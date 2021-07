Bochkor Gábor: Lajossal és Vogcival összeülni különleges pillanat

Ahogy korábban az Index is megírta, kilenc év után ismét együtt vezet műsort Bochkor Gábor, Boros Lajos és Voga János. A legendás trió annak idején a Bumeráng című műsorral tett szert országos ismertségre, ami éveken keresztül nagy sikerrel futott a Sláger Rádió reggeli sávjában. 2010-ben a Bumeráng a Neo FM-re került, ahol a műsorvezetők két éven át szórakoztatták a közönséget, ezt követően néhány adás erejéig a Music FM-en tértek vissza az éterbe, majd 2012 őszén a csapat végleg elköszönt, és a rádiósok külön utakon folytatták a karrierjüket.

Bochkor Gábor rádiós pályafutása két év kihagyás után folytatódott: a Music FM Önindító című műsorában tért vissza a mikrofon mögé. A Retro Rádióhoz 2020 augusztusában szerződött, azóta a Bochkor című reggeli műsor házigazdájaként szórakoztatja a hallgatóságot Lovász Lászlóval. Hogy a Bumeráng csapata ismét összeáll, arról hétfőn reggel tájékoztatták a hallgatóságot, péntekre időzítve a múltidéző projektet.

Lovász Laci szabadsága miatt egész héten vendég-műsorvezetők ülnek be a műsorba. Ebből jött az ötlet, ha benne van Lajos és Vogci is, üljünk össze egy reggel, hiszen ez nekünk is egy különleges pillanat lenne