Margot Robbie szerint több nőnek kellene akciófilmet rendeznie

A 32 éves producer-színésznő Hollywood élén masírozva igyekszik a szakma hölgyeinek is kitaposni az utat, aminek a végén ők is megszerezhetik a filmipar legmenőbb pozícióit.

Margot Robbie Hollywood legbefolyásosabb, legnépszerűbb, legjobban fizetett és egyben legszenvedélyesebb színésznőinek egyike. Egyik pillanatról a másikra képes hozni a kimért, elegáns nőt és az elmebeteg főgonoszt – ahogy pedig mondja, nem is akarja, hogy bármilyen szerep miatt beskatulyázzák, hiszen ha valaki, ő aztán nem akarja újra és újra ugyanazt csinálni.

Robbie ugyan könnyűszerrel hozza a brooklyni akcentust, valójában ausztráliai származású. Édesanyja gyógytornász, édesapja egykor farmtulajdonos volt. Három testvérével együtt édesanyja nevelte fel. Érdekelte a cirkuszi élet is, nyolcévesen papírt kapott arról, hogy képes trapézon mutatványozni. Amikor a fiatal Margot 16 éves volt, három munkahelyen is dolgozott egyszerre, miközben drámaórákat látogatott. Szorgalma és kitartása mellett vakmerőségéről is érdemes említést tenni, miután ugyanis befejezte a középiskolát, gondolt egyet, és Melbourne-be költözött, hogy színészkedésből éljen.

Karrierje kisebb ausztrál filmszerepekkel kezdődött, majd a helyi Szomszédok című sorozattal lett népszerű – ahová egyébként úgy sikerült bekerülnie, hogy levélben kérte, hadd próbáljon szerencsét. A Vogue szerint Margot kifejezetten kedveli a leveles megoldást, több szerepét is úgy szerezte, hogy néhány sorban jelezte részvételi szándékát a rendező felé. Állítólag így landolt az ölében a Volt egyszer egy... Hollywoodban Sharon Tate szerepe is.

Világhírre akkor tett szert, amikor sikeresen magához ragadta Naomi Lapaglia karakterét a Wall Street farkasa című filmben, amelyben Leonardo DiCaprio mellett játszhatott. A páros között megvolt a kémia és az összhang, a film pedig kritikai és anyagi szempontból is remekül szerepelt – pontosan úgy, ahogyan a köztudatba berobbanó Margot Robbie. A színésznő egyik napról a másikra ikon lett: a nők felnéztek rá, a férfiak kívánatosnak találták, így nem is lehetett kérdés, hogy Leonardo DiCaprio után a szakma is a lábai előtt hever majd. A későbbiekben öt Oscar-jelölést is kapott.

Karrierje során jó pár díjat és elismerést bezsebelt, köztük azért is, hogy 2017-ben ő vihette vászonra Tonya Harding világbajnok ezüstérmes műkorcsolyázó karakterét. Alakításáért világszerte méltatták, ő volt az első színésznő, akit a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia díjára jelöltek sportoló életrajzi filmjében nyújtott színészi játékáért. Jelölték továbbá BAFTA, Golden Globe és Oscar-díjakra is, illetve a Forbes ebben az évben a 100 legbefolyásosabb ember egyikének nevezte.

Az Öngyilkos osztagban egy évvel ezelőtt tette tiszteletét, ő keltette életre a nagy kultusznak örvendő Harley Quinnt. Margot Robbie jelmeze eltért a DC karakter eredeti külsejétől, és bár maga a történet nem nyűgözte le a közönséget, a színésznő munkája annál inkább. Ahogyan szokás, brutális diétával és edzéstervvel készült fel a szerepre, amiben végül olyan jól teljesített, mintha csak neki írták volna. Még egy kvázi külön mozit is kapott Ragadozó madarak címmel. Valószínűleg utóbbi is hozzájárult ahhoz, hogy a producerek adjanak még egy esélyt a sztorinak, ezért készítettek egy második részt is – amiben szintén a gonoszok között tűnik fel Ariana Grande exvőlegénye, Pete Davidson humorista is.

Margot Robbie bár remekül mutat a kamera előtt, mögötte is megállja a helyét. 2014-ben alapította meg a LuckyChap Entertainment nevű produkciós céget, mégpedig azzal a céllal, hogy végre nőket helyezzenek előre a filmiparban. Robbie személyes céljának érzi, hogy előbbre, de legalábbis egy szintre hozza a hölgyek szerepét Hollywoodban, erről beszélt többek között a napokban megjelent Vogue brit verziójának adott interjújában is. Szerinte fontos lenne, hogy több hölgy rendezzen például akciófilmeket, hiszen a szakmában ez a műfaj fizet a legtöbbet.

Nagyon szeretném támogatni azt, hogy nők is rendezzenek nagy durranásnak számító akciófilmeket. Már a felvetés is nevetséges, hogy minket nem érdekel ez a műfaj. (...) Azok a jelenetek, amikor minden felrobban körülötted, éppen, hogy megúszod, és menő szuperhősként futsz. Megvannak ezek a pillanatok? A lányok sosem kapnak ilyet

– jelentette ki.

Fontosnak tartja továbbá azt is, hogy újra és újra meg tudjon újulni, így nem szeretné, ha valaki is egyetlen szerep miatt bélyegezné meg, mert untatná, ha csak abban az egyben érvényesülhetne.

Nemrég töltötte be 31. életévét, de már most olyan sikert tudhat magáénak, mint mások csak e szám duplájánál számolhatnak be hasonlóról. Egy csokor projektje van a jövőre nézve, kezdve a hamarosan debütáló Öngyilkos osztag második részével, az egyelőre még névtelen Damien Chazelle által rendezett filmen át a saját produceri munkájáig, az Ígéretes fiatal nőig, ami már nálunk is megtekinthető a mozikban. Amennyiben pedig tényleg a színésznő jelenlétére vágyunk, tényleg érdemes a mozikba látogatnunk, ugyanis Margot hetek óta közösségi média-detoxot tart, így sehová sem posztol. Ideiglenes búcsújának végéről pedig nem árult el infókat.

(Borítókép: Margot Robbie Londonban 2020. február 2-án. Fotó: Mike Marsland / WireImage)