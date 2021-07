Tényleg esküvőre készülhet Jennifer Lopez, de csak a sajátjára

Az énekesnő és a színész nemrég ismét összejöttek, összeköltöztek, és – egyes források szerint – most már ott tartanak, hogy az esküvőt is tervezik.

Ezen pletykák szerint már keresik is a helyszínt, hogy hol fogják kimondani a boldogító igent, mivel JLo szeretné mielőbb hivatalosan is magához kötni Afflecket, hogy ne járjanak úgy, mint korábban. 2002-ben ugyanis egyszer már eljegyezték egymást, de végül a rájuk irányuló médiafigyelem miatt elhalasztották a házasságot, aztán pedig szét is mentek.

A HollywoodLife informátora viszont úgy nyilatkozott, hogy bár valóban „forró a hangulat” kettejük közt, az esküvőre azért valószínűleg még várni kell. Állítása szerint JLo valóban örülne annak, ha Ben Affleck megkérné a kezét, de sem ő, sem a férfi nem szeretné ezt elsietni.

Nagyon jól érzik magukat együtt és az eljegyzés is meg fog történni, amikor itt lesz az ideje

– mondta a forrás.

HollywoodLife-nak mindezt egy másik forrás is megerősítette, aki szintén azt mondta, hogy JLo most nem az eljegyzésre és esküvőre koncentrál, hanem arra, hogy a pillanatnak éljen.

