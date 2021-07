Korda György éleszti újjá a budapesti repteret

Talán nincs is olyan ember Magyarországon, aki ne ismerné Korda György Reptér című számát. A Máté Péter és S. Nagy István által jegyzett ikonikus sláger klipje 40 évvel ezelőtt debütált, amit a kerek évforduló apropóján most felújított az énekes. Ehhez tökéletes apropót adott az is, hogy a budapesti repülőtér a tavaly tartotta a 70. születésnapját, amelynek megünneplését a járvány miatt el kellett halasztani. A Budapest Airport egyébként már 2020-ban is Korda Györggyel szerette volna emlékezetessé tenni a jubileumot, amit végül a csúszás ellenére is sikerült úgy megvalósítaniuk, ahogy azt eredetileg eltervezték.

A friss klip, amit rendezőként Galler András „Indián” jegyez, a Reptér című sláger tavaly áthangszerelt, modernebb változatához készült. Ebben a verzióban már Balázs Klári is közreműködik, aki egyébként a kisfilmben is fontos szerepet kapott.

Korda György a reptéren forgatott

A videóban, amit egy közel 40 fős stáb két napon át forgatott, egyaránt megjelennek a repülőtér régi és új helyszínei: látható a műemlék védettségű 1. Terminál központi csarnoka és belső terei, de a tavaly átadott 1-es utasmóló, a 2019-ben teljessé vált B oldali utasmóló, és a központi épület, a SkyCourt is.

Az Index kérdésére Korda György elmondta: egy álma vált valóra azzal, hogy részt vehet a repülés népszerűsítésében, pályafutása alatt ugyanis ő többször is bejárta a világot repülőgépen ülve. Pontosan úgy, ahogy Balázs Klári, aki vele ellentétben viszont iszonyatosan fél a levegőben. Férje szerint ez most biztosan megváltozik, hiszen ha az ő dalával indul meg újra a repülőgépforgalom, az nemcsak az utasokat, de Klárikát is megnyugtatja majd.

A házaspár nagy izgalommal vetette bele magát a munkába, ami a kliprendező, Indián szerint Gyuri bácsival egyáltalán nem bonyolult. A szakember nem először dolgozik az énekessel, akiről állítja, hogy

most is olyan energikus, mint 20 évesen.

11 Galéria: Korda György Reptér című slágerének klipje Fotó: Kaszás Tamás / Index

A Budapest Airport dolgozói szintén nagyon boldogok, hogy Korda György elfogadta a felkérést az együttműködésre. Valentínyi Katalin, a cég kommunikációs vezetője teljesen biztos benne, hogy a lehető legjobb ötlet volt elővenni az örökzöld slágert, a járvány miatti hosszú leállás után ugyanis szerinte ez majd újra meghozza az emberek kedvét a repüléshez. A klip újraforgatását a missziójuknak érezték, hiszen a dalt a repülés himnuszának tartják. Bíznak benne, hogy az új klippel végre búcsút inthetnek a másfél évig velünk élő utazási korlátozásoknak is, és nem csupán a már 71 éves repülőteret, hanem egyben a szabad utazás lehetőségét is köszönthetik.

A Reptér című szám vadonatúj klipje július 5-én debütál.

(Borítókép: Balázs Klári és Korda György. Fotó: Kaszás Tamás / Index)