Liptai Claudia bemutatta a Mestercukrász stúdióját

Ma este újdonsággal jelentkezik az RTL Klub – bemutatkozik ugyanis a Konyhafőnök habos-babos testvére, a Mestercukrász. A műsor háziasszonya Liptai Claudia lesz, aki az utóbbi években igencsak elmélyítette ismereteit a sütemények tudományában. 2016-ban letette a cukrászvizsgát, és férje mellett is sokat tanult a mesterségről. Végül olyannyira beleszeretett ebbe a világba, hogy 2019 őszén saját cukrászdáját is megnyitotta, beteljesítve egy régi álmát. Tudását most a műsorban is lesz lehetősége megmutatni, ugyanis zsűritársai mellett ő is véleményezni fogja a versenyzők édességeit.

Liptai Claudia mellett egy cukrászmester és egy világutazó sztárcukrász is színesíti a zsűrit. Juhos József 13 éves kora óta tanulja a szakmát, azóta több híres cukrászda szakmai vezetője volt, jelenleg pedig egy budapesti új hullámos cukrászda társtulajdonosa. A Mestercukrász versenyzőinek azt tanácsolja:

mindig úgy készítsenek süteményt, mintha a saját anyukájuknak csinálnák azt.

Enzsöl Balázs az Egyesült Királyságban kezdte gasztronómiai pályafutását, majd 2013-ban döntött úgy, hogy édességekre szeretne specializálódni – három évvel később már Michelin-csillagos éttermek desszertkínálatáért felelt. Azóta szabadúszóként világszerte újítja meg hotelek, éttermek és cukrászdák kínálatát New Yorktól egészen Szingapúrig.

A Mestercukrász ma este 8-kor debütál, de aki már nagyon kíváncsi, betekinthet a kulisszák mögé. Liptai Claudia ugyanis bemutatta a műsor stúdióját, és néhány érdekességet is elárult. Kiderült, hogy minden héten 8 versenyzővel indul a megmérettetés, számuk pedig a napok múlásával fogy majd a teljesítményükhöz mérten. A Konyhafőnökhöz hasonlóan itt is lesz piactér, ahol a legkülönlegesebb hozzávalókból választhatnak az egymással versengő cukrászok – akár a desszertjük minden részét bevonhatják ehető arannyal vagy bármilyen színnel, amit éppen a tányérjukra álmodtak.

Hogyha azt álmodják meg a versenyzőink, hogy aranyport szeretnének szórni mindenre, amit készítenek, abból is rengeteg van. Van még itt kandírozott cukor, mindenféle csokoládé és szem-szájnak ingere. […] Ha valaki vattacukrot szeretne, azt is elkészítheti

– mutatta be a kínálat egy részét a műsorvezető, hozzátéve, nagy álma volt, hogy egyszer egy ilyen produkcióban zsűrizzen.