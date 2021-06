Vajna Tímea nehéz éveken van túl. Az özvegy 2019 januárjában veszítette el néhai férjét, a gyászt pedig hosszú ideig úgy tűnt, nem tudja feldolgozni. Andy Vajna hiánya mellett anyagi és egészségügyi gondokkal is küzdött, majd azért kezdett munkálkodni, hogy megszerezhesse az amerikai állampolgárságot.

Az örökösnő anyagi gondjai végül megoldódtak és a szerelem is újra rátalált, eközben viszont a koronavírussal gyűlt meg a baja. Hosszasan küzdött a betegséggel, ami szövődményeket is hagyott maga után.

Időközben az is kiderült, Vajna Tímea endometriózistól is szenved, ami nagyban megnehezíti számára a gyermekvállalást. Az üzletasszony nemrég reagált is azon cikkekre, amelyek szerint a barátai fáradhatatlanul unszolják, hogy legyen végre babája.

A mai hírekre reagálva: egyik barátom sem unszol a gyerekvállalással, ez megint egyes újságírók kitalációja. Most az a fontos, hogy megtaláljam a lelki békémet, nyugalmamat a rengeteg fájdalom, harc és stressz után, ami lassan 3 éve folyik. Valamint először szeretném megteremteni a megfelelő környezetet... (biztosan elvetélnék, ha nincs meg a kellő nyugalom). Soha nem szülnék érdekből... Nekem sokkal fontosabb a pici lelke, és hogy szerető családba szülessen, valamint nekem is endometriózisom van, és a stessz sajnos egyéb más dolgokat is okozott. Mindennek szépen eljön majd az ideje, ha már így alakult az életem

– üzente Instagram-történetében Vajna Tímea.

A fájdalmas történések és küzdelmek mellett az örökösnő egy nagy pozitívumot is összehozott, nemrég ugyanis, ahogy arról az Index is beszámolt, kétmilliárd forintért vásárolt magának otthont Beverly Hillsben. Mindezt a Dirt.hu tényként közölte, az oldalukon számos fotót mutatva az előkelő, 650 négyzetméteres ingatlanról.

A luxusingatlanról most egy videó is felkerült a YouTube-ra, amelynek segítségével bárki bejárhatja virtuálisan az épületet.

A szóban forgó felvételekre a 168 egyik olvasója lett figyelmes. A YouTube-on keringő imázsvideót a lap szerint egy ingatlanértékesítő cég készíthette azzal a céllal, hogy még kapósabbá tegyék az otthont, így a potenciális vásárló rögtön beleszerethet a luxuskörnyezetbe. Ha Vajna Tímea valóban ebbe a villába költözik, lesz miben gyönyörködnie, ugyanis az otthonhoz tartozik hét hálószoba és ugyanennyi fürdőszoba, házimozi, kerti medence, és a hollywoodi filmek hangulatát idéző panoráma.