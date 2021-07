Pataky Attila elárulta, milyen volt állni a halál kapujában

Hetvenedik születésnapja alkalmából interjút adott Pataky Attila a Blikknek. Az énekes beszélt többek között arról is, hogy hogyan ünnepli meg születésnapját, amivel valószínűleg nagyon megörvendezteti rajongóit. Ma indul ugyanis Rimaszombaton az EDDA-turné, szombaton pedig Agárdon állnak színpadra.

Ennél szebb születésnapi ajándékot nem is kívánhatnék magamnak. Több mint egy éve várok arra, hogy újra szeretetet adhassak a közönségnek és én is szeretetet kaphassak tőlük. Épp az imént simogattam végig a szememmel az arany- platina- és gyémántlemezeinket a falon. Reggel a szerelmemtől csókot és finom reggelit kaptam, hát kell ennél több?

– fogalmazott, és elmondta azt is, hogy egyáltalán nem zavarja a kora, persze ő is érzi az idő múlását. Hozzátette, igyekszik egyensúlyban és a jelenben élni, de néha kizökken, ha beszivárog a külvilág negativitása. Ilyenkor egy kis időre meg is billen, és ő is hozhat rossz döntést. „...ez szerencsére egyre kevesebb. Igyekszem kiszűrni a negatív energiákat” – jegyezte meg.

Ez azt is jelenti, hogy a rosszindulatú emberek elkoptak mellőle, és a szeretet és a szerelem veszi körül a legendás énekest. „Ha hagyják, az élet egy csoda, játék és ajándék. Ebbe nem fér már bele nekem a negativitás és a rosszindulat” – tette hozzá. Beszélt arról is, hogy pontosan tudja majd, mikor van vége, és akkor többé nem áll színpadra. Addig is, élvezi, amit csinál.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy amikor koronavírusos volt, a halál kapujában állt, de tudta, hogy van még dolga ezen a világon, és ez itt is tartotta.

A Covid csak ráerősített arra, hogy odafigyeljek, mit eszem, iszom, gondolok és hogy kivel barátkozom. Sajnos sok a negatív energia. Ez a céltalanság korszaka, ami néhány évtized múlva jobb lesz, de azt én már nem érem meg. Remélem, már egy jobb, új korba, az aranykorba születek vissza

– összegzett Pataky Attila.