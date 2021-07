Otthoni ízekkel bűvöli vendégeit a Zománc Bisztrócska

A Balatontól 5 kilométerre létezik egy hely, ahova ha belép az ember, azonnal feltörnek benne az emlékek. Mindezt nemcsak a környezet, hanem a Zománc Bisztrócskában kínált ételek is biztosítják - nem véletlen, hogy olyan sokan keresik fel a környéken túrázók közül az éttermet.

A Zománc Bisztrócskának már az elnevezése is sokat ígérő, amihez a tulajdonosok tartják is magukat. A Vászolyi-medencében nyitott hely tényleg hozza a nevében rejlő vállalást: a „zománcos” ízeivel visszavisz egy békésebb világba, a minőség a jobb bisztrókat idézi, a kicsinyítő képző pedig visszaadja az étterem összes sarkából áradó kedvességet és bájt.

Gianni szerint igazi hipszter hely, amire akkor talált rá, mikor vászolyi sajtokat keresgélt a környéken. Az egykori kocsma helyén a tulajdonosok olyan éttermet álmodtak meg, ahol profin elkészített, házias ételeket kóstolhatnak a vendégek a „nagyi zománcos lábasából”. Szőke Zsolt azt mondja, a kétszáz fős Vászolytól csupán 5 kilométerre van a Balaton, ahonnan szívesen jönnek fel az emberek túrázni egy kicsit, ezen a részen ugyanis jóval nyugodtabb a környék, mint mondjuk a parton.

Zománc Bisztrócska

A Zománc Bisztrócska hagyományos ételeket megjelenítő és egy ilyen régi, békebeli időket idéző hely. Azt tudtuk, hogy ide a faluba nem fine dining kell, de nem is csárda. Adta magát, hogy mi az, amit ettünk otthon – resztelt májat, csontos karajt, krumplis tésztát, tehát ezekből kezdtünk építkezni, és ahogy éreztük, hogy mik az igények, ahhoz képest növeltük a konyha kapacitását is

– magyarázta Jónás György.

Nemcsak az ételek, hanem a berendezés is múltidéző: van itt kredenc, de még porcelánszobrocska is, amiket a tulajdonosok az idősebb családtagjaiktól és a piacról gyűjtöttek be. Ezek az emlékeket idéző tárgyak tökéletes harmóniában vannak a felszolgált ételekkel, amelyek biztos, hogy mindenkinek a gyermekkorát idézik.

