Július 1-jétől BalatonPart néven kultüdülővé alakul az egykori pártüdülő, a balatonvilágosi Club Aliga, ahol a nyitó hétvégén másfél év után először lép fel hazánkban nemzetközi előadó. Napjaink egyik legkeresettebb lemezlovasa, a 2008-ban megjelent Berlin Calling című filmhez készült Sky and Sand szerzője, Fritz Kalkbrenner július 2-án áll a keverőpult mögé.

Balatonvilágoson egész nyáron fesztivál lesz, a Zamárditól búcsúzó Strand Fesztivál is ide költözik. A nyitó hónapban a hazai zenei világ nagyjai is színpadra lépnek, így mások mellett a Wellhelllo, Rúzsa Magdi, a Bëlga és Krúbi is mikrofont ragad. A koncertek mellett lesznek filmvetítések, színházi előadások, beszélgetések kortárs képzőművészekkel, zenészekkel, hétvégente pedig családi programok várják a közönséget.

BalatonArt művészeti projekt keretében pedig minden héten más-más kortárs képzőművész költözik a kultüdülőbe, ahol a közönség előtt készül egy-egy balatoni tematikájú alkotás. Ezeket a nyár végén elárverezik, a bevétel teljes egészét a Balatonvilágos Önkormányzat számára ajánlják fel.

A szervezők ígérete szerint a környék nyugalma érdekében a színpadi programok éjfélkor véget érnek, a koncertek, események zöme nappal indul. A