szólád pékjeként süti a kenyereket, semmit sem túlbonyolítva, de mindent alárendelve az egyszerűségnek, a tisztaságnak és az egészségnek.

Van egy pékség a Balaton déli partján, Szóládon, ahová nem lehet csak úgy besétálni. Nincs pin a Google-térképen, nincs kávé, se kakaóscsiga, se kis terasz jópofa feliratokkal, és a Facebookot sem hinti tele a mester pékbölcsességekkel. Persze Horváth Péter nem magának süt, elvitelre lehet tőle rendelni, és ha valamelyik környékbeli étteremben nagyon finom kenyeret tesznek az asztalunkra a vacsora mellé, akkor az nagy eséllyel tőle érkezett.

A MOL Nagyon Balaton és az Index közös sorozatában most az ő pékségét mutatjuk be, amelynek biztos helye van a Best of Balaton ötvenes listáján.

Horváth Péter pék

Horváth Péter nem a semmiből érkezett Szóládra, de hosszú utat tett meg. Ismert budapesti pékségekben – Artizán, Pékműhely – sütött és tanult, külföldi tanulmányutakon járt, míg végül kikötött az eredetileg hétvégi háznak szánt szóládi parasztházban. Ez tíz éve történt, amikor megunta azt a multikörnyzetet, amelyben ingatlanfejlesztőként már régóta dolgozott és nem igazán találta a helyét.

Szép lassan jöttem rá, hogy valami természetes dologgal szeretnék foglalkozni

– mondja Horváth Péter, aki éppen a kézműveshullám indulásakor sétált be az első pékségbe, hogy kipróbálja magát. Számára az élelmiszer tisztasága és egyszerűsége a legfontosabb, a kenyér szerinte olyan, mint a víz, a legegyszerűbb alapvető élelmiszer. Nem kell túlbonyolítani, de érdemes tisztán és egészségesen elkészíteni.

A kenyerei természetesen kovásszal sülnek, többféle verzióban – tökmaggal, félbarnán –, és arra is ügyel, hogy az összetevőket a környékről szerezze be. A Kistücsökben vagy a GianPiero’sban biztos, hogy az ő kenyereiből ehetünk, de ha megtaláljuk a neten a telefonszámát, akkor a reggelinkhez is megsüti a hozzávalót.

(Borítókép: Best of Balaton)