A bíróság megtagadta Britney Spears kérelmét, továbbra is apja gyámsága alatt marad

Meglepő hirtelenséggel gyorsultak fel az események Britney Spears körül – mindez azonban inkább hátralépés, mint bármi más. Az énekesnő egy hete adta be a kérelmét a bíróságra, hogy szüntessék meg apja azon jogát, hogy továbbra is a gyámja lehessen. Britney nem sokkal később érzelemdús nyilatkozatot is tett, amelyben azt állította, az apja 2008 óta uralkodik felette, munkára kényszeríti, és alapvető jogaitól fosztja meg őt, mint például a házasság vagy a gyermekvállalás – de a hírek szerint olyan is előfordult, hogy Jamie Spears nem hagyta, hogy lánya lecserélje a konyhabútorát.

Amilyen hatalmas visszhangot kapott az ügy, olyan gyorsan is szabott gátat neki a kaliforniai bíróság: elutasították ugyanis Britney ügyvédjének keresetét – írta meg a Guardian. Emellett egyéb érdekességek is kiderültek a körülmények kapcsán, amelyek szintúgy elgondolkodtatóak.

A TMZ szerint ugyanis Jamie Spears azt állítja, Britney sérelmeiért valójában Jodi Montgomery felel, aki két éve foglalkozik az énekesnő magánügyeivel és egészségügyi kezeléseivel. A lap úgy tudja, a férfi be is adott egy nyilatkozatot a bíróságra, amelyben azt vallja, két éve nem vett részt semmilyen döntésben, ami a lánya magánéletét illeti, azóta még csak nem is kommunikált vele, ugyanis megszakadt közöttük a viszony.

Úgy véli továbbá, hogy mindez Britney ügyvédjének, Samuel D. Inghamnek és jelenlegi képviselőjének, Jodi Montgomery-nek az összjátéka – ha ugyanis Britney nem kapott engedélyt arra, hogy házasságot kössön vagy gyermeket vállaljon Sam Asgharival, az csak egy ember hatáskörébe tartozik, aki nem más, mint Jodi Montgomery. Jamie Spears hozzátette, amíg ő volt felelős a lánya magánéletét érintő ügyeiért, áldását is adta a Jason Trawickkal köttetett eljegyzésére évekkel korábban. (A pár később inkább a szakítás mellett döntött.) A férfi ügyvédje szerint Jamie Spears kifejezetten fontosnak is tartja, hogy a bíróság foglalkozzon a lánya ügyével.

Jodi Montgomery szintúgy megszólalt az ügyben, ő azt mondta: ügyfelének nem voltak törekvései sem a házasságot, sem pedig a babatervezést illetően. Hozzátette, hogy ő már a

munkája kezdetétől azon dolgozik, hogy segítse és ösztönözze Britney-t azon az úton, hogy már ne szoruljon gyámságra.

A gondviselő ügyvédje leszögezte: ügyfele sosem tiltotta meg, hogy az általa gondozott énekesnő házasságra lépjen vagy éppen babát vállaljon. A lap információi szerint abban a rendszerben, amelyben Britney él, a gondviselője nem is dönthet a szóban forgó ügyekben.

Az énekesnő reakcióját ugyan várhatjuk, nem valószínű, hogy bármilyen formában is kommentálná a bíróság döntését, már ami a közösségi oldalait illeti. Mindezt sajnos mi sem bizonyíthatná jobban, mint hogy a kérés elutasítása után szinte azonnal egy újabb, kínos, táncikáló videót osztott meg. Egyesek egyébként úgy vélik, hogy Britney posztjai nem most készültek, hanem legalább egy évvel korábbi felvételeket oszt meg a profilján úgy, mintha friss bejegyzések lennének.

Ön szerint mi az igazság? 224 Az énekesnőt valaki szándékosan gyógyszerezi, ez magyarázat az Instagramjára.

156 Britney Spears mentálisan zavart, szükséges számára, hogy valaki gondozza.

98 Mindez csak egy furcsa marketingfogás

(Borítókép: Britney Spears a Radio Disney Music Awards díjátadóján 2017 április 29-én. Fotó: Image Group LA / Getty Images Hungary)