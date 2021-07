Jennifer Lopez is ott lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjén

Bár pontos összeget nem írtnak, a portál szerint a popdíva csillagászati összegért lép fel az eseményen, hasonló privát bulikon való szereplésekért ugyanis korábban több száz millió forint volt a gázsija. 2009-ben állítólag 2 millió dollárért (591 millió forint) énekelt egy moszkvai milliárdos partiján, Ukrajnában pedig egymillió dolláros (295,5 millió forintos) fellépti díjért adott magánkoncertet.

Azt egyelőre nem tudni, hogy miért épp Jennifer Lopezre esett a jegyesek választása, mindenesetre ha a hír igaz, a menyegző valóban exkluzív esemény lesz.



Más világsztárok is vállalnak privát fellépéseket, amelyek általában csak néhány dal előadását foglalják magukba, ám ezekért akár a gázsijuk másfélszeresét is elkérhetik. Ilyenkor a fellépők magángéppel érkeznek, és általában szállásra nem tartanak igényt, a produkció után már el is hagyják a helyszínt – mondta a lapnak Tóth Gabriella koncertszervező. A magánpartikra megvásárolható hírességeket, amennyiben van elegendő pénzünk rá, akár az internetről is meg lehet rendelni – léteznek olyan oldalak, amelyek kifejezetten ilyesmivel foglalkoznak. Hogy Mészáros Lőrincék hogyan szerezték meg Lopezt, arról nincsenek információk.