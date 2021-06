József Attila verseit őrzi a billentyűkből formázott emlékmű

Balatonszárszó neve az egyik legnagyobb magyar költő tragikus halálával fonódik össze. József Attila itt töltötte utolsó nyarát, másfél évvel később pedig a szárszói állomáson gázolta halálra egy tehervonat. A településen található, írógépbillentyűkből, versidézetekből és vasúti elemekből összeállított emlékmű Ortutay Tamás szobrászművész és Sarkady Mária építész alkotása, amely József Attila költeményeit 5200 betűből idézi meg, egy sínpárra helyezett vonatkerekeken állva.

Míg a sínek az élet továbbhaladását jelképezik, a kő lezárja ezt az utat, ezért fedi kőlap az emlékművet. Itt hallgatni a vonatokat egészen mély, semmihez nem fogható élmény.

József Attila-emlékmű

