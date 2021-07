Ha hívták volna, akár Jennifer Lopez is jött volna

A megfelelő összegért cserébe szinte bármelyik hírességet meg lehet rendelni egy partira. Lehet szó privát fellépésről vagy épp kedves üzenetről, természetesen mindennek meg van az ára. Vannak olyan celebek is, akik meg is ütötték már a bokájukat azért, mert csak a dollárjeleket figyelték.

Tegnap bombaként robbant a hír, miszerint a Blikk úgy tudja, Jennifer Lopez lesz a sztárfellépő Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közelgő lagziján. A műsorvezető hamar megcáfolta a híresztelést közösségi oldalán, pedig nem is olyan nehéz megszerezni egy-egy szupersztárt, ha az ő fellépésére vágyunk egy számunkra kedves eseményen – persze az árukat jócskán megkérik.

Több olyan oldal is létezik, ahol kedvenceink megrendelhetőek egy előadás erejéig. Hogy ki mennyit kér a buliért, az nem ismert, a megrendelőnek kell előre kitöltenie az űrlapot, amiben leírja, mennyit szán a magánkoncertért. Annyi biztos, hogy a contrabandevents nevű oldalnál kitétel, hogy az összeg nem lehet kisebb, mint 300 dollár, azaz nagyjából 90 ezer forint. Na persze, aki abban reménykedik, hogy ennyiért bárkit a kertjébe repíthet, annak fel kell ébrednie az álomvilágból.

Jennifer Lopez például 2009-ben állítólag 2 millió dollárért (591 millió forint) énekelt egy moszkvai milliárdos partiján, Ukrajnában pedig egymillió dolláros (295,5 millió forintos) fellépti díjért adott magánkoncertet. Az énekesnő egyébként, bár dollármilliókat keresett, kivívta a publikum ellenszenvét azzal, hogy a villogó dollárjelekért cserébe gondolkodás nélkül fellépett diktátorok előtt is – írta meg korábban az US News. Mosolyogva kívánt boldog szülinapot Gurbanguly Berdimuhamedov türkemén elnöknek is, akit a Human Rights Watch a kor egyik legnagyobb elnyomójának nevezett. Az énekesnő az eset után elnézést is kért.

Én is ember vagyok, előfordul, hogy hibázom, de ígérem, hogy tanulok az esetből és továbblépek

– hangzott a bocsánatkérés, de nem JLo az egyetlen, aki jutányos árért kvázi bárkinek szívesen énekel(t).

Hasonlóan kínos eset történt 2014-ben, amikor Dennis Rodman kosárlabdázó Kim Dzsong Unnak dalolta el a boldog szülinapot, miután pedig végzett, hajbókolt is az észak-korai diktátor előtt. Ő pénz valószínűleg nem kapott ezért, ellentétben például egy csokor más előadóval. Mariah Carey, Usher, Lionel Richie, Nelly Furtado és Beyoncé sem pironkodott, amikor elfogadta a korábbi líbiai diktátor, Moammer Kadhafi felkérését, hogy énekeljenek neki és a családjának.

A fellépésekről persze felvételek is készültek, így oda lett a diszkréció, és bár évekkel később, de nyilvánosságra került egy-egy ilyen szégyenfolt. A tagadás felesleges is lett volna, végül Nelly Furtado és Beyoncé is bocsánatot kért a ballépésért, a jussukat pedig jótékony célra ajánlották fel. Nem úgy Mariah Carey, aki bár szintén azt mondta, hogy megbánta tettét, nem kívánta bedobni a közösbe az egymillió dolláros gázsiját, amit a buliért kapott a diktátortól. Cserébe azt ígérte, hogy a Save The Day című számából befolyt összeget fordítja majd jótékony célra – írta meg a Guardian.

Csúnyán benézte Sting is 2010-ben. Az esőerdők és emberi jogok védőjeként is ismert zenész Iszlam Karimov üzbég despota lányának divatshow-ján dalolászott boldogan abban a hitben, hogy egy UNICEF-rendezvényen van. Ő utólag egyébként nem is bánta meg az említett performanszt, szerinte ugyanis a kulturális bojkott szörnyű dolog, aminek következtében a számunkra törvényen kívüli államok csak még zártabbá és paranoidabbá válnak – mondta az énekes a Telegraph-nak.

Persze a legtöbb privát fellépés sokkal szelídebb, talán épp ezért is kapnak kisebb visszhangot a médiában. Tudni lehet például azt, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné lagziján Ellie Goulding volt a sztárfellépő, aki mint utólag elmondta, halálra izgulta magát a rojálesküvőn.

Annyira ideges voltam, hogy remegett a kezem. (...) Összenéztünk a zongoristámmal olyan arccal, mint akik menten maguk alá piszkítanak

– írta meg a Vogue.

Kim Kardashian és Kanye West bár válnak, a lagzijuknak megadták a módját. Három sztárfellépőjük is volt: Andrea Bocelli, John Legend és Lana Del Rey szórakoztatta a népes vendégsereget – írja a Hello Magazine. Justin Timberlake már nem költött ilyesmire, ő személyesen szerenádozott az oltár felé sétáló (akkor még) menyasszonyának, Jessica Bielnek.

Számtalan privát buli van persze, amiről nincs infó, hiszen ezek mégiscsak magánrendezvények, ahová nem feltétlenül visznek be kamerákat vagy adják el a sztorit a helyi lapoknak a résztvevők. A személyes megrendelésen kívül persze létezik olyan lehetőség is, hogy az áhított híresség online köszönt fel minket, vagy mond néhány kedves mondatot. A Cameo nevű rendszerrel jó pár celeb személyre szabott jókívánságait vehetjük meg. Ez a szolgáltatás kevésbé borsos áron érhető el, de természetesen itt is sokan megkérik az árukat. Nagy meglepetés velük szemben James Cosmo, a Trónok harca és a Narnia színésze, aki mindössze 50 dollárt, azaz potom 15 ezer forintot kér egy kedves beköszönésért. Ennek a kezdeményezésnek magyar verziója is van, ez a giftshow.hu. Csak a mihez tartás végett:

Cynthia Dictator 5000 és 18 000 forint között vesz fel videóüzenetet,

Kollányi Zsuzsi 8000 forintért beszél vagy énekel nekünk,

Berki Krisztián pedig 50 000 forintért cserébe hajlandó kedveskedni a megrendelőnek.

(Borítókép: Shakira és Jennifer Lopez fellépnek a Pepsi Super Bowl show-ján, a Hard Rock Stadionban, 2020. február 02-án Floridában. Fotó: Al Bello / Getty Images)