Hiányos sorokra számíthatunk Diana hercegnő szobrának avatásán

Lassan huszonnégy éve annak, hogy Diana hercegnő halálos autóbalesetet szenvedett. A hányatott sorsú hölgy neve a mai napig felbukkan a médiában, szinte különösebb alkalomra sem kell hozzá. Népszerűsége töretlen, ez pedig részben annak is köszönhető, hogy mind a személyét, mind a halálát számtalan titok lengi körbe, amelyekről mind tudjuk, hogy már sosem fejtjük meg őket, mégis reménykedünk, hogy egy nap előkerül egy nyom, ami közelebb vihet hozzá.

A hercegnő balesete ugyan a fél világot megrázta, a legnagyobb áldozatok a fiai voltak: Harry herceg a mai napig úgy véli, hogy többek között az vezetett a családi viszony megromlásához, hogy bár 12 éves volt, amikor félárva lett, senki sem beszélt vele érdemben arról, hogyan dolgozza fel a gyászt.

Nem kérdés, hogy sok dolog más lenne, ha a hercegnő még élne, és a családja körében ünnepelhetné 60. születésnapját. Diana azonban már a negyedik x-et sem élhette meg, és bár csütörtökön újabb kerek évfordulóra kerül sor, jóval ritkásabb lesz a vendégsereg, mint azt sokan várták.

Diana hercegnő holnapi szoboravatásán a korona közleménye szerint csak a szűk családi kör vehet részt, és mint kiderült, ebbe még Katalin hercegné sem tartozik bele – ezzel szemben úgy fest, Meghan Markle ott lehet az eseményen. Bár a legtöbben biztosan erre tippelnének, Page Six úgy tudja, Katalin távolléte korántsem a koronavírusra vonatkozó létszámmetszés része.

Úgy vélem, a vendégek számának csökkentése kiváló kifogás Katalin számára, hogy távol maradjon. Vilmos már torkig van a drámával, a feleségének pedig nincs szüksége arra, hogy még inkább belerángassák a viszályba

– mondta a lap forrása, hozzátéve, hogy a cambridge-i hercegné privát látogatást tervez a gyermekeivel, ami sokkal többet jelent nekik, mint az, hogy újabb sztorit szolgáltassanak a kíváncsi publikumnak.

Harry herceg másként látja a helyzetet, ő állítólag heves szóváltásba keveredett a bátyjával, mondván, nem hajlandó részt venni a ceremónián, csak ha a felesége is elkísérheti. Kérdéses viszont, hogy Meghan Markle valóban visszatérne-e ezért az Egyesült Királyságba, főleg úgy, hogy Lilibet nevű lányuk csak nemrég született.

A drámamentes ünneplésnek már így is lőttek, viszont ez nem minden. Károly herceg szintén úgy döntött, hogy kivonja magát a szoboravatás alól, ugyanis

nem szeretne régi sebeket feltépni.

Károly elképesztően bonyolultnak éli meg mindezt. Ha jelen lenne az eseményen, az boldog, keserű és megbánt emlékeket idézne fel benne,

– szemlézte a Daily Mail a The Times forrásának szavait.

A lap továbbá úgy tudja, Károly hercegnek erre az időszakra nincs is betervezett találkozója a fiaival. Az avatás alatt Skóciában lesz, az ünnepség menetét teljes mértékben Harry-re és Vilmosra hagyja. Ez már csak azért is rizikós vállalkozás, mert a hercegek között nem hogy nem javult, de állítólag még romlott is a viszony az utóbbi időben.

Egymás torkának estek, durvábban, mint valaha. Már nem tudják magukat türtőztetni, túl sok bennük a sérelem. Egy ponton Vilmos magáról megfeledkezve kiabálni kezdett Harryvel, hogy „az a kibaszott nőszemély tönkretette az embereket”, nem tudja ugyanis megbocsátani, ahogy Meghan az alkalmazottakkal bánt. Nem képesek túllépni a múlton, és már az édesanyjuk sincs ott velük, aki megszidhatná őket

– fogalmazott egy ismerősük, aki szintén úgy véli, hogy a fivérek között nincs remény békülésre, amíg Harry számára a felesége, Vilmosnak pedig a monarchia az első.

Mindeközben a királyi család tagjai igyekeznek úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Nyilvánosan persze eddig sem kommentálták a névtelen jóakarók által be-bedobott információkat, inkább igyekeznek, hogy továbbra is sikeres, szerethető és persze némileg titokzatos előkelőségekként tetszelegjenek. Katalin, Vilmos és legidősebb fiuk, György például együtt szurkoltak a Wembley Stadionban – ahol rajtuk kívül is bőven akadtak mások a tömegben, így nem valószínű, hogy a Buckingham-palota valóban a koronavírus elleni félelem miatt nélkülözi a csütörtökön tartott ceremóniáról a cambridge-i hercegnét.

Eközben Harry a Diana Award online díjátadóján tűnt fel. A sussexi herceg beszédet mondott, amelyben hosszan méltatta a jelölteket, illetve természetesen az édesanyját is megemlítette.

A hét folyamán a bátyámmal gondolkoztunk azon, mi történhetett volna, ha anyu itt lenne velünk a 60. születésnapján. Olyan büszke lenne rátok, amiért ennyire hiteles életet éltek, céltudatosan és másokkal együtt érezve

– mondta a herceg, akinek Diana emlékére kissé el is csuklott a hangja.

A Diana Award egyébként az egyik legrangosabb elismerés, amit egy 9 és 25 év közötti fiatal kaphat társadalmi fellépéséért és humanitárius munkájáért. A ceremónián részt vevők egész biztosan a szívükben őrzik a néhai hercegnőt, évről évre megemlékezve róla a díjátadó keretein belül – kissé ellentétesen a királyi családdal, akik a jelek szerint igencsak foghíjasan avatják csütörtökön azt a bizonyos szobrot. Hogyan alakul vajon a viszálykodó testvérek által vezényelt ünnepség? Holnap minden bizonnyal kiderül.

(Borítókép: Diana hercegnő és Károly herceg egy lovaspóló-meccs díjátadóján 1985 június 30-án. Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)