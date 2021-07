Csopakon tudják csak igazán, milyen a jó bor

Ha felsorolnánk a balatoni borászat nagy öregjeit, a cégvezető fővárosi karriert élete közepén saját szőlőbirtokra cserélő Jásdi István biztosan nem maradna ki. A csopaki dűlők szakértőjének panorámás borteraszán, amely télen-nyáron nyitva áll, ha szerencsénk van, egy olaszrizling mellett vele is filozofálgathatunk. A borhoz kapunk bakonyi kecskesajtot, Serrano sonkát, szicíliai olívát és roppanós héjú, fehér bélű friss kenyeret. Nehéz innen elszakadni!

– mondta elégedetten Jásdi István. „Tulajdonképpen elég későn találtuk meg magunkat és a szőlőt, évekig éltünk ugyan Párizsban és a párizsi éveink alatt nagyon jó borokat ittunk a nyolcvanas évek előtt. És az, hogy jó borokat ittunk, és hogy tudtuk, milyen a jó bor, az Magyarországon olyasmi volt, amiről addigra leszoktak az emberek, és már a szakmabeliek se tudták, hogy milyen. Tehát valamilyen tudást azért hoztunk magunkkal, de nem értettünk se a szőlőhöz se a borhoz, mindent itt tanultunk meg.”

A szakember 1998-ban kezdte a bortermelést a csopaki lankákon. Birtokának központja egy csodálatos klasszicista épületegyüttes, amely a XVIII. században épült, és az 1800-as évek közepétől Ranolder János veszprémi püspök családi borbirtoka volt. A 17 hektáros szőlőjükben a fő fajta az olaszrizling, de egyéb fajtákkal is foglalkoznak, mint például a furminttal, amiről Jásdi István szerint csak kevesen tudják, hogy egy régi, balatoni szőlőfajta, amit ők 50 év után telepítettek újra, és most már nagyon jó borokat készítenek belőle.

Jásdi István összeszokott csapattal dolgozik, többen már 15-20 éve velük vannak, aminek nagyon örül, mert minden körülmények közt számíthat rájuk, ami garantálja a boraik jó minőségét.

– viccelődött a szakember a feleségére utalva, aki ügyvezetőként foglalkozik a borászattal, az értékesítéssel és a két üzletükkel.

Azért az én feladatom mellett számomra az öröm, amikor egy bor kezd elkészülni, akkor én is megyek kóstolni. És az én véleményem is számít, hogy ez most finom, nem finom, iható, nem iható