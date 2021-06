Előbb volt színház, mint strand a Balatonnál

A vízbe még csak orvosi utasításra mártóztak, amikor Balatonfüreden a reformkorban már javában szólt a vastaps. Manapság pedig a nyári hónapokban is a kultúrára szomjazók a Kultkikötő előadásain horgonyozhatnak le.

Tizenhat évvel ezelőtt Nagy Viktor néhány, általa csak „szent bolondnak” nevezett színész kollégájával elhatározta, hogy a Balatont Európa kulturális tavává teszi, elhozva ide a színházi előadások legjavát. Nyaralás helyett olyan elhagyott élménytereket kerestek, amelyek alkalmasak előadások megtartására, és nagyon gyorsan kiderült, hogy nem csak ilyen helyekből van sok, de nézőkből is, akik nyáron sem akarják nélkülözni a kultúrát. A MOL Nagyon Balaton és az Index közös sorozata most a Kultkikötőt mutatja be.

Kultkikötő

Nagy Viktor, aki egy színjátszó táborból fejlesztette fel a Kultkikötőt, nem csodálkozik azon, hogy eleinte róla is azt gondolták, hogy elment az esze. A Kultkikötőt felépíteni a saját szavai szerint is egyszerre volt gyötrelmes és felemelő. De az élet őt igazolta, a 16 éves Kultkikötő jóval többé vált, mint egy jó nyári színház: ma már a Balaton több településén is futnak a programjai,

színházi előadások, bábszínházi produkciók, koncertek, gyerekprogramok.

Minden helyszínük saját karaktert kapott, Balatonbogláron egy park közepén kezdtek el színházat csinálni, Badacsonyban a zenéé a főszerep, Balatonszárszón és Balatonfenyvesen a családokat várják.

Persze, volt mire építkezni, hiszen a balatoni színjátszás már jóval előbb létezett, mint a balatoni strandolás. Füreden már akkor élvezhette a színházat a reformkori közönség, amikor a vízbe még csak orvosi utasításra küldték a vendégeket. A színjátszásnak tehát komoly hagyománya van itt, amihez nem lett méltatlan a 2006-ban Balatonföldváron indult Kultkikötő sem.

(Borítókép: Best of Balaton)