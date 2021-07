Britney meztelen képet posztol, édesanyja a szabadulásán dolgozik

Pénzügyeinek társkezelője visszalépett, menedzsere lemondott, most az édesanyja küzd érte. Mindeközben az énekesnő Instagramján meztelen fotó jelent meg, amelyen erősen sanszos, hogy nem is Britney látható. Mi történik?

Két hete annak, hogy Britney Spears először részletezte a bíróságon, hogyan facsart ki belőle mindent az apja. Az események azóta jócskán felgyorsultak, tavaly benyújtott kérelmét, amelyet azért adott be a bíróságra, hogy apját eltávolítsák a gyámsága éléről, nem sokkal a vallomástétele után elutasították. Később kiderült, hogy Britney a beszéde előtti estén segélyhívót tárcsázott, és bejelentette, hogy folyamatosan visszaélnek gyámságának intézményével. A cég, amely apja mellett a vagyonát kezelte volna, időközben visszalépett a poszttól, ahogyan Britney menedzsere is, és ez még nem minden.

Larry Rudolph július 3-án jelezte Jodi Montgomerynek (Britney személyes ügyeiért felelő gyámjának), hogy mivel azt az információt kapta, hogy az énekesnő végleg visszavonul, az ő munkájára sem lesz szükség.

Hihetetlenül büszke leszek arra örökké, amit több mint huszonöt év alatt együtt elértünk. Britney-nek jó egészséget, boldogságot kívánok, és ha valaha szüksége lesz rám, számíthat rám, ahogy eddig is

– írta levelében Rudolph.

Hogy az énekesnő valóban tervez-e nyugdíjba vonulni, egyelőre nem tudni, az viszont biztos, hogy korábban már tudni lehetett arról a kikötéséről, miszerint amíg az apja kezeli a pénzügyeit, nem hajlandó visszatérni a zeneiparba. Sok kérdőjel merül fel emellett is, hiszen amíg egyes források azt állítják, hogy Britney és Jamie kapcsolata kezdetben kifejezetten jó volt, mások arról számoltak be, hogy az énekesnő apja a gyámság elején máris azzal indított, hogy kövér kurvának nevezte őt, mások előtt pedig azzal hencegett, hogy most már ő Britney Spears.

Jamie azt mondta, »bébi«… és én azt hittem, azt fogja mondani, »nagyon szeretünk, de segítségre van szükséged«. De ehelyett azt mondta: »Kövér vagy. Apuci majd diétára fog, edzőt szerez, és újra formában leszel«

– állítja a család egyik ismerőse, Jacqueline Butcher.

Hogy apa és lánya között volt-e valaha jónak nevezhető kapcsolat, azt valószínűleg csak ők ketten tudják, az viszont nem lehet kérdés, hogy az utóbbi években a végletekig mérgesedett a viszonyuk. Az énekesnő anyja, Lynne Spears azonban nemrég úgy döntött, bár eddig nem vett részt ebben a bizonyos gyámsági ügyben, mostanra ideje közbelépnie. Nemrég petíciót nyújtott be a bíróságra, amiben azt kéri, hallgassák meg lánya kívánságát, és végre engedjék meg neki, hogy 13 év után saját ügyvédet választhasson magának. Az énekesnőt ugyanis jelenleg is Samuel D. Ingham képviseli, akit még 2008-ban jelölt ki mellé a bíróság. A Page Six információi szerint Ingam kedden kérvényezte Lynne beadványának elutasítását. Előrelépésről egyelőre nem lehet beszámolni, a következő tárgyalás július 14-én esedékes.

Amíg Lynne Spears teljes mellszelességgel állt lánya mellé a szabadulási projektben, addig Britney Instagramján furcsa dolog történt. Felbukkant ugyanis egy meztelen poszt, amelyen bár a szőke frizura stimmel, a legtöbben kételkednek abban, hogy valóban az énekesnő sziluettjét látják.

Az említett fotón egy alaposan kidolgozott női hát szerepel, ami bár irigylésére méltó, több ponton is hiba csúszott a képletbe. Az énekesnő korábbi posztjait elnézve nem rendelkezik ehhez hasonló fizikummal, illetve két jól ismert tetoválást is lespóroltak a képről. Nem látszik a jól megszokott kabbalaszimbólum a tarkóján, ahogy a gerince melletti tündérke sem. A fotó tehát vagy jócskán manipulált, vagy évekkel korábbi – esetleg nem is az énekesnő látható rajta. Választ valószínűleg ezúttal sem kapunk, a kommentszekció azonban felrobban azoknak a hozzászólásaitól, akik kedvencük szabadulását követelik, de bőven akad olyan is, aki azt írja:

mind tudjuk, hogy ez a nő nem Britney.

