Jennifer Lopez helyett Dopeman ugrana be Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjére

Ahogy korábban az Index is megírta, múlt héten a Blikk úgy értesült, hogy Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc esküvőjén az amerikai popdíva, Jennifer Lopez lesz a sztárvendég. A hírt nem sokkal később maga a menyasszony cáfolta meg Instagram-oldalán, nyomatékosítva, hogy ez még csak tervben sem volt náluk. Viszont mindig van lehetőség minőségi cserére, így nem meglepő, hogy az esetleges fellépő személye kapcsán újabb név került a hírfolyamba, amit maga az előadó jelentett be:

Dopeman állítja, ő szolgáltatná majd a muzsikát az év menyegzőjén.

A rapper egyébként két nappal ezelőtt egy, a YouTube-csatornájára feltöltött videóban hosszasan fejtegette, miért gondolja azt, hogy az Orbán-kormány alatt jobban élnek a magyarok, illetve miért nem lehet leváltani ezt a kormányt. A felvételben, amelyet a hvg.hu szemlézett, Dopeman erős kritikával illette az ellenzéket, és sok olyan dolog elhangzott, ami bizony többeknél kiverte a biztosítékot. Elmondta például, hogy pontosan tudja, hogy a kormányban van korrupció, sokan urizálnak, sokan nagyon meggazdagodtak, és egyáltalán nem keresztények, de őt ez nem érdekli, mert szerinte előtte mások ugyanezt csinálták, csak arra már nem emlékeznek. Hangsúlyozta: „sokkal jobb egy korrupt, velejéig rohadt, bizniszalapú kormány, mint egy eszmeiségtől átfűtött, elvi alapú pártocska, mert a korrupt arra is fog figyelni, hogy ami korrumpálódik, az ki tudja termelni a korruptságát”.

A videó után Dopeman kapott hideget-meleget, ám úgy tűnik, ez őt egy cseppet sem érdekli. Meglovagolva a hirtelen jött figyelmet, újabb gumicsontot dobott a hírfolyamba: közölte, hogy

Jennifer Lopez helyett ő lépne fel a leggazdagabb magyar esküvőjén.

„Képzeljétek el, ma délelőtt úgy 11 óra 45 perc körül fölhívtak a Mészáros Lőrinc titkárságától, és hát ők is olvasták a rólam készült cikkeket, illetve hallották az igazságbeszédemet, egyeztettek a főnökkel, Don Vétóval – nekem még ezt is megengedték, hogy humorizáljak –, és képzeljétek el, ez óriási, nem is térek magamhoz!

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjén Dopeman, Kicsi Dope és a Józsik fognak játszani,

és hát nem kapunk annyit, amennyit a JLo kapott volna, de egy nullával kevesebb” – áradozott a rapper, majd részletesen ecsetelte, hogyan zajlott a képzeletbeli telefonbeszélgetés Mészáros Lőrinccel.

Azt mondta, hogy most már követjük a munkásságodat jó ideje, Laci, nagyon jó vagy, nagyon jól tolod, és nem azért, mert nyalod a seggünket, azt is ügyesen nyomod, meg finom, jólesik, de az igazat beszéled, és a főnök is úgy döntött, hogy most már tényleg révbe kéne érned, mert nagyon nagy szellemiség vagy, nagyon nagy ember.

Amit ezek után Dopeman még megosztott a videóban:

Várkonyi Andreának titokban Dopeman a kedvence, és a kedvenc lemeze a Telep csicskája, mert azon van a Nincsen arra szó.

Mészáros Lőrinc kedvenc száma a Cigány gyerek vagyok, de gitározni tudok című nóta, amit dzsesszes, romás stílusban kell Dopemannek eljátszania az esküvőn.

A Váradi Roma Cafétól az Egész éjjel figyeltél című dalt is elő kell adnia.

Mészáros Lőrinc azt szeretné, hogy az esküvő után, miután megkapta a gázsit, Dopeman költözzön át felcsúti birtokára.

A bejelentésre természetesen még senki nem reagált.